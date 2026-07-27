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Ангел Найденов:  Днешната нота на Иран не е изключение и не е само до България

Ангел Найденов:  Днешната нота на Иран не е изключение и не е само до България

27 Юли, 2026 20:10 779 33

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  • изключение

Ние продължаваме да живеем с идеята, че всички трябва да се грижат за нас, а когато се стигне до наше участие и изпълняване на договори, настава една политическа истерия. Сигурността ни е гарантирана и това се видя още при първото разполагане на самолети-цистерни, коментира бившият министър на отбраната

Ангел Найденов:  Днешната нота на Иран не е изключение и не е само до България - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Срещата при премиера днес беше необходима, защото така се внася спокойствие сред хората. Най-важното е, че се направи извод, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България, а също така са взети мерки за охрана на базата и се водят постоянни разговори с нашите партньори.

Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който коментира разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", цитиран от novini.bg.
"Американските самолети не ни правят страна във войната. Според мен ние заемаме страна в конфликта, както го направихме и при първото разполагане на самолетите на летището в София. Същото важи и за останалите страни членки на ЕС, където има американски бази и под една или друга форма те предоставят логистична подкрепа на САЩ. Нотата на Иран от днес не е изключение и не е само до България", разкри той.
"Част от опасенията на хората бяха експлоатирани по един много лош начин. Политици се опитаха да трупат точки на гърба и страховете на хората, вместо да се проведе нормален и смислен разговор за участието ни в съюзи и партньорствата ни. Ние продължаваме да живеем с идеята, че всички трябва да се грижат за нас, а когато се стигне до наше участие и изпълняване на договори, настава една политическа истерия. Сигурността ни е гарантирана и това се видя още при първото разполагане на самолети-цистерни. Не трябва да подценяваме и способностите на българските ВВС, както и способностите на нашите летци. Не мисля, че ще изпуснем сделката с "Райнметал" и смятам, че премиерът и министърът на икономиката правят всичко възможно тази сделка да се случи. Успехът на тази инвестиция може да доведе до развитие на отбранителната ни индустрия и привличането на нови инвеститори", категоричен бе Ангел Найденов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    18 3 Отговор
    Докато медиите рекламират утрепките всеки ден , България ще върви все към ДЪНОТО ПРИ ТИНЯТА..!

    Коментиран от #3

    20:13 27.07.2026

  • 2 Този човек е точен

    4 20 Отговор
    в преценките си винаги.
    Умен и способен войн ,!

    20:16 27.07.2026

  • 3 Европеец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Съгласен съм с коментара ти. ... Това недоразумение на снимката ми е адски противно.... Въобще всички от котилото на БСП са ми противни, БКП поне имаха някаква идеология, допускаха в началото на 50 години грешки, но построиха съвременна България достигнала 28 място по развитие в света....

    Коментиран от #29

    20:16 27.07.2026

  • 4 А защо беше нужно

    14 1 Отговор
    нота от Иран да получаваме и във война да се набутваме? Щото всички сте безгръбначни плазмодии нали? Подлоги и боклуци без грам морал и достойнство. Как па поне малко нормални хора не сте бе...

    Коментиран от #11

    20:17 27.07.2026

  • 5 Бай онзи

    9 0 Отговор
    Ние сме в положение на обкръжена къща от пожари,а се успокояваме: Няма страшно,пожара ще ни подмине,няма да дойде в нашата къща.Докато в един момент всичко пламне, тогава ще е късно и ще търсим виновника.

    Коментиран от #13

    20:19 27.07.2026

  • 6 Навряха го

    10 0 Отговор
    в Кинтекс и сега джавка добронамерено. Увърта едни лакардии. Не сме били само ние с нота ама нямало опасност от ракети, но имало риск. Стана манджа с грозде или както се пее в една сладурска шопска песничка: има нема, има нема. Радките ни "эаработват" терористични атаки, а тоя мръсньо си припява: има нема. Гадина

    Коментиран от #17

    20:20 27.07.2026

  • 7 Сандо

    7 0 Отговор
    Всички апологети на американските ракети да бъдат вързани за оградата на Безмер и оттам да сипят оптимистичните си лафове.И да бъдат на хляб и вода,че всичките ми се виждат наедряли от евроатлантически ценности и явно са преяли с демокрация.

    20:20 27.07.2026

  • 8 .....

    0 0 Отговор
    Най добре да си правиме копия за самоотбрана и да се върнем в желязната епоха😂😂

    20:21 27.07.2026

  • 9 Краварски ненормалник

    9 0 Отговор
    Краварска слуга

    20:22 27.07.2026

  • 10 Защо бе смооотан, са

    7 0 Отговор
    взети мерки за охрана на базата щом заплаха нямало ? И като ви знам "мерките" и що за олигофрени са тея в щаба и направо съм сигурен че няма как да ни се размине особенно ако още малко наглеете

    20:22 27.07.2026

  • 11 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "А защо беше нужно":

    Изцяло съм съгласен с коментара ти...

    20:22 27.07.2026

  • 12 Софиянец

    9 0 Отговор
    Оф, Иран нямат ли агенти в България, та да ги пуснат и да ни изчистят от боклуци като тоя!?

    20:24 27.07.2026

  • 13 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай онзи":

    Съгласен съм и с твоя коментар.... Но какво да очакваш от безгръбначните бг политици....

