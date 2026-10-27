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Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на Гърция

Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на Гърция

27 Октомври, 2026 18:18 598 3

  • васил михайлов-
  • екстрадиция-
  • гърция-
  • окръжен съд кюстендил-
  • европейска заповед за арест

Съдът в Кюстендил отложи изпълнението на европейската заповед за арест до приключването на делата срещу него в България

Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Васил Михайлов сам поиска да бъде предаден на гръцките власти, но Окръжният съд в Кюстендил постанови това да стане едва след приключването на наказателните производства срещу него в България. Съдът допуска изпълнението на европейската заповед за арест, издадена от Гърция.

Михайлов е заявил пред съда, че желае да бъде екстрадиран, без да посочи мотиви за искането си. Прокуратурата е поискала предаването му да бъде отложено до приключване на делата у нас, а съдът се е съобразил с това искане. Държавното обвинение няма да протестира решението.

Обвиненията в Гърция

Гръцката прокуратура е повдигнала срещу Васил Михайлов обвинения за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж с насилие и причиняване на тежка телесна повреда на гръцки бизнесмен.

Според обвинението престъплението е извършено през август 2026 г., докато Михайлов се е издирвал. При осъдителна присъда в Гърция той може да получи доживотно лишаване от свобода. Тези твърдения предстои да бъдат разгледани в рамките на наказателното производство.

Следващата възможност за обжалване

Решението на Окръжния съд в Кюстендил може да бъде обжалвано в петдневен срок пред Софийския апелативен съд. Ако не бъде протестирано или бъде потвърдено, предаването на Михайлов на гръцките власти ще остане обвързано с приключването на делата срещу него в България.

Източници: bntnews.bg


Гърция
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  • 1 браво

    2 2 Отговор
    Този в Гърция ще го съдят за много години ,а тук ще го пуснат срещу торба с евра !!!!

    18:25 27.10.2026

  • 2 да да

    2 0 Отговор
    Този талибан да го тракат общо Б-я и Гърция до енде!....Да после хълката на мирията .....

    18:32 27.10.2026

  • 3 Мдаа

    5 0 Отговор
    Това е постановка за плебса. Иска като знае, че това е процесуално недопустимо.Бащата няма да допусне подобна грешка.А и какво значение има иска или не иска, закона би трябвало да решава.

    18:32 27.10.2026