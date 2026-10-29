Новини
Крими »
19-годишен младеж загина, блъснат от влак в Монтанско

19-годишен младеж загина, блъснат от влак в Монтанско

29 Октомври, 2026 15:47 548 3

  • влак-
  • железопътна линия-
  • василовци-
  • монтана-
  • разследване

Инцидентът е станал вечерта на 28 октомври в село Василовци. Разследването трябва да изясни причините за случилото се

19-годишен младеж загина, блъснат от влак в Монтанско - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

19-годишен младеж от село Василовци е починал, след като е бил блъснат от пътнически влак. Инцидентът е станал на 28 октомври около 19:45 часа на железопътната линия в селото, по която композицията се е движела от Брусарци към Лом.

Машинистите са подали сигнал на телефон 112. На място за минути е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ от Лом. Пострадалият е бил транспортиран до болница „Св. Николай Чудотворец“, но по-късно е починал въпреки усилията на лекарите от отделението по реанимация.

Разследването продължава

По случая се води разследване по член 343 от Наказателния кодекс. Причините за присъствието на младежа върху железопътната линия все още не са изяснени.

„Причините за поведението на младия мъж все още не са ясни, но има съмнение за употреба на алкохол“, заяви директорът на ОДМВР-Монтана комисар Мариян Божинов.

Взети са кръвни проби и са назначени експертизи, които трябва да установят как точно е станал инцидентът и дали употребата на алкохол е свързана с него.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата машинисти са отрицателни, съобщи още комисар Божинов. Предстои разследването да изясни всички обстоятелства около смъртта на младежа.

Източници: trud.bg


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трагедия

    0 0 Отговор
    след трагедия...... Не минава и ден без какви ли не .

    16:14 29.10.2026

  • 3 Троян

    0 0 Отговор
    Индиана Джоунс влиза във Врачанска кръчма. Я възкликнал той. Отново съм във храма на обречените.

    16:16 29.10.2026