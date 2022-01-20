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Двама пътни полицаи задържани с подкуп

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Двама пътни полицаи задържани с подкуп

  • полицаи-
  • подкуп

За случая е уведомен следовател от Софийска градска прокуратура

Двама пътни полицаи задържани с подкуп - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След подаден анонимен сигнал служители на СДВР задържали патрулен екип на "Пътна полиция". При вида на колегите си двамата униформени изхвърлили кутийка, в която е имало банкноти в левове. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържането е осъществено малко след 14.30 часа в района на бул. "Сливница". Според приетото съобщение двама пътни полицаи спрели за проверка шофьор на лек автомобил, който им дал 20 лв., за да избегне по-голяма санкция.

За случая е уведомен следовател от Софийска градска прокуратура (СГП). Ръководството на СДВР ще предприеме съответните дисциплинарни санкции срещу двамата служители и уверява, че ще са безкомпромисни към всяко подобно поведение, уронващо престижа на министерството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    13 0 Отговор
    След малко и топлата вода ще открият и дано да я ползват.За къпане,де...

    21:37 20.01.2022

  • 2 журналяга

    11 0 Отговор
    Не може да бъде!

    21:38 20.01.2022

  • 3 Шофьор

    6 0 Отговор
    Няма такива полицай !
    Не е истина ! Лъжа и измама !
    Ха ха ха !

    21:43 20.01.2022

  • 4 Skerim

    5 0 Отговор
    Стига бе полицай неми се вярва

    21:43 20.01.2022

  • 5 Илиян

    8 0 Отговор
    Хванат ги една година почивка осъди държавата взимат си обещетение и пак на работа България

    21:44 20.01.2022

  • 6 Стойко

    5 0 Отговор
    Е да ,де ама са "почтени"! 12-те Кенефа с тях ли е?

    21:52 20.01.2022


  • 7 Мен

    1 0 Отговор
    То всеки знае че тия взимат подкупи .... ама мвр се прави на изненадани.... лошо е когато фуражката не знае че в калата си човек има камера и снима..много бързо му се променя тона.

    21:57 20.01.2022

  • 8 Майор Костов

    0 0 Отговор
    Добре че все още взимат пари !

    22:00 20.01.2022

  • 9 50%

    1 0 Отговор
    могат да бъдат задържани до 6 месеца но никой не иска те за това са там да лапат ако няма лапчо никой няма да стои 1 час

    22:11 20.01.2022

  • 10 Иво

    0 0 Отговор
    Сега и тях ще ги питат,са кво праим...

    22:11 20.01.2022

  • 11 Бай шукар

    0 0 Отговор
    Сега да ги вкарат у затвора тия синковци да видят откъде аджеба изгрява слънцето

    22:14 20.01.2022

  • 12 Стара минцифайка

    0 0 Отговор
    Вече не сме фактор. Всички пияни собственици на премиум железария, ни замерят с кинти. А, ние сме чистници- сбираме "боклука" и го депониране на сигурно място- сметка- шкафче- долапче- сакче... Както нареди началството.... Изпълнителни!

    22:23 20.01.2022