Разследват двама за атаки срещу Starlink в три държави

Двамата мъже, задържани в Германия за палежа на антени на Starlink край София, са разследвани и за сходни атаки в Литва и Полша. Те бяха арестувани на 23 октомври в Дуисбург по европейски заповеди за арест, издадени от българските власти след пожара край столицата на 9 октомври.

Според литовските власти единият от задържаните има германско и турско гражданство, а другият – германско и сръбско. Разследването в Литва свързва двамата с опит за подпалване на оборудване на Starlink, съхранявано от компания във Вилнюс.

Опитът за палеж във Вилнюс е осуетен

При атаката са били използвани коктейли „Молотов“ и запалими течности. До унищожаване на техниката не се е стигнало, след като службите за сигурност предупредили предварително компанията за възможен удар и охраната около обекта била засилена.

Заместник-началникът на криминалната полиция на Литва Саулюс Бригинас заяви, че двамата са били в страната непосредствено преди опита и са я напуснали веднага след него. „Те са пътували до страната непосредствено преди инцидента и са я напуснали веднага след неуспешния опит за атака“, каза Бригинас.

Пожарът в Полша също се проверява като саботаж

Паралелно с разследванията в България и Литва властите в Полша проверяват пожар в наземна станция на Starlink. Основната версия е за умишлен саботаж, но публично обявените данни не доказват кой стои зад инцидента.

Поредицата от посегателства срещу инфраструктурата на Starlink в Източна Европа засили опасенията за координирани действия. Литовските власти проверяват и възможни връзки на задържаните с Русия, но тази хипотеза все още не е потвърдена с доказателства.

В България двамата са разследвани за пожара в обект край София, където са били повредени антени на сателитната система. Предстои германските власти да се произнесат по процедурите, свързани с европейските заповеди за арест и евентуалното предаване на мъжете на българските власти.

Източници: dunavmost.com, lrt.lt, bntnews.bg