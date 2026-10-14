Защитата на Ива Михайлова сезира шест институции

Защитата на 23-годишната Ива Михайлова е внесла молба до шест институции в България във връзка с поисканото от Северна Македония международно издирване и екстрадиция. Адвокатите определят процедурата като недопустима заради българското ѝ гражданство, съобщи бТВ.
МВР съобщи, че на 13 октомври в 19:38 ч. е получило уведомление от Интерпол Скопие за международно издирване и искане за екстрадиция. Към момента няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От ведомството уточниха и че не са предприемали действия за установяване на местонахождението ѝ в България.
По данни на МВР властите в Северна Македония са издали международна заповед за арест. От Софийския градски съд заявиха пред bTV, че до момента при тях не е постъпвало искане за екстрадицията на Михайлова.
Защитата оспорва допустимостта
В молбата си адвокатите се позовават на разпоредбата на Конституцията, според която български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен ако това е предвидено в ратифициран и влязъл в сила международен договор. Защитата твърди, че България не екстрадира свои граждани в държави извън Европейския съюз.
Ива Михайлова ще подаде и частна жалба срещу наложената ѝ мярка за неотклонение в Северна Македония. Евентуалното искане за екстрадиция трябва да бъде разгледано от българския съд, който ще прецени основанията и мотивите по него.
Може да бъде отчетено и здравословното ѝ състояние
Според адвокат Емануил Йорданов здравословното състояние на Михайлова може да има значение за процедурата. На въпрос дали отказът за лечение от властите в Северна Македония може да бъде взет предвид, той отговори: „Според мен законът дава такава възможност“.
Йорданов посочи, че подобни процедури обикновено продължават месеци. Той даде пример със случай, при който български съд е отказал предаването на български гражданин на Румъния, а последвало повторно искане около година и половина по-късно е довело до прекратяване на новото дело след представяне на предходното решение.
Следващата стъпка е евентуалното официално постъпване на искането от Северна Македония в компетентния български съд. Към момента такъв документ не е постъпил в Софийския градски съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 факт
Коментиран от #4
21:44 14.10.2026
3 Хмм
Коментиран от #7
21:53 14.10.2026
4 Факт
До коментар #2 от "факт":какво ти е, първо има презумпция за невинност, второ всички известни факти сочат, че тя е невинна, трето защо властите там вече година не й позволяват да пътува и да се лекува, защото е БЪЛГАРКА ли?!
Коментиран от #6
21:54 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 абе, да
До коментар #4 от "Факт":Има повдигнато обвинение, което почива на определени доказателства, които ние не знаем. Съдът още не се е произнесъл дали е виновна или невинна, но е факт, че властите в Македония допуснаха български лекари да я прегледат заедно с македонски лекари в консилиум и да вземат решение дали Михайлова наистина има нужда от лечение или спекулира. Факт е също, че Михайлова нелегално мина границата между Македония и България без да изчака заключението на лекарската комисия. Не е трудно да се сетиш защо, нали? Особено като я гледаш колко напето се придвижва от камера до камера и от телевизия до телевизия без патерица, без бастун, без чужда помощ. Да отричаш това, което виждаш с очите си, само защото омразата те заслепява, не е добър вариант. Бащата се укрива от правосъдието, дъщерята се укрива от правосъдието, нямат желание да изчакат съдът да установи невинността им, ползват етническата карта и политизират престъпленията си, колко още аргументи искаш, за да се усъмниш в тезата, че "горкото момиче" май не е съвсем невинно? Ти на катастрофата присъства ли? Възприе ли случилото се с очите си? Съдебната автотехническа експертиза видя ли я? И защо си мислиш, че смъртта на един млад мъж струва по-малко от благоденствието на 23-годишната Михайлова, която вероятно е причина за смъртта му?
Коментиран от #8, #11
22:08 14.10.2026
7 Щерев
До коментар #3 от "Хмм":Тя не е наркодилър .
22:10 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Николова , София
22:24 14.10.2026
10 да бе, да
До коментар #8 от "това че ти незнаеш":Според тезата ти всички етнически българи са невинни без значение какво са сторили, така ли? Българският етнически произход гарантира пълна и окончателно невинност, нищо че си убил или бил до осакатяване. Аз не се интересувам от етническата принадлежност, а от вината за конкретно престъпление. И не приемем някой, който не е доказал по безспорен начин невинността си, да заявява, че е обвинен заради етническата си принадлежност. Това е похват на една друга държава, който аз никак не възприемам. Ако тази жена имаш и грам достойнство щеше да изчака присъдата на македонския съд и ако тя е несправедлива да ни покаже с аргументи защо смята така. Да бяха през граница, да се укрива, да залага на етническа и политичческа карта не е добра идея и никак не доказва невинността й. И не само тя, ами и баща й е осъден на 12 години затвор само защото е българин, а не защото е виновен?! Сериозно ли вярвате на такава зле съшита защитна теза? Допускате ли дори за момент, че македонската гражданска, сдобила се с българско гражданство заради българския си етнически произход, може наистина да е причинила катастрофа, след която е останал един труп и двама сериозно ранени?
22:27 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.