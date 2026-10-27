Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на Гърция

Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на гръцките власти, но Окръжният съд в Кюстендил постанови това да стане едва след приключването на наказателните производства срещу него в България. Съдът допуска изпълнението на европейската заповед за арест, издадена от Гърция.

Михайлов е заявил пред съда, че желае да бъде екстрадиран, без да посочи мотиви за искането си. Прокуратурата е поискала предаването му да бъде отложено до приключване на делата у нас, а съдът се е съобразил с това искане. Държавното обвинение няма да протестира решението.

Обвиненията в Гърция

Гръцката прокуратура е повдигнала срещу Васил Михайлов обвинения за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж с насилие и причиняване на тежка телесна повреда на гръцки бизнесмен.

Според обвинението престъплението е извършено през август 2026 г., докато Михайлов се е издирвал. При осъдителна присъда в Гърция той може да получи доживотно лишаване от свобода. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани в рамките на наказателното производство.

Следващата възможност за обжалване

Решението на Окръжния съд в Кюстендил може да бъде обжалвано в петдневен срок пред Софийския апелативен съд. Ако не бъде протестирано или бъде потвърдено, предаването на Михайлов на гръцките власти ще остане обвързано с приключването на делата срещу него в България.

Източници: bntnews.bg