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Откриха останки от дрон в североизточна Румъния
  Тема: Украйна

Откриха останки от дрон в североизточна Румъния

5 Ноември, 2026 17:48 599 5

  • румъния-
  • дрон-
  • нямц-
  • богича-
  • румънска разузнавателна служба

Останките са били разпръснати на площ от около 200-300 квадратни метра. На място работят полиция, пожарникари и пиротехници

Откриха останки от дрон в североизточна Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фрагменти от дрон са открити край село Богича в североизточния румънски окръг Нямц. Останките са били разпръснати на площ от около 200-300 квадратни метра, съобщи Аджерпрес, позовавайки се на Окръжната полиция в Нямц.

Сигналът е подаден от мъж, който забелязал фрагментите и уведомил властите. На място са изпратени полицаи, пожарникари и екип пиротехници към Румънската разузнавателна служба.

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Районът се проверява, като предстои да бъде установено какъв е произходът на останките и при какви обстоятелства са попаднали край селото. На този етап не са съобщени данни за вида на дрона, за възможен взривен заряд или за нанесени щети.

„В момента се извършват проверки, като предстои властите да оповестят допълнителни сведения след приключването им“, се посочва в съобщението на полицията.

Допълнителна информация се очаква след приключването на проверките на място и анализа на намерените фрагменти.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Предполага се ,евентуално, че е възможно с обосновано предположение от неназован източник, че дронът е руски.

    17:52 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Циник

    1 0 Отговор
    Може да е от времето на Дракула, с него е проследявал девиците в района.

    18:25 05.11.2026

  • 4 медия про

    1 0 Отговор
    Дрона не е нито руски нито украински. Това е дрона на Радев дето следеше Боко. Сега вече го е разбил.

    18:27 05.11.2026

  • 5 Фифти фифти

    1 0 Отговор
    Или е руски, или е руски, ако кажем обаче ставаме мишена

    18:51 05.11.2026

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