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Защитата на Ива Михайлова сезира шест институции

Защитата на Ива Михайлова сезира шест институции

14 Октомври, 2026 21:38 877 11

  • ива михайлова-
  • екстрадиция-
  • северна македония-
  • мвр-
  • интерпол

Адвокатите ѝ определят искането за екстрадиция от Северна Македония като недопустимо. В Софийския градски съд все още не е постъпило такова искане

Защитата на Ива Михайлова сезира шест институции - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Защитата на 23-годишната Ива Михайлова е внесла молба до шест институции в България във връзка с поисканото от Северна Македония международно издирване и екстрадиция. Адвокатите определят процедурата като недопустима заради българското ѝ гражданство, съобщи бТВ.

МВР съобщи, че на 13 октомври в 19:38 ч. е получило уведомление от Интерпол Скопие за международно издирване и искане за екстрадиция. Към момента няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От ведомството уточниха и че не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ в България.

По данни на МВР властите в Северна Македония са издали международна заповед за арест. От Софийския градски съд заявиха пред bTV, че до момента при тях не е постъпвало искане за екстрадицията на Михайлова.

Защитата оспорва допустимостта

В молбата си адвокатите се позовават на разпоредбата на Конституцията, според която български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен ако това е предвидено в ратифициран и влязъл в сила международен договор. Защитата твърди, че България не екстрадира свои граждани в държави извън Европейския съюз.

Ива Михайлова ще подаде и частна жалба срещу наложената ѝ мярка за неотклонение в Северна Македония. Евентуалното искане за екстрадиция трябва да бъде разгледано от българския съд, който ще прецени основанията и мотивите по него.

Може да бъде отчетено и здравословното ѝ състояние

Според адвокат Емануил Йорданов здравословното състояние на Михайлова може да има значение за процедурата. На въпрос дали отказът за лечение от властите в Северна Македония може да бъде взет предвид, той отговори: „Според мен законът дава такава възможност“.

Йорданов посочи, че подобни процедури обикновено продължават месеци. Той даде пример със случай, при който български съд е отказал предаването на български гражданин на Румъния, а последвало повторно искане около година и половина по-късно е довело до прекратяване на новото дело след представяне на предходното решение.

Следващата стъпка е евентуалното официално постъпване на искането от Северна Македония в компетентния български съд. Към момента такъв документ не е постъпил в Софийския градски съд.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 факт

    8 18 Отговор
    Бащата на Михайлова е осъден на 12 години затвор в Македония. Укрива се в България, защото е успял да се снабди с българско гражданство. Михайлова бяга от Македония дни преди там да отидат българските лекари, които заедно с македонските да установят здравословните й проблеми и да преценят от каква медицинска помощ има нужда. Михайлова се укрива от правосъдието в България, ползвайки се от разпоредба в Конституцията, че български гражданин не може да бъде предаден за съдене в държава извън ЕС. Това означава ли, че всеки македонец, който заяви, че е етнически българин и има българско самосъзнание ще получи българско гражданство по бързата процедура, ще се върне в Македония, ще извърши каквото си иска престъпление, и ще се върне у нас, за да се укрива от правосъдието? Питам не защото имам нещо против Михайлова, която две години е много зле, а ние я виждаме да бяга от Македония и да си ходи като здрав човек у нас, а защото не ми е безразлично с колко престъпници ще сдобием в резултат на безкритичното даване на българско гражданство на македонски граждани.

    Коментиран от #4

    21:44 14.10.2026

  • 3 Хмм

    7 5 Отговор
    Хайде, йотова да я помилва и да се приключи, журналистите я питат от какво е болна, а тя - лекарите ще кажат

    Коментиран от #7

    21:53 14.10.2026

  • 4 Факт

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    какво ти е, първо има презумпция за невинност, второ всички известни факти сочат, че тя е невинна, трето защо властите там вече година не й позволяват да пътува и да се лекува, защото е БЪЛГАРКА ли?!

    Коментиран от #6

    21:54 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 абе, да

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Има повдигнато обвинение, което почива на определени доказателства, които ние не знаем. Съдът още не се е произнесъл дали е виновна или невинна, но е факт, че властите в Македония допуснаха български лекари да я прегледат заедно с македонски лекари в консилиум и да вземат решение дали Михайлова наистина има нужда от лечение или спекулира. Факт е също, че Михайлова нелегално мина границата между Македония и България без да изчака заключението на лекарската комисия. Не е трудно да се сетиш защо, нали? Особено като я гледаш колко напето се придвижва от камера до камера и от телевизия до телевизия без патерица, без бастун, без чужда помощ. Да отричаш това, което виждаш с очите си, само защото омразата те заслепява, не е добър вариант. Бащата се укрива от правосъдието, дъщерята се укрива от правосъдието, нямат желание да изчакат съдът да установи невинността им, ползват етническата карта и политизират престъпленията си, колко още аргументи искаш, за да се усъмниш в тезата, че "горкото момиче" май не е съвсем невинно? Ти на катастрофата присъства ли? Възприе ли случилото се с очите си? Съдебната автотехническа експертиза видя ли я? И защо си мислиш, че смъртта на един млад мъж струва по-малко от благоденствието на 23-годишната Михайлова, която вероятно е причина за смъртта му?

    Коментиран от #8, #11

    22:08 14.10.2026

  • 7 Щерев

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Тя не е наркодилър .

    22:10 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Николова , София

    2 0 Отговор
    Това е несериозно ,българските държавници са в някакъв транс все едно с този случай

    22:24 14.10.2026

  • 10 да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "това че ти незнаеш":

    Според тезата ти всички етнически българи са невинни без значение какво са сторили, така ли? Българският етнически произход гарантира пълна и окончателно невинност, нищо че си убил или бил до осакатяване. Аз не се интересувам от етническата принадлежност, а от вината за конкретно престъпление. И не приемем някой, който не е доказал по безспорен начин невинността си, да заявява, че е обвинен заради етническата си принадлежност. Това е похват на една друга държава, който аз никак не възприемам. Ако тази жена имаш и грам достойнство щеше да изчака присъдата на македонския съд и ако тя е несправедлива да ни покаже с аргументи защо смята така. Да бяха през граница, да се укрива, да залага на етническа и политичческа карта не е добра идея и никак не доказва невинността й. И не само тя, ами и баща й е осъден на 12 години затвор само защото е българин, а не защото е виновен?! Сериозно ли вярвате на такава зле съшита защитна теза? Допускате ли дори за момент, че македонската гражданска, сдобила се с българско гражданство заради българския си етнически произход, може наистина да е причинила катастрофа, след която е останал един труп и двама сериозно ранени?

    22:27 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.