    20:25 27.07.2026

  • 14 Хората ви помогнаха

    5 0 Отговор
    С пленените от хусите заложници. Забравихте нали ? Хора бяха а вие сте гнусни неблагодарни боклуци. Ама завършени боклуци....

    20:25 27.07.2026

  • 15 да бе, да

    7 1 Отговор
    Със съвета искали да внесат спокойствие сред хората?! Сериозно? Хората ги успокои не съвета, а иранското посолство, което заяви, че лицата, което са взели това решение ще носят отговорност. Българите си отдъхнахме и смятаме, че е напълно справедливо не ние, които никой не ни е питал, а тези, които вземат решенията, да си носят отговорността за тях. Благодаря на Иран за разбирането, че ако зависеше от българския народ, той никога не би допуснал това престъпление да се случи.

    20:25 27.07.2026

  • 16 Още новини от Украйна

    8 1 Отговор
    Русия продължава да нанася точни удари по сенчестия флот на Украйна в Черно море ,а Иран днес е ударил най-голямото хранилище на САЩ за бензин в тяхна база на територията на Йордания

    20:26 27.07.2026

  • 17 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Навряха го":

    Така е, прав си същия негодяи като оня Росен Карадимов..... А тоя индивид избраха ли го в борда на Кинтекс вече...

    20:28 27.07.2026

  • 18 И в тва нашето Външно министерство

    4 1 Отговор
    Само кретени от поне 20 години работят. Ама такива кретени че даже в нета снимка на сградата на посолството ни в Иран даже няма. А пък какви са ни служителите в посолствата не е за разправяне. То от завършен олигофрен на горе сякаш от заведения за психично болни са ги събирали.

    20:32 27.07.2026

  • 19 Деций

    4 1 Отговор
    Къв договор бе смешник,договора е за ОТБРАНА, а не за логистика на самолети които ще зареждат изтребители които ще нападат трета страна и ще униват деца!Гол охлюв!

    20:34 27.07.2026

  • 20 Севдалина

    3 1 Отговор
    Ангелче, Ангелчо, прав си в едно, отнася се най-вече до Румъния, Турция, Гърция и
    част от Черно море! Не бивш министър, а
    настояща шамандура!

    20:37 27.07.2026

  • 21 Ангелчо Найденов

    3 1 Отговор
    Я не умувай а сподели не с Иран а с Ирак вашата олигофрения до какво доведе ? Щото и те приятели ни бяха но вие оооосрахте всичко за столетие на пред

    20:39 27.07.2026

  • 22 Тъпунгер ! Само бръмбари има в кратуната

    3 1 Отговор
    Сигурността ни била гарантирана..... страшни били и способностите на българските ВВС.... както и способностите на нашите летци представете си с 4 часа налъот годишно..... Да не сме били изпуснели "сделката" с "Райнметал" ....... кретен ! Ама поредният редови кретен

    20:44 27.07.2026

  • 23 България е НАТО.

    1 1 Отговор
    Дреме ни аятоласите.

    20:45 27.07.2026

  • 24 До ре ми

    0 0 Отговор
    горно си !

    20:47 27.07.2026

  • 25 Продажниците, подлогите и атлантическите

    2 0 Отговор
    Смотаняци лесно ще ги познете. Кажат ли "нашите партньори" и са ясни. Никога хора по времето на социализма български офицери и политици подобни дефиниции не са използвали. Дори не са се споменавали наративи от типа щото такова ама ние ..... и не е само до изказ а до повреден чип в кратуните на сегашните

    20:50 27.07.2026

  • 26 Иран нали воюваше срещу Ирак 10 години

    2 0 Отговор
    И садам хюсеин беше с братските социалистически страни
    Иран защо тогава не пращаше ноти до соц страните и СССР
    Истрията се повтаря като фарс

    Коментиран от #30

    20:54 27.07.2026

  • 27 Крум

    1 0 Отговор
    Ангел успя да осребри позицията си на мазен блюдолизец....пълно фиаско на кадровата политика на Радев....стремглаво се насочва към предсрочни избори...още увеличение на цени и една гладна есен и пролет нови избори...Радев пета политическа сила...

    Коментиран от #33

    20:55 27.07.2026

  • 28 Може да е грозно но пък лично аз

    3 0 Отговор
    злорадо ще се наслаждавам ако мега як удар по военно съоръжение или административен център има с много жертви стига да са политици или военни. Заслужавате го . Грам съчувствие няма да изпитам ама нито за военните нито за политиците нито за малоумниците от ДАНС

    20:56 27.07.2026

  • 29 Със съветска техника срещу храни

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Сега запада си има всичко и номера с храните не минава трябва кеш

    20:58 27.07.2026

  • 30 Иран-Ирак си е тяхна работа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Иран нали воюваше срещу Ирак 10 години":

    Аз говоря за България -Ирак, България-Иран ...и т.н когато с кеф сваляхме израелски самолети над България и след това

    21:00 27.07.2026

  • 31 Факти

    0 0 Отговор
    Радев надупен и на Путин и на Тръмп. Най-жалкият.

    21:05 27.07.2026

  • 32 ДОЦ. лузанOf

    0 0 Отговор
    долу Карбовски, евроатлантическата ЛИНИЯ във БНТ ще заличи. Сън не ме лови

    21:06 27.07.2026

  • 33 осребрил той

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Крум":

    после ще вряка в казана

    21:08 27.07.2026

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