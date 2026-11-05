Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Дарин Костов е новият директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

До назначаването си Костов е бил заместник-директор на дирекцията. С решението той поема ръководството на ГДБОП.

Досегашният началник Мартин Златков е заемал поста временно. Назначаването на Костов заменя временното ръководство на дирекцията.

Източници: btvnovinite.bg