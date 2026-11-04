Вулин предизвика дипломатически скандал: самолетът за Москва се върна обратно в Белград

Александър Вучич определи като политическа намеса връщането на самолет на „Еър Сърбия“, изпълняващ полет от Белград за Москва. На борда на машината е бил Александър Вулин – лидер на проруското Движение на социалистите и председател на Надзорния съвет на държавната компания „Сърбиягаз“.

„За да видите колко бързо страната ни се превърна в истинска „бананова република“, достатъчно е да погледнете и случилото се снощи с Вулин“, заяви Вучич във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи. Той добави, че случаят е нанесъл финансови щети и е накърнил международния авторитет на Сърбия.

Бившият сръбски президент предположи, че за връщането на самолета може да са повлияли представители на новата политическа власт след победата на „Студентска листа“ на парламентарните избори на 25 октомври.

Самолетът е върнат заради допълнителни проверки

Полет JU134 е бил върнат към летище „Никола Тесла“ в Белград само няколко минути преди да навлезе във въздушното пространство на Русия. Според сръбски медии летищните служби са установили, че един от пътниците не е преминал задължителната проверка за сигурност.

Пътникът е бил идентифициран като Вулин. На борда са били още директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович и лидерът на Сръбската народна партия Ненад Попович. По информация на „Нова.рс“ нареждането за връщане е било издадено от директора по корпоративната сигурност на белградското летище Милан Куч.

„Еър Сърбия“ потвърди, че самолетът се е върнал след получена от летищните власти информация, изискваща допълнителни проверки за сигурност на един от пътниците. От авиокомпанията заявиха, че решението е взето в съответствие с действащите процедури.

Вулин отрече да е нарушил правилата

Александър Вулин отхвърли съобщенията за пропуски при проверките като лъжи и определи случая като опит за политическа разправа. Той заяви, че пътува по служебни въпроси, свързани с удължаването на газовото споразумение между Сърбия и Русия.

Душан Баятович каза пред сръбска телевизия, че не знае по каква причина Вулин и Попович пътуват до Москва. По думите му собственото му посещение е свързано с проблеми с доставките на газ и разплащанията след случая с „Алта банка“.

След допълнителни проверки на пътниците и багажа самолетът отново е излетял за Москва малко преди 2:00 часа. По-късно Вулин съобщи, че е пристигнал в руската столица, където ще проведе поредица от срещи, свързани с удължаването на газовото споразумение.

Източници: n1info.rs, tanjug.rs