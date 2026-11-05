Задържаха заподозрян за убийство в Сливен

Задържан е мъжът, заподозрян за тежкото престъпление във вилната зона на Сливен, при което е загинал човек. Той е открит в село Чокоба при операция със съдействието на специализирания полицейски отряд.

Преди задържането полицията е блокирала изходите на Сливен. По първоначални данни човекът е бил умъртвен с хладно оръжие, а задържаният е излязъл наскоро от затвора.

Мотивите за престъплението все още се изясняват. Към момента няма официално съобщени подробности за повдигнато обвинение или за мярка за неотклонение. Разследването продължава, като допълнителна информация се очаква от полицията и прокуратурата.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg