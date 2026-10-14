Защитата на Ива Михайлова сезира шест институции

Защитата на 23-годишната Ива Михайлова е внесла молба до шест институции в България във връзка с поисканото от Северна Македония международно издирване и екстрадиция. Адвокатите определят процедурата като недопустима заради българското ѝ гражданство, съобщи бТВ.

МВР съобщи, че на 13 октомври в 19:38 ч. е получило уведомление от Интерпол Скопие за международно издирване и искане за екстрадиция. Към момента няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От ведомството уточниха и че не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ в България.

По данни на МВР властите в Северна Македония са издали международна заповед за арест. От Софийския градски съд заявиха пред bTV, че до момента при тях не е постъпвало искане за екстрадицията на Михайлова.

Защитата оспорва допустимостта

В молбата си адвокатите се позовават на разпоредбата на Конституцията, според която български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен ако това е предвидено в ратифициран и влязъл в сила международен договор. Защитата твърди, че България не екстрадира свои граждани в държави извън Европейския съюз.

Ива Михайлова ще подаде и частна жалба срещу наложената ѝ мярка за неотклонение в Северна Македония. Евентуалното искане за екстрадиция трябва да бъде разгледано от българския съд, който ще прецени основанията и мотивите по него.

Може да бъде отчетено и здравословното ѝ състояние

Според адвокат Емануил Йорданов здравословното състояние на Михайлова може да има значение за процедурата. На въпрос дали отказът за лечение от властите в Северна Македония може да бъде взет предвид, той отговори: „Според мен законът дава такава възможност“.

Йорданов посочи, че подобни процедури обикновено продължават месеци. Той даде пример със случай, при който български съд е отказал предаването на български гражданин на Румъния, а последвало повторно искане около година и половина по-късно е довело до прекратяване на новото дело след представяне на предходното решение.

Следващата стъпка е евентуалното официално постъпване на искането от Северна Македония в компетентния български съд. Към момента такъв документ не е постъпил в Софийския градски съд.