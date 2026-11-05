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Задържаха заподозрян за убийство в Сливен

Задържаха заподозрян за убийство в Сливен

5 Ноември, 2026 04:25 447 2

  • сливен-
  • убийство-
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  • полиция-
  • вилна зона

Мъжът е открит в село Чокоба при операция със специализирания полицейски отряд. По първоначални данни престъплението е извършено с хладно оръжие

Задържаха заподозрян за убийство в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържан е мъжът, заподозрян за тежкото престъпление във вилната зона на Сливен, при което е загинал човек. Той е открит в село Чокоба при операция със съдействието на специализирания полицейски отряд.

Преди задържането полицията е блокирала изходите на Сливен. По първоначални данни човекът е бил умъртвен с хладно оръжие, а задържаният е излязъл наскоро от затвора.

Мотивите за престъплението все още се изясняват. Към момента няма официално съобщени подробности за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение. Разследването продължава, като допълнителна информация се очаква от полицията и прокуратурата.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Сливен / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 най важното е убиеца

    2 0 Отговор
    важното е да не е утрепал някоя куче

    Коментиран от #2

    04:28 05.11.2026

  • 2 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "най важното е убиеца":

    Напълно съм съгласен.... защо няма митинги против насилието над хора...

    04:34 05.11.2026