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Искат постоянен арест за обвиняемия за убийството в Сливен

Искат постоянен арест за обвиняемия за убийството в Сливен

6 Ноември, 2026 06:45, обновена 6 Ноември, 2026 06:50 552 1

  • убийство в сливен-
  • постоянен арест-
  • опасен рецидив-
  • окръжна прокуратура сливен-
  • село чокоба

37-годишният мъж е обвинен в убийство при условията на опасен рецидив. Той е задържан при операция в село Чокоба

Искат постоянен арест за обвиняемия за убийството в Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Сливен се очаква да поиска постоянен арест за 37-годишния мъж, обвинен за убийството на друг мъж във вилната зона на града. Срещу него е повдигнато обвинение за убийство, извършено при условията на опасен рецидив.

Престъплението е извършено в сряда, 4 ноември, в частен имот. Според разследването обвиняемият е намушкал с нож другия мъж. Двамата са се познавали и са поддържали близки приятелски отношения.

Обвиняемият е задържан в село Чокоба

След издирване 37-годишният мъж е задържан при специализирана полицейска операция в сливенското село Чокоба. Там е открито и предполагаемото оръжие на престъплението.

По данни на разследването до убийството се е стигнало след финансов спор между двамата мъже. Тази версия е част от проверяваните обстоятелства по досъдебното производство.

Грози го тежко наказание

По данни на прокуратурата обвиняемият е осъждан повече от 25 пъти с влезли в сила присъди за различни престъпления. Заради повдигнатото обвинение той може да получи от 10 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка „задържане под стража“. Дали обвиняемият ще остане в ареста, ще реши съдът.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай стига веееее

    2 0 Отговор
    Той е осъждан 25 пъти.
    Ся още една,голяма работа.
    Българийооооо!!!!!

    06:52 06.11.2026