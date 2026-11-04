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Съдят мъж за наркотици за над 45 000 евро

Съдят мъж за наркотици за над 45 000 евро

4 Ноември, 2026 16:10 781 3

  • наркотици-
  • софийска градска прокуратура-
  • софийски градски съд-
  • хиподрума-
  • разпространение на наркотици

Обвинението твърди, че той е държал марихуана, хашиш и кокаин с цел разпространение и е продал част от тях

Съдят мъж за наркотици за над 45 000 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж за държане на наркотични вещества с цел разпространение и за продажбата им на стойност 45 825,04 евро. Делото предстои да бъде насрочено за разпоредително заседание в Софийския градски съд.

„Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото“, съобщиха от прокуратурата.

Наркотиците са открити в жилище в „Хиподрума“

Според обвинението на 14 юни 2024 г. в жилище в столичния квартал „Хиподрума“ мъжът е държал марихуана, хашиш и кокаин с цел разпространение.

Описаното в обвинителния акт количество включва 3145,67 грама марихуана, 53,82 грама хашиш и 60,50 грама кокаин. Общата стойност на наркотичните вещества е изчислена на 45 825,04 евро.

В хода на разследването е установено, че на същата дата обвиняемият е продал част от наркотиците на двама души, посочват от прокуратурата.

Съдът трябва да насрочи първото заседание

След внасянето на обвинителния акт Софийският градски съд трябва да насрочи разпоредително заседание. На него съдът ще извърши необходимата проверка по делото и ще определи последващото му движение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    3 2 Отговор
    Всички затворници си татуират лика на йотовна !

    Коментиран от #3

    16:14 04.11.2026

  • 2 Йотова

    2 3 Отговор
    Да ви се обади момчето..,.

    16:53 04.11.2026

  • 3 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Къде го татуират?

    16:54 04.11.2026