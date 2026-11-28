Двадесет и шест изключително редки костенурки са били открити в регистрирания багаж на пътник на летище „Схипхол“ край Амстердам. Мъжът е пътувал от Мексико към Хонконг през Нидерландия, а животните са били скрити в кутия с играчка и в затворен чорап в куфара му. Всички костенурки са били увити в тиксо, за да не могат да се движат.

Случаят е от 21 ноември. След откриването на живите животни митническите служители са уведомили Нидерландската служба за безопасност на храните и потребителските продукти, а по нейно искане Кралската военна полиция е задържала мъжа. Той остава в ареста, докато разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

„Всички животни са преживели пътуването и вече получават необходимите грижи в специализиран център“, съобщиха от Нидерландската служба за безопасност на храните и потребителските продукти. Тиксото е било отстранено внимателно, след като костенурките са били настанени в центъра.

Вид, от който са останали под 300 екземпляра

Конфискуваните животни са от вида Kinosternon vogti, известен като кална костенурка от Валярта. Те достигат около 10 сантиметра дължина и се смятат за най-малките сладководни костенурки в света. Видът е описан научно през 2018 г. и се среща само в ограничен район в западната част на Мексико.

Международният съюз за защита на природата определя вида като критично застрашен. В научен обзор, публикуван през 2025 г., се посочва, че в дивата природа вероятно са останали по-малко от 300 екземпляра. Нидерландската служба за безопасност на храните и потребителските продукти изчислява, че изземването на 26 костенурки може да означава загуба на почти 10% от дивата популация.

Според нидерландските власти животните вероятно са били незаконно уловени в естествената им среда. Видът има най-висока степен на защита по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове, а незаконната търговия и унищожаването на местообитанията са сред основните заплахи за оцеляването му.

Поредица от случаи по маршрута към Азия

Случаят в Амстердам се вписва в поредица от конфискации на живи костенурки, насочвани към Хонконг. През юли 2026 г. местните митнически власти са открили общо 42 живи костенурки в два отделни въздушни пратки. Животните са били скрити в чорапи, а общата им приблизителна пазарна стойност е оценена на 210 000 долара.

През октомври са били конфискувани още осем костенурки, за които се предполага, че са от защитени видове. Посочената стойност на тази пратка е около 54 000 долара. В специализирани публикации една костенурка от вида Kinosternon vogti е оценявана на черния пазар в Азия на 10 000 долара или повече.

През септември 2025 г. мексиканските власти са конфискували 2339 незаконно уловени костенурки, сред които повече от 40 от вида Kinosternon vogti. Животните са били преместени в зоопарка в Гуадалахара за спешни грижи. Разследването в Нидерландия продължава, а 26-те костенурки остават в специализирания център.

Източници: btvnovinite.bg, news.mongabay.com