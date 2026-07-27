Ангел Найденов:  Днешната нота на Иран не е изключение и не е само до България

Срещата при премиера днес беше необходима, защото така се внася спокойствие сред хората. Най-важното е, че се направи извод, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България, а също така са взети мерки за охрана на базата и се водят постоянни разговори с нашите партньори.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който коментира разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", цитиран от novini.bg.

"Американските самолети не ни правят страна във войната. Според мен ние заемаме страна в конфликта, както го направихме и при първото разполагане на самолетите на летището в София. Същото важи и за останалите страни членки на ЕС, където има американски бази и под една или друга форма те предоставят логистична подкрепа на САЩ. Нотата на Иран от днес не е изключение и не е само до България", разкри той.

"Част от опасенията на хората бяха експлоатирани по един много лош начин. Политици се опитаха да трупат точки на гърба и страховете на хората, вместо да се проведе нормален и смислен разговор за участието ни в съюзи и партньорствата ни. Ние продължаваме да живеем с идеята, че всички трябва да се грижат за нас, а когато се стигне до наше участие и изпълняване на договори, настава една политическа истерия. Сигурността ни е гарантирана и това се видя още при първото разполагане на самолети-цистерни. Не трябва да подценяваме и способностите на българските ВВС, както и способностите на нашите летци. Не мисля, че ще изпуснем сделката с "Райнметал" и смятам, че премиерът и министърът на икономиката правят всичко възможно тази сделка да се случи. Успехът на тази инвестиция може да доведе до развитие на отбранителната ни индустрия и привличането на нови инвеститори", категоричен бе Ангел Найденов.