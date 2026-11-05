Откриха останки от дрон в североизточна Румъния

Фрагменти от дрон са открити край село Богича в североизточния румънски окръг Нямц. Останките са били разпръснати на площ от около 200-300 квадратни метра, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на Окръжната полиция в Нямц.

Сигналът е подаден от мъж, който забелязал фрагментите и уведомил властите. На място са изпратени полицаи, пожарникари и екип пиротехници към Румънската разузнавателна служба.

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Районът се проверява, като предстои да бъде установено какъв е произходът на останките и при какви обстоятелства са попаднали край селото. На този етап не са съобщени данни за вида на дрона, за възможен взривен заряд или за нанесени щети.

„В момента се извършват проверки, като предстои властите да оповестят допълнителни сведения след приключването им“, се посочва в съобщението на полицията.

Допълнителна информация се очаква след приключването на проверките на място и анализа на намерените фрагменти.