Вулин предизвика дипломатически скандал: самолетът за Москва се върна обратно в Белград

Александър Вучич определи като политическа намеса връщането на самолет на „Еър Сърбия“, изпълняващ полет от Белград за Москва. На борда на машината е бил Александър Вулин – лидер на проруското Движение на социалистите и председател на Надзорния съвет на държавната компания „Сърбиягаз“.
„За да видите колко бързо страната ни се превърна в истинска „бананова република“, достатъчно е да погледнете и случилото се снощи с Вулин“, заяви Вучич във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи. Той добави, че случаят е нанесъл финансови щети и е накърнил международния авторитет на Сърбия.
Бившият сръбски президент предположи, че за връщането на самолета може да са повлияли представители на новата политическа власт след победата на „Студентска листа“ на парламентарните избори на 25 октомври.
Самолетът е върнат заради допълнителни проверки
Полет JU134 е бил върнат към летище „Никола Тесла“ в Белград само няколко минути преди да навлезе във въздушното пространство на Русия. Според сръбски медии летищните служби са установили, че един от пътниците не е преминал задължителната проверка за сигурност.
Пътникът е бил идентифициран като Вулин. На борда са били още директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович и лидерът на Сръбската народна партия Ненад Попович. По информация на „Нова.рс“ нареждането за връщане е било издадено от директора по корпоративната сигурност на белградското летище Милан Куч.
„Еър Сърбия“ потвърди, че самолетът се е върнал след получена от летищните власти информация, изискваща допълнителни проверки за сигурност на един от пътниците. От авиокомпанията заявиха, че решението е взето в съответствие с действащите процедури.
Вулин отрече да е нарушил правилата
Александър Вулин отхвърли съобщенията за пропуски при проверките като лъжи и определи случая като опит за политическа разправа. Той заяви, че пътува по служебни въпроси, свързани с удължаването на газовото споразумение между Сърбия и Русия.
Душан Баятович каза пред сръбска телевизия, че не знае по каква причина Вулин и Попович пътуват до Москва. По думите му собственото му посещение е свързано с проблеми с доставките на газ и разплащанията след случая с „Алта банка“.
След допълнителни проверки на пътниците и багажа самолетът отново е излетял за Москва малко преди 2:00 часа. По-късно Вулин съобщи, че е пристигнал в руската столица, където ще проведе поредица от срещи, свързани с удължаването на газовото споразумение.
Източници: n1info.rs, tanjug.rs
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #28
18:56 04.11.2026
2 Никой
18:57 04.11.2026
3 На Вучич авоарите
18:57 04.11.2026
4 Няма край руският позор
Коментиран от #9, #18, #29, #30
18:58 04.11.2026
5 Май е тръгнал да бяга
18:59 04.11.2026
6 Хмм
18:59 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бягат с краденето
19:01 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
Коментиран от #17
19:03 04.11.2026
11 Вучката
19:03 04.11.2026
12 Сатана Z
Тогава ще се хванете за палците на Калотина в посока Сърбия
Коментиран от #13
19:06 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Чудя се
Коментиран от #23, #24
19:15 04.11.2026
15 ?????
Ега ти абсурда - "един от пътниците не е преминал задължителната проверка за сигурност".
Върнали самолета и се оказало че Вулин е сигурен и самолетът пак излетял с него за Москва.
Мен ми е интересно ква е тая проверка за сигурност.
19:15 04.11.2026
16 Не дипломатически
19:16 04.11.2026
17 Транзит
До коментар #10 от "Сатана Z":за Македония ли?
19:17 04.11.2026
18 Хи хи
До коментар #4 от "Няма край руският позор":Руските дронове като ти закръжат на главата знайш ли как ще пищиш ??? зеленото жуже и нато казаха, че ще дойдат !!
Коментиран от #21
19:18 04.11.2026
19 604
19:20 04.11.2026
20 Много....
19:24 04.11.2026
21 Ако ти тегля една паатка
До коментар #18 от "Хи хи":И ти ще пищиш.
19:24 04.11.2026
22 факт
19:25 04.11.2026
23 Защото и ...
До коментар #14 от "Чудя се":....те.като вас, се борят за патки
19:26 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ескобар
19:30 04.11.2026
26 Още няма
19:31 04.11.2026
27 Не разбрах
19:33 04.11.2026
28 Европеец
До коментар #1 от "Тик-Ток":Коментар определено ти е верен..... Прочетох два пъти статията и мога да кажа че тия са малоумници ..... Самолета почти стигнал в Русия и тия го връщат чак в Белград..... Не били провери ли някой си Вулин, който се оказва че не е случаен човек , още по-малко не е и криминален субект или терорист... Въобще тъпа работа, но пък добра политическа провокация..... С такова петроханско управление Сърбия не я чака нищо добро..,
19:34 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ъъъ
До коментар #4 от "Няма край руският позор":Я питай Германия....Щото сърбите ще катастрофират още по-жестоко....Германия имаше икономика и пак закъса, а какво остава за Сърбия....Щото сега явно си мислят, че като се изфотят с Урсула, ще цъфнат и ще вържат...🤣
19:48 04.11.2026