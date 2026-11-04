Съдят мъж за наркотици за над 45 000 евро

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу мъж за държане на наркотични вещества с цел разпространение и за продажбата им на стойност 45 825,04 евро. Делото предстои да бъде насрочено за разпоредително заседание в Софийския градски съд.

„Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото“, съобщиха от прокуратурата.

Наркотиците са открити в жилище в „Хиподрума“

Според обвинението на 14 юни 2024 г. в жилище в столичния квартал „Хиподрума“ мъжът е държал марихуана, хашиш и кокаин с цел разпространение.

Описаното в обвинителния акт количество включва 3145,67 грама марихуана, 53,82 грама хашиш и 60,50 грама кокаин. Общата стойност на наркотичните вещества е изчислена на 45 825,04 евро.

В хода на разследването е установено, че на същата дата обвиняемият е продал част от наркотиците на двама души, посочват от прокуратурата.

Съдът трябва да насрочи първото заседание

След внасянето на обвинителния акт Софийският градски съд трябва да насрочи разпоредително заседание. На него съдът ще извърши необходимата проверка по делото и ще определи последващото му движение.