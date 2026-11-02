Йоркширски териер почина след ритник в София

Деветгодишен йоркширски териер е починал след нанесен ритник по време на вечерна разходка в столичния квартал „Кръстова вада“. Кучето, което се е казвало Кнопа и е тежало около 3 килограма, е било разхождано от съпруга на стопанката си.
По информация на Novini.bg инцидентът е станал около 21:00 часа в района на кръстовището между улиците „Ивайло Петров“ и „Ген. Иван Колев“. Според разказа на стопанката Снежана мъж е нападнал животното, след като двамата преминали покрай къщата, в която той живеел.„Кнопа тежала едва 3 килограма и според стопанката си била изключително дружелюбна и никога не проявявала агресия.“
Очевидката Малвина Йовческа твърди, че преди инцидента мъжът е отправял забележки към нея, докато разхождала собствените си кучета. По думите ѝ той настоявал да напусне района, защото според него се намирала в частна собственост. След спор мъжът побутнал едното животно с крак, а жената преминала на отсрещния тротоар.
Малко по-късно тя видяла същия човек да се приближава към стопанина на Кнопа. Според разказа ѝ между двамата възникнал конфликт, след което мъжът ритнал кучето. Животното отхвръкнало към паркиран автомобил, паднало на земята и започнало да се гърчи. По думите на очевидката Кнопа е починала на място.
Семейството е подало сигнал в полицията и е заявило намерение да потърси отговорност по законов път. Според публикацията Малвина Йовческа е дала показания пред пристигналите полицейски служители, които са прегледали записи от охранителни камери в района.
Няма потвърдена самоличност на мъжа
Снежана твърди, че това не е първият случай на агресивно поведение от страна на същия мъж. Тя е изразила опасения, че при липса на реакция следващата жертва може да бъде друго животно или дете.
Към момента самоличността на мъжа и евентуалната му вина не са официално потвърдени. Няма публично съобщение от МВР за задържан или привлечен обвиняем по случая. Твърденията за случилото се са на стопанката и очевидката, а окончателното изясняване на обстоятелствата е в правомощията на разследващите органи.
Източници: novini.bg, glasnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гледате в грешна посока
Коментиран от #22, #27
20:40 02.11.2026
2 Последния Софиянец
20:41 02.11.2026
3 Аман от
20:41 02.11.2026
4 интересно
20:42 02.11.2026
5 Кучето на Мими 🐕
20:43 02.11.2026
6 На някой
20:44 02.11.2026
7 Котка
Коментиран от #16, #19
20:45 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 йори
20:46 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Роджър Мур 007 ⛷️
20:49 02.11.2026
15 факт
20:50 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А50
20:51 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 факт
До коментар #7 от "Котка":преди 30 години един такъв си събира зъбите по земята
20:52 02.11.2026
20 По последни данни
Коментиран от #25
20:56 02.11.2026
21 Всяко животинче
20:59 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дано на детето му
21:01 02.11.2026
25 Нали
До коментар #20 от "По последни данни":И за дъждовното време пак РУСИЯ е виновна.
21:02 02.11.2026
26 Сила
21:03 02.11.2026
27 Ъъъъ
До коментар #1 от "Гледате в грешна посока":За трагедиите в България са виновни агресивните русороби. Така е и в този случай.
21:03 02.11.2026