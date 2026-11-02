Обвиняемият за „Челопешко шосе“ Траян Филипов е под домашен арест

Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четири жертви на столичния булевард „Челопешко шосе“, е освободен от ареста и е поставен под домашен арест. Решението е на апелативния съд.

Магистратите не са установили достатъчно доказателства, че двата автомобила са участвали в гонка преди сблъсъка. Не е доказан и контакт между колите непосредствено преди удара. „Липсват достатъчно доказателства както за подобен контакт, така и за гонка“, е посочено в мотивите, цитирани по делото.

Четирима души загинаха при катастрофата

Инцидентът е станал на 5 юни 2026 г. Според данните по делото Траян Филипов е управлявал автомобила си със 148 км/ч при разрешена скорост от 50 км/ч. Колата му се е врязала в автобусна спирка.

Васил Филипов е шофирал с 115 км/ч. Неговият автомобил се е блъснал в автобус от градския транспорт. При удара са загинали четирима души - двама пътници в автомобила и двама индийски граждани, които са пътували в автобуса.

Апелативният съд не е установил основания Траян Филипов да носи отговорност за удара на другия автомобил в автобуса. Васил Филипов продължава да бъде задържан под стража.

Проверяват шофьорските им книжки в Чехия

Двамата са обвиняеми във връзка със смъртта на четиримата души. Обвиненията са за причиняване на катастрофа при евентуален умисъл.

В Чехия се извършва проверка на свидетелствата им за управление на моторни превозни средства, издадени през 2025 г. Причината са съмнения за тяхната автентичност. Документите са получени чрез автошкола, разследвана за предполагаемо издаване на шофьорски книжки без реално преминато обучение.

След катастрофата ГДБОП и полицията проведоха специализирана операция в столичния квартал Ботунец. При акцията бяха задържани няколко души, свързвани с групата, известна като „Калашниците“.

Източници: novini.bg