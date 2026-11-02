Новини
Крими »
Обвиняемият за „Челопешко шосе“ Траян Филипов е под домашен арест
  Тема: Войната на пътя

Обвиняемият за „Челопешко шосе“ Траян Филипов е под домашен арест

2 Ноември, 2026 15:22 555 2

  • челопешко шосе-
  • траян филипов-
  • домашен арест-
  • катастрофа с четири жертви-
  • васил филипов

Апелативният съд не е установил достатъчно доказателства за гонка или контакт между двата автомобила преди катастрофата с четири жертви

Обвиняемият за „Челопешко шосе“ Траян Филипов е под домашен арест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа с четири жертви на столичния булевард „Челопешко шосе“, е освободен от ареста и е поставен под домашен арест. Решението е на апелативния съд.

Магистратите не са установили достатъчно доказателства, че двата автомобила са участвали в гонка преди сблъсъка. Не е доказан и контакт между колите непосредствено преди удара. „Липсват достатъчно доказателства както за подобен контакт, така и за гонка“, е посочено в мотивите, цитирани по делото.

Четирима души загинаха при катастрофата

Инцидентът е станал на 5 юни 2026 г. Според данните по делото Траян Филипов е управлявал автомобила си със 148 км/ч при разрешена скорост от 50 км/ч. Колата му се е врязала в автобусна спирка.

Васил Филипов е шофирал с 115 км/ч. Неговият автомобил се е блъснал в автобус от градския транспорт. При удара са загинали четирима души - двама пътници в автомобила и двама индийски граждани, които са пътували в автобуса.

Апелативният съд не е установил основания Траян Филипов да носи отговорност за удара на другия автомобил в автобуса. Васил Филипов продължава да бъде задържан под стража.

Проверяват шофьорските им книжки в Чехия

Двамата са обвиняеми във връзка със смъртта на четиримата души. Обвиненията са за причиняване на катастрофа при евентуален умисъл.

В Чехия се извършва проверка на свидетелствата им за управление на моторни превозни средства, издадени през 2025 г. Причината са съмнения за тяхната автентичност. Документите са получени чрез автошкола, разследвана за предполагаемо издаване на шофьорски книжки без реално преминато обучение.

След катастрофата ГДБОП и полицията проведоха специализирана операция в столичния квартал Ботунец. При акцията бяха задържани няколко души, свързвани с групата, известна като „Калашниците“.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 456

    5 0 Отговор
    4 мъртви и домашен арест...яка пачка е играла.
    Съдиите на проверка.

    Коментиран от #2

    15:38 02.11.2026

  • 2 123

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    Ами като не можете да разберете какво точно ви се казва в статията, сега ще си мислите за яки пачки...

    15:57 02.11.2026