Дарин Костов е новият директор на ГДБОП

Дарин Костов е новият директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от Министерството на вътрешните работи.
До назначаването си Костов е бил заместник-директор на дирекцията. С решението той поема ръководството на ГДБОП.
Досегашният началник Мартин Златков е заемал поста временно. Назначаването на Костов заменя временното ръководство на дирекцията.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
Коментиран от #11, #15
17:56 05.11.2026
2 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
17:56 05.11.2026
3 байуйч
17:56 05.11.2026
4 Боруна Лом
17:56 05.11.2026
5 Малееееее,
17:56 05.11.2026
6 Нещо
Кривоглед ли е?
Махай ги такива криви бе, не са за такива постове!
Коментиран от #27
17:57 05.11.2026
7 Боб с наденица
17:57 05.11.2026
8 ГДИН
17:58 05.11.2026
9 Само
17:59 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Аз гледам така на сутринта
До коментар #1 от "Просто човек":след як запой предната вечер.
18:04 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сила
Гледа на кръв !!!!
Нормално ли е държавен служител да изглежда така , тоя май иска да ни бие ....?!?
18:05 05.11.2026
15 Cтeфaн Дaнauлoв-
До коментар #1 от "Просто човек":"Ти знаеш ли, че имаш страшни очи"
18:07 05.11.2026
16 Гост
18:08 05.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бат Венце Сикаджията
18:13 05.11.2026
19 Бабина Душица
18:14 05.11.2026
20 Абе
18:19 05.11.2026
21 Какъв
18:29 05.11.2026
22 Пред огледалото
18:32 05.11.2026
23 Не разчитайте
18:36 05.11.2026
24 Дарине
18:37 05.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 паганини
18:46 05.11.2026
27 Той си гледа
До коментар #6 от "Нещо":Така по рождение, като граничарско псе.
18:47 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Факт
18:53 05.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.