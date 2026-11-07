Мъж загина, а трима пострадаха при катастрофа край Руен

65-годишен мъж е загинал, а други трима души са пострадали при катастрофа на пътя между Руен и Айтос. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. На мястото се извършва оглед.

По първоначални данни на водача вероятно му е прилошало по време на движение. Автомобилът му е навлязъл в насрещното платно и е блъснал два други автомобила.

След сблъсъка трите коли са се озовали в крайпътно дере. Към момента няма данни за състоянието на пострадалите. Причините за инцидента и обстоятелствата около него се изясняват.

Източници: bta.bg