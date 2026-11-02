Йоркширски териер почина след ритник в София

Деветгодишен йоркширски териер е починал след нанесен ритник по време на вечерна разходка в столичния квартал „Кръстова вада“. Кучето, което се е казвало Кнопа и е тежало около 3 килограма, е било разхождано от съпруга на стопанката си.

По информация на Novini.bg инцидентът е станал около 21:00 часа в района на кръстовището между улиците „Ивайло Петров“ и „Ген. Иван Колев“. Според разказа на стопанката Снежана мъж е нападнал животното, след като двамата преминали покрай къщата, в която той живеел.

„Кнопа тежала едва 3 килограма и според стопанката си била изключително дружелюбна и никога не проявявала агресия.“

Очевидката Малвина Йовческа твърди, че преди инцидента мъжът е отправял забележки към нея, докато разхождала собствените си кучета. По думите ѝ той настоявал да напусне района, защото според него се намирала в частна собственост. След спор мъжът побутнал едното животно с крак, а жената преминала на отсрещния тротоар.

Малко по-късно тя видяла същия човек да се приближава към стопанина на Кнопа. Според разказа ѝ между двамата възникнал конфликт, след което мъжът ритнал кучето. Животното отхвръкнало към паркиран автомобил, паднало на земята и започнало да се гърчи. По думите на очевидката Кнопа е починала на място.

Семейството е подало сигнал в полицията и е заявило намерение да потърси отговорност по законов път. Според публикацията Малвина Йовческа е дала показания пред пристигналите полицейски служители, които са прегледали записи от охранителни камери в района.

Няма потвърдена самоличност на мъжа

Снежана твърди, че това не е първият случай на агресивно поведение от страна на същия мъж. Тя е изразила опасения, че при липса на реакция следващата жертва може да бъде друго животно или дете.

Към момента самоличността на мъжа и евентуалната му вина не са официално потвърдени. Няма публично съобщение от МВР за задържан или привлечен обвиняем по случая. Твърденията за случилото се са на стопанката и очевидката, а окончателното изясняване на обстоятелствата е в правомощията на разследващите органи.

Източници: novini.bg, glasnews.bg