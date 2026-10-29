19-годишен младеж загина, блъснат от влак в Монтанско

19-годишен младеж от село Василовци е починал, след като е бил блъснат от пътнически влак. Инцидентът е станал на 28 октомври около 19:45 часа на железопътната линия в селото, по която композицията се е движела от Брусарци към Лом.

Машинистите са подали сигнал на телефон 112. На място за минути е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ от Лом. Пострадалият е бил транспортиран до болница „Св. Николай Чудотворец“, но по-късно е починал въпреки усилията на лекарите от отделението по реанимация.

Разследването продължава

По случая се води разследване по член 343 от Наказателния кодекс. Причините за присъствието на младежа върху железопътната линия все още не са изяснени.

„Причините за поведението на младия мъж все още не са ясни, но има съмнение за употреба на алкохол“, заяви директорът на ОДМВР-Монтана комисар Мариян Божинов.

Взети са кръвни проби и са назначени експертизи, които трябва да установят как точно е станал инцидентът и дали употребата на алкохол е свързана с него.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата машинисти са отрицателни, съобщи още комисар Божинов. Предстои разследването да изясни всички обстоятелства около смъртта на младежа.

Източници: trud.bg