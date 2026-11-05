Доживотен затвор за двама за убийство във ферма край Перник

Двама мъже на 69 и 50 години получиха доживотни присъди за смъртта на работник в животновъдна ферма в пернишкото село Богданов дол. Окръжният съд в Перник ги е признал за виновни за деяние, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, съобщи Окръжната прокуратура в Перник.

Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален специален режим. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд.

Побоят започнал след спор за избягала крава

Случаят е от 25 юни 2025 г. Единият от осъдените е притежавал стопанството, а другият често му помагал. Загиналият работник започнал работа във фермата през 2024 г. срещу осигурени подслон и храна. Той се грижел за извеждането и прибирането на кравите и овцете.

До конфликта се стигнало, след като собственикът установил, че една от кравите е избягала и се движи из селото. По делото е установено, че той наредил на работника да я прибере и да направи покупки. Няколко часа по-късно работникът се върнал във фермата във видимо нетрезво състояние, след което възникнал словесен конфликт.

Според обвинението двамата мъже му нанесли множество удари по главата и тялото с маркуч, юмруци и ритници. Насилието продължило около два часа.

Оставили го вързан в обора

След побоя работникът бил преместен в обора. Единият от мъжете поставил синджир на врата му, а другият завързал ръцете му със сезал. За известно време устата му била залепена с тиксо, за да не вика.

На жената, която работела във фермата и станала свидетел на случилото се, било забранено да му дава вода, храна и цигари или да го отвърже. Работникът останал в обора до обяд на следващия ден и многократно молел за вода. По-късно, при опит да бъде преместен в друго помещение, той починал.

„По особено мъчителен за него начин и с особена жестокост“

Тялото първоначално било оставено в обора, покрито с чували и кашони. Вечерта двамата мъже го заровили зад стопанската постройка и поставили върху мястото дървено пале и автомобилни гуми. Свидетелката била заплашена, за да мълчи.

Няколко дни по-късно тя разказала за случилото се на свои близки и подала сигнал на телефон 112.

Причината за смъртта

Съдебномедицинската експертиза е установила гръдно-белодробна травма. Тя включвала двустранно счупване на ребрата, фрактура на гръдната кост и контузия на белите дробове.

При задържането на 69-годишния мъж са открити патрони за огнестрелно оръжие. В рамките на разследването е намерено и иззето незаконно притежавано самоделно стрелящо устройство тип „Оса“.

Окръжната прокуратура в Перник е привлякла двамата мъже към наказателна отговорност и ги е предала на съд с обвинителен акт. Следва произнасяне на Софийския апелативен съд, ако присъдата бъде обжалвана или протестирана.

Източници: 24chasa.bg