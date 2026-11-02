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Йоркширски териер почина след ритник в София

Йоркширски териер почина след ритник в София

2 Ноември, 2026 20:38 778 27

  • кръстова вада-
  • жестокост към животни-
  • йоркширски териер-
  • софия-
  • полицейски сигнал

Деветгодишното куче Кнопа е загинало по време на вечерна разходка в „Кръстова вада“. Самоличността на мъжа и евентуалната му вина все още не са официално потвърдени

Йоркширски териер почина след ритник в София - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деветгодишен йоркширски териер е починал след нанесен ритник по време на вечерна разходка в столичния квартал „Кръстова вада“. Кучето, което се е казвало Кнопа и е тежало около 3 килограма, е било разхождано от съпруга на стопанката си.

По информация на Novini.bg инцидентът е станал около 21:00 часа в района на кръстовището между улиците „Ивайло Петров“ и „Ген. Иван Колев“. Според разказа на стопанката Снежана мъж е нападнал животното, след като двамата преминали покрай къщата, в която той живеел.

„Кнопа тежала едва 3 килограма и според стопанката си била изключително дружелюбна и никога не проявявала агресия.“

Очевидката Малвина Йовческа твърди, че преди инцидента мъжът е отправял забележки към нея, докато разхождала собствените си кучета. По думите ѝ той настоявал да напусне района, защото според него се намирала в частна собственост. След спор мъжът побутнал едното животно с крак, а жената преминала на отсрещния тротоар.

Малко по-късно тя видяла същия човек да се приближава към стопанина на Кнопа. Според разказа ѝ между двамата възникнал конфликт, след което мъжът ритнал кучето. Животното отхвръкнало към паркиран автомобил, паднало на земята и започнало да се гърчи. По думите на очевидката Кнопа е починала на място.

Семейството е подало сигнал в полицията и е заявило намерение да потърси отговорност по законов път. Според публикацията Малвина Йовческа е дала показания пред пристигналите полицейски служители, които са прегледали записи от охранителни камери в района.

Няма потвърдена самоличност на мъжа

Снежана твърди, че това не е първият случай на агресивно поведение от страна на същия мъж. Тя е изразила опасения, че при липса на реакция следващата жертва може да бъде друго животно или дете.

Към момента самоличността на мъжа и евентуалната му вина не са официално потвърдени. Няма публично съобщение от МВР за задържан или привлечен обвиняем по случая. Твърденията за случилото се са на стопанката и очевидката, а окончателното изясняване на обстоятелствата е в правомощията на разследващите органи.

Източници: novini.bg, glasnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледате в грешна посока

    23 11 Отговор
    За трагедиите с кучета виновни са кучкарите с безпределната си наглост.

    Коментиран от #22, #27

    20:40 02.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Този е Петроханец.

    20:41 02.11.2026

  • 3 Аман от

    11 5 Отговор
    Кекави кучета. Ако беше истнско псе, на "футболиста" щяха да бият ваксина за бяс.

    20:41 02.11.2026

  • 4 интересно

    14 6 Отговор
    Не се уточнява обаче дали кучета не си вършат често нуждите пред къщата му под благия поглед на стопаните си?

    20:42 02.11.2026

  • 5 Кучето на Мими 🐕

    9 7 Отговор
    Пускам голема либерална сълза 😪🐕😪

    20:43 02.11.2026

  • 6 На някой

    9 6 Отговор
    му е писнало от животни

    20:44 02.11.2026

  • 7 Котка

    7 9 Отговор
    Пращайте жандармерията. Каква е тази тумба ненормалници пред дома на човека?

    Коментиран от #16, #19

    20:45 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 йори

    6 11 Отговор
    е най-безобидното животинче, трябва да си наистина изрод за да му посегнеш......

    20:46 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Роджър Мур 007 ⛷️

    8 1 Отговор
    Е как така бе, нали в тоя квартал сте само евро-атлантици!? 🤭

    20:49 02.11.2026

  • 15 факт

    3 1 Отговор
    има запис от камери и вече протестна квартала

    20:50 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А50

    6 0 Отговор
    Много диви и прости има

    20:51 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 факт

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Котка":

    преди 30 години един такъв си събира зъбите по земята

    20:52 02.11.2026

  • 20 По последни данни

    4 0 Отговор
    Кубинката , с която е ритнато кучето е РУСКА! Ето , Русия вече ни напада! Пазете се! Всеки да си прибира кучето , да не изяде и то кубинката! Насрочвайте нови избори, че майката си е..ало!!!

    Коментиран от #25

    20:56 02.11.2026

  • 21 Всяко животинче

    4 0 Отговор
    Е като детенце.Що за изрод трябва да си ,че да посегнеш на такава душичка.Късс ми се сърцето и много се натъжавам от такива новини...😢😢😢

    20:59 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дано на детето му

    1 0 Отговор
    Се случи същото

    21:01 02.11.2026

  • 25 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "По последни данни":

    И за дъждовното време пак РУСИЯ е виновна.

    21:02 02.11.2026

  • 26 Сила

    1 0 Отговор
    Драйвинг Плежър е в екстаз ....нали го знаете тоя провинциален дегенерат ....

    21:03 02.11.2026

  • 27 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гледате в грешна посока":

    За трагедиите в България са виновни агресивните русороби. Така е и в този случай.

    21:03 02.11.2026