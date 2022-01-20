Двама пътни полицаи задържани с подкуп

След подаден анонимен сигнал служители на СДВР задържали патрулен екип на "Пътна полиция". При вида на колегите си двамата униформени изхвърлили кутийка, в която е имало банкноти в левове. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържането е осъществено малко след 14.30 часа в района на бул. "Сливница". Според приетото съобщение двама пътни полицаи спрели за проверка шофьор на лек автомобил, който им дал 20 лв., за да избегне по-голяма санкция.

За случая е уведомен следовател от Софийска градска прокуратура (СГП). Ръководството на СДВР ще предприеме съответните дисциплинарни санкции срещу двамата служители и уверява, че ще са безкомпромисни към всяко подобно поведение, уронващо престижа на министерството.