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Жители на Софрониево готвят протест заради заплахи

Жители на Софрониево готвят протест заради заплахи

27 Октомври, 2026 13:11 627 5

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  • аец козлодуй

Хората обмислят да блокират пътя към АЕЦ „Козлодуй“ и настояват за по-сериозна полицейска реакция. Полицията съобщава за четири досъдебни производства срещу 37-годишен мъж

Жители на Софрониево готвят протест заради заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на врачанското село Софрониево подготвят протест заради твърдения за системен тормоз, заплахи и агресия от страна на 37-годишен техен съселянин. Хората настояват за по-сериозна реакция от институциите и обмислят да блокират пътя към АЕЦ „Козлодуй“.

По информация, предоставена от полицията на bTV, срещу мъжа са образувани четири досъдебни производства – едно за изнасилване, едно за нападение и две за закани. От полицията не са уточнили на какъв етап се намират разследванията. Образуването на досъдебни производства не означава установена вина.

Жители разказват за нападения и телефонен тормоз

Един от жителите твърди, че конфликтът му със съселянина продължава около пет години. По думите му напрежението започнало, след като мъжът се опитал да въвлече тогава 15-годишния му син в разпространение на наркотици – твърдение, което не е потвърдено от независим източник.

Жителят разказва, че през нощта в дома му е имало нападение с чук, железен предмет и голямо куче. „В три часа през нощта дойдоха да ни нападат вкъщи с чук, с желязо и с голямо куче“, твърди той. По думите му впоследствие са били потрошени два автомобила на семейството, включително предното и задното стъкло на едната кола.

Друга жителка на Софрониево твърди, че от май е подложена на непрекъснат телефонен тормоз и е получавала заплахи за убийство към нея и детето ѝ. Тя казва, че е запазила съобщения, снимки на разговори и записи. По думите ѝ са издадени ограничителни заповеди, които се спазват, но телефонният тормоз продължава.

Друг жител твърди, че е бил заплашван, след като се е съгласил да свидетелства по конфликт между съселяни. Той заявява, че впоследствие срещу него е било повдигнато обвинение, за което разбрал месеци по-късно.

Кметът: Хората ги е страх

Кметът на Софрониево Деница Димитрова заявява, че също е била обект на обиди, а нейни близки са получавали заплахи. Тя казва, че възнамерява да заведе гражданско дело за обида и уронване на авторитета.

„Хората ги е страх“, заявява Димитрова. По думите ѝ част от жителите отказват да говорят публично заради опасения за себе си и семействата си.

Кметът съобщава, че жителите обсъждат протест и блокада на пътя към атомната електроцентрала. До момента не е посочена конкретна дата за протестните действия. Полицията продължава работата по подадените сигнали, а окончателните изводи за евентуална отговорност трябва да бъдат направени в рамките на съответните производства.


Враца / България
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  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    А МВР го нема...
    Като заплати е там...!!!
    Ма като работа.....???!!!

    13:21 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мимо

    2 0 Отговор
    Много си прав! В момента полицаите по градове и села са като изтървани, денонощни гуляи по кръчми и курорти, лизинговане на автомобили, апартаменти. Започнали са да се изживяват като някакви кангстери - бради, татуировки ,тъмни очила.... Поведение като на мутри от 90-те. Елементарни хора, над които изведнъж се изсипаха огромни количества пари и в момента просто са като отвързани. Работата хептен мина на заден план там. Важно е да има чики-рики .

    13:30 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.