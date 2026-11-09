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Пиян падна от триколка на оживен булевард в Сливен
  Тема: Трафик

Пиян падна от триколка на оживен булевард в Сливен

9 Ноември, 2026 12:12 630 3

  • сливен-
  • електрическа триколка-
  • пътна безопасност-
  • полиция-
  • бързо производство

38-годишният водач е бил неправоспособен, а превозното средство не е имало регистрация. Той е отказал проверка за алкохол

Пиян падна от триколка на оживен булевард в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

38-годишен мъж в явно нетрезво състояние е паднал от триколесно електрическо превозно средство на оживен булевард в Сливен. Инцидентът е станал на 6 ноември около 20:10 часа на булевард „Стефан Караджа“, съобщи бТВ.

По данни на полицията водачът е изгубил контрол и е паднал на пътното платно. При проверката е установено, че той е неправоспособен, а управляваното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол.

От полицията съобщиха: „По случая е образувано бързо производство.“ Не са публикувани данни за други участници в инцидента или за пострадали хора освен водача.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъъъ

    4 2 Отговор
    Щом не му е взета проба за алкохол откъде знаете, че е пиян? Може да му е прилошало на човека от загубите на Зеленски и Лама Гюро или да е бил превъзбуден от победата на демократите в САЩ...?

    12:20 09.11.2026

  • 3 Емиии

    0 0 Отговор
    Па язе съм карал триколка само по предна гума, шото задните некой ми ги беше опинтил!

    12:45 09.11.2026