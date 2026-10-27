Жители на Софрониево готвят протест заради заплахи

Жители на врачанското село Софрониево подготвят протест заради твърдения за системен тормоз, заплахи и агресия от страна на 37-годишен техен съселянин. Хората настояват за по-сериозна реакция от институциите и обмислят да блокират пътя към АЕЦ „Козлодуй“.

По информация, предоставена от полицията на bTV, срещу мъжа са образувани четири досъдебни производства – едно за изнасилване, едно за нападение и две за закани. От полицията не са уточнили на какъв етап се намират разследванията. Образуването на досъдебни производства не означава установена вина.

Жители разказват за нападения и телефонен тормоз

Един от жителите твърди, че конфликтът му със съселянина продължава около пет години. По думите му напрежението започнало, след като мъжът се опитал да въвлече тогава 15-годишния му син в разпространение на наркотици – твърдение, което не е потвърдено от независим източник.

Жителят разказва, че през нощта в дома му е имало нападение с чук, железен предмет и голямо куче. „В три часа през нощта дойдоха да ни нападат вкъщи с чук, с желязо и с голямо куче“, твърди той. По думите му впоследствие са били потрошени два автомобила на семейството, включително предното и задното стъкло на едната кола.

Друга жителка на Софрониево твърди, че от май е подложена на непрекъснат телефонен тормоз и е получавала заплахи за убийство към нея и детето ѝ. Тя казва, че е запазила съобщения, снимки на разговори и записи. По думите ѝ са издадени ограничителни заповеди, които се спазват, но телефонният тормоз продължава.

Друг жител твърди, че е бил заплашван, след като се е съгласил да свидетелства по конфликт между съселяни. Той заявява, че впоследствие срещу него е било повдигнато обвинение, за което разбрал месеци по-късно.

Кметът: Хората ги е страх

Кметът на Софрониево Деница Димитрова заявява, че също е била обект на обиди, а нейни близки са получавали заплахи. Тя казва, че възнамерява да заведе гражданско дело за обида и уронване на авторитета.

„Хората ги е страх“, заявява Димитрова. По думите ѝ част от жителите отказват да говорят публично заради опасения за себе си и семействата си.

Кметът съобщава, че жителите обсъждат протест и блокада на пътя към атомната електроцентрала. До момента не е посочена конкретна дата за протестните действия. Полицията продължава работата по подадените сигнали, а окончателните изводи за евентуална отговорност трябва да бъдат направени в рамките на съответните производства.