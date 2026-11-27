Моделът Кристин Илиева е претърпяла 51-вата си операция след тежката катастрофа с певицата Дивна. Интервенцията е продължила четири часа вместо предварително планираните два, а по време на процедурата се е наложило и кръвопреливане. Публикацията ѝ може да видите ТУК.

Красавицата разказа за изпитанието в публикация, в която посочва, че операцията е била свързана със сериозни рискове. По думите ѝ няколко лекари са отказали да поемат случая ѝ, но тя не се е отказала от лечението.

Снимка: Facebook

„Страх имаше, определено! Притеснение също, но най-вече вяра!“, казва тя.

Лекуващият ѝ лекар проф. Яблански я е предупредил предварително, че при сложната интервенция могат да възникнат непредвидени проблеми. Кристин Илиева разказва, че опасенията му почти са се оправдали, но ситуацията е била овладяна от екипа.

Целта е повече подвижност на коляното

След операцията пред Илиева стои конкретна задача - да възстанови подвижността на коляното си и да се върне към по-комфортно ежедневие. Тя е прекарала две седмици в болница, където, по собствените ѝ думи, е прочела три книги и е изгледала три сезона на сериала „Игра на тронове“.

„Оттук нататък битката е моя“, пише Кристин Илиева, като благодари на проф. Яблански и на целия му екип. Тя отправя и послание към хората, които преминават през тежки изпитания: „Не се отказвайте!“

Катастрофата край Българене

Инцидентът, който променя живота на Кристин, става на 12 март 2018 г. край плевенското село Българене, на пътя между Русе и София. Автомобилът, управляван от Дивна, излиза от пътното платно и се удря в мантинела.

Тогава 20-годишната Кристин Илиева получава тежки травми на краката. Първата животоспасяваща операция е извършена в болница в Плевен, след което тя е транспортирана във Военномедицинската академия в София. През 2019 г. моделът разказва, че е загубила около 40% от тъканите и мускулите на бедрото си и че лечението ще изисква допълнителни интервенции.

През юни 2026 г. блондинката говори пред NOVA и за отношенията си с Дивна. Тя заявява, че е имало моменти, в които е изпитвала гняв, но не я обвинява за случилото се и ѝ е простила. След катастрофата близостта между двете така и не се възстановява.