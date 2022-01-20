Двама пътни полицаи задържани с подкуп

След подаден анонимен сигнал служители на СДВР задържали патрулен екип на "Пътна полиция". При вида на колегите си двамата униформени изхвърлили кутийка, в която е имало банкноти в левове. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
Задържането е осъществено малко след 14.30 часа в района на бул. "Сливница". Според приетото съобщение двама пътни полицаи спрели за проверка шофьор на лек автомобил, който им дал 20 лв., за да избегне по-голяма санкция.
За случая е уведомен следовател от Софийска градска прокуратура (СГП). Ръководството на СДВР ще предприеме съответните дисциплинарни санкции срещу двамата служители и уверява, че ще са безкомпромисни към всяко подобно поведение, уронващо престижа на министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
21:37 20.01.2022
2 журналяга
21:38 20.01.2022
3 Шофьор
Не е истина ! Лъжа и измама !
Ха ха ха !
21:43 20.01.2022
4 Skerim
21:43 20.01.2022
5 Илиян
21:44 20.01.2022
6 Стойко
21:52 20.01.2022
7 Мен
21:57 20.01.2022
8 Майор Костов
22:00 20.01.2022
9 50%
22:11 20.01.2022
10 Иво
22:11 20.01.2022
11 Бай шукар
22:14 20.01.2022
12 Стара минцифайка
22:23 20.01.2022