Пиян падна от триколка на оживен булевард в Сливен

38-годишен мъж в явно нетрезво състояние е паднал от триколесно електрическо превозно средство на оживен булевард в Сливен. Инцидентът е станал на 6 ноември около 20:10 часа на булевард „Стефан Караджа“, съобщи бТВ.

По данни на полицията водачът е изгубил контрол и е паднал на пътното платно. При проверката е установено, че той е неправоспособен, а управляваното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол.

От полицията съобщиха: „По случая е образувано бързо производство.“ Не са публикувани данни за други участници в инцидента или за пострадали хора освен водача.