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Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

5 Ноември, 2026 17:52, обновена 5 Ноември, 2026 17:54 1 774 30

  • дарин костов-
  • гдбоп-
  • мвр-
  • мартин златков

Той досега е бил заместник-директор на дирекцията. Мартин Златков е заемал поста временно

Дарин Костов е новият директор на ГДБОП - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дарин Костов е новият директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

До назначаването си Костов е бил заместник-директор на дирекцията. С решението той поема ръководството на ГДБОП.

Досегашният началник Мартин Златков е заемал поста временно. Назначаването на Костов заменя временното ръководство на дирекцията.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    29 0 Отговор
    Ама че поглед…

    Коментиран от #11, #15

    17:56 05.11.2026

  • 2 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    18 0 Отговор
    Същия боклук като другите...

    17:56 05.11.2026

  • 3 байуйч

    18 0 Отговор
    Красавец!

    17:56 05.11.2026

  • 4 Боруна Лом

    22 1 Отговор
    МАЙ И ТОЯ КАТО КАНДЕВ

    17:56 05.11.2026

  • 5 Малееееее,

    22 0 Отговор
    Каква е тая мутра?!!

    17:56 05.11.2026

  • 6 Нещо

    18 0 Отговор
    С очите ли има проблем тоя?
    Кривоглед ли е?
    Махай ги такива криви бе, не са за такива постове!

    Коментиран от #27

    17:57 05.11.2026

  • 7 Боб с наденица

    18 0 Отговор
    Снимката няма да я коментираме, може пък да е "убав" човек..

    17:57 05.11.2026

  • 8 ГДИН

    9 1 Отговор
    А новият на ДАНС е пеефски.

    17:58 05.11.2026

  • 9 Само

    17 0 Отговор
    Като му видиш мутрата и ти става ясно за какво става на въпрос.

    17:59 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аз гледам така на сутринта

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    след як запой предната вечер.

    18:04 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сила

    13 0 Отговор
    Къв е тоя див селски бек ( бик ) ....😡🐂
    Гледа на кръв !!!!
    Нормално ли е държавен служител да изглежда така , тоя май иска да ни бие ....?!?

    18:05 05.11.2026

  • 15 Cтeфaн Дaнauлoв-

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Просто човек":

    "Ти знаеш ли, че имаш страшни очи"

    18:07 05.11.2026

  • 16 Гост

    10 0 Отговор
    Що гледа ,,ТОВА,, така....

    18:08 05.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бат Венце Сикаджията

    11 0 Отговор
    Тоз ко ме гледа от снимката кат че ли съм му изел обеда?

    18:13 05.11.2026

  • 19 Бабина Душица

    8 0 Отговор
    малко борсук пада, ама нейсе.

    18:14 05.11.2026

  • 20 Абе

    4 2 Отговор
    Не го знам, ама ако беше читав щеше да откаже подобно назначение при това правителство.

    18:19 05.11.2026

  • 21 Какъв

    5 0 Отговор
    е този зъл поглед , а ла мутренски ?

    18:29 05.11.2026

  • 22 Пред огледалото

    2 0 Отговор
    ли изтрвнира този поглед и за колко време ?

    18:32 05.11.2026

  • 23 Не разчитайте

    3 0 Отговор
    На снимката.Чичковците Ленин , Сталин и Димитров имаха много благ вид на снимките.

    18:36 05.11.2026

  • 24 Дарине

    2 0 Отговор
    Корумпирания поглед не може да се сбърка, залагам си апартамента трябва фейс контрол само корумпета в това МВР

    18:37 05.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 паганини

    2 0 Отговор
    Абе тоя що гледа като местната мутра

    18:46 05.11.2026

  • 27 Той си гледа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нещо":

    Така по рождение, като граничарско псе.

    18:47 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Факт

    0 0 Отговор
    Интелект нула,КГБ специално подбират такива некадърни да управляват колонията им бх

    18:53 05.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.