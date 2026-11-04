Новини
Свят »
Сърбия »
Вулин предизвика дипломатически скандал: самолетът за Москва се върна обратно в Белград

Вулин предизвика дипломатически скандал: самолетът за Москва се върна обратно в Белград

4 Ноември, 2026 18:54 2 463 30

  • александър вучич-
  • александър вулин-
  • ер сърбия-
  • самолетен полет-
  • сърбия

На борда на полета на „Еър Сърбия“ е бил политическият му съюзник Александър Вулин. Авиокомпанията посочи допълнителни проверки за сигурност на пътник

Вулин предизвика дипломатически скандал: самолетът за Москва се върна обратно в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Вучич определи като политическа намеса връщането на самолет на „Еър Сърбия“, изпълняващ полет от Белград за Москва. На борда на машината е бил Александър Вулин – лидер на проруското Движение на социалистите и председател на Надзорния съвет на държавната компания „Сърбиягаз“.

„За да видите колко бързо страната ни се превърна в истинска „бананова република“, достатъчно е да погледнете и случилото се снощи с Вулин“, заяви Вучич във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи. Той добави, че случаят е нанесъл финансови щети и е накърнил международния авторитет на Сърбия.

Бившият сръбски президент предположи, че за връщането на самолета може да са повлияли представители на новата политическа власт след победата на „Студентска листа“ на парламентарните избори на 25 октомври.

Самолетът е върнат заради допълнителни проверки

Полет JU134 е бил върнат към летище „Никола Тесла“ в Белград само няколко минути преди да навлезе във въздушното пространство на Русия. Според сръбски медии летищните служби са установили, че един от пътниците не е преминал задължителната проверка за сигурност.

Пътникът е бил идентифициран като Вулин. На борда са били още директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович и лидерът на Сръбската народна партия Ненад Попович. По информация на „Нова.рс“ нареждането за връщане е било издадено от директора по корпоративната сигурност на белградското летище Милан Куч.

„Еър Сърбия“ потвърди, че самолетът се е върнал след получена от летищните власти информация, изискваща допълнителни проверки за сигурност на един от пътниците. От авиокомпанията заявиха, че решението е взето в съответствие с действащите процедури.

Вулин отрече да е нарушил правилата

Александър Вулин отхвърли съобщенията за пропуски при проверките като лъжи и определи случая като опит за политическа разправа. Той заяви, че пътува по служебни въпроси, свързани с удължаването на газовото споразумение между Сърбия и Русия.

Душан Баятович каза пред сръбска телевизия, че не знае по каква причина Вулин и Попович пътуват до Москва. По думите му собственото му посещение е свързано с проблеми с доставките на газ и разплащанията след случая с „Алта банка“.

След допълнителни проверки на пътниците и багажа самолетът отново е излетял за Москва малко преди 2:00 часа. По-късно Вулин съобщи, че е пристигнал в руската столица, където ще проведе поредица от срещи, свързани с удължаването на газовото споразумение.

Източници: n1info.rs, tanjug.rs


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    59 10 Отговор
    Сръбските пепейци ще съсипят Сърбия

    Коментиран от #28

    18:56 04.11.2026

  • 2 Никой

    16 31 Отговор
    Отива да целува ръце и още нещо. Като нашите .

    18:57 04.11.2026

  • 3 На Вучич авоарите

    10 22 Отговор
    хвърлиха ги с парашут!

    18:57 04.11.2026

  • 4 Няма край руският позор

    13 41 Отговор
    Няма.🤣

    Коментиран от #9, #18, #29, #30

    18:58 04.11.2026

  • 5 Май е тръгнал да бяга

    10 29 Отговор
    към дядовата ръкавичка, на гости на Янукович, Асад и домакина Путин

    18:59 04.11.2026

  • 6 Хмм

    25 12 Отговор
    не го проверили, после го върнали за да го допроверят, че може новата власт да ги отстрани от сладките местенца, сещам се за Солунската митница

    18:59 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бягат с краденето

    9 22 Отговор
    Кво има за мислене?

    19:01 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    34 6 Отговор
    Пуснаха ли парното в София или пак ше се тъпчете в метрото да пречите на хората ,а Мирчевски тролове?

    Коментиран от #17

    19:03 04.11.2026

  • 11 Вучката

    7 12 Отговор
    е бил в куфара на Вулин!

    19:03 04.11.2026

  • 12 Сатана Z

    27 6 Отговор
    България ще изгуби над 600 000 000 € транзитни такси ако студентите —жълтопаветници в Сърбия спрат газът през БГто.
    Тогава ще се хванете за палците на Калотина в посока Сърбия

    Коментиран от #13

    19:06 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чудя се

    4 7 Отговор
    Студентите що не теглиха по една паатка на Вучич?

    Коментиран от #23, #24

    19:15 04.11.2026

  • 15 ?????

    20 0 Отговор
    Уф.
    Ега ти абсурда - "един от пътниците не е преминал задължителната проверка за сигурност".
    Върнали самолета и се оказало че Вулин е сигурен и самолетът пак излетял с него за Москва.
    Мен ми е интересно ква е тая проверка за сигурност.

    19:15 04.11.2026

  • 16 Не дипломатически

    3 0 Отговор
    а митнически!

    19:16 04.11.2026

  • 17 Транзит

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    за Македония ли?

    19:17 04.11.2026

  • 18 Хи хи

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Няма край руският позор":

    Руските дронове като ти закръжат на главата знайш ли как ще пищиш ??? зеленото жуже и нато казаха, че ще дойдат !!

    Коментиран от #21

    19:18 04.11.2026

  • 19 604

    3 3 Отговор
    дреме ми на шмайзера!

    19:20 04.11.2026

  • 20 Много....

    8 1 Отговор
    ....бързо вървят по нашия път

    19:24 04.11.2026

  • 21 Ако ти тегля една паатка

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи":

    И ти ще пищиш.

    19:24 04.11.2026

  • 22 факт

    6 1 Отговор
    ще станат като нас-колония

    19:25 04.11.2026

  • 23 Защото и ...

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Чудя се":

    ....те.като вас, се борят за патки

    19:26 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ескобар

    0 1 Отговор
    Имам много дипломати,приятели!

    19:30 04.11.2026

  • 26 Още няма

    0 0 Отговор
    нова власт!

    19:31 04.11.2026

  • 27 Не разбрах

    0 0 Отговор
    Вучич не успя ли да избяга?

    19:33 04.11.2026

  • 28 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Коментар определено ти е верен..... Прочетох два пъти статията и мога да кажа че тия са малоумници ..... Самолета почти стигнал в Русия и тия го връщат чак в Белград..... Не били провери ли някой си Вулин, който се оказва че не е случаен човек , още по-малко не е и криминален субект или терорист... Въобще тъпа работа, но пък добра политическа провокация..... С такова петроханско управление Сърбия не я чака нищо добро..,

    19:34 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма край руският позор":

    Я питай Германия....Щото сърбите ще катастрофират още по-жестоко....Германия имаше икономика и пак закъса, а какво остава за Сърбия....Щото сега явно си мислят, че като се изфотят с Урсула, ще цъфнат и ще вържат...🤣

    19:48 04.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания