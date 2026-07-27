Ангел Найденов:  Днешната нота на Иран не е изключение и не е само до България

Срещата при премиера днес беше необходима, защото така се внася спокойствие сред хората. Най-важното е, че се направи извод, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България, а също така са взети мерки за охрана на базата и се водят постоянни разговори с нашите партньори.
Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който коментира разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", цитиран от novini.bg.
"Американските самолети не ни правят страна във войната. Според мен ние заемаме страна в конфликта, както го направихме и при първото разполагане на самолетите на летището в София. Същото важи и за останалите страни членки на ЕС, където има американски бази и под една или друга форма те предоставят логистична подкрепа на САЩ. Нотата на Иран от днес не е изключение и не е само до България", разкри той.
"Част от опасенията на хората бяха експлоатирани по един много лош начин. Политици се опитаха да трупат точки на гърба и страховете на хората, вместо да се проведе нормален и смислен разговор за участието ни в съюзи и партньорствата ни. Ние продължаваме да живеем с идеята, че всички трябва да се грижат за нас, а когато се стигне до наше участие и изпълняване на договори, настава една политическа истерия. Сигурността ни е гарантирана и това се видя още при първото разполагане на самолети-цистерни. Не трябва да подценяваме и способностите на българските ВВС, както и способностите на нашите летци. Не мисля, че ще изпуснем сделката с "Райнметал" и смятам, че премиерът и министърът на икономиката правят всичко възможно тази сделка да се случи. Успехът на тази инвестиция може да доведе до развитие на отбранителната ни индустрия и привличането на нови инвеститори", категоричен бе Ангел Найденов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #3
20:13 27.07.2026
2 Този човек е точен
Умен и способен войн ,!
20:16 27.07.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Овчар":Съгласен съм с коментара ти. ... Това недоразумение на снимката ми е адски противно.... Въобще всички от котилото на БСП са ми противни, БКП поне имаха някаква идеология, допускаха в началото на 50 години грешки, но построиха съвременна България достигнала 28 място по развитие в света....
Коментиран от #29
20:16 27.07.2026
4 А защо беше нужно
Коментиран от #11
20:17 27.07.2026
5 Бай онзи
Коментиран от #13
20:19 27.07.2026
6 Навряха го
Коментиран от #17
20:20 27.07.2026
7 Сандо
20:20 27.07.2026
8 .....
20:21 27.07.2026
9 Краварски ненормалник
20:22 27.07.2026
10 Защо бе смооотан, са
20:22 27.07.2026
11 Европеец
До коментар #4 от "А защо беше нужно":Изцяло съм съгласен с коментара ти...
20:22 27.07.2026
12 Софиянец
20:24 27.07.2026
13 Европеец
До коментар #5 от "Бай онзи":Съгласен съм и с твоя коментар.... Но какво да очакваш от безгръбначните бг политици....
20:25 27.07.2026
14 Хората ви помогнаха
20:25 27.07.2026
15 да бе, да
20:25 27.07.2026
16 Още новини от Украйна
20:26 27.07.2026
17 Европеец
До коментар #6 от "Навряха го":Така е, прав си същия негодяи като оня Росен Карадимов..... А тоя индивид избраха ли го в борда на Кинтекс вече...
20:28 27.07.2026
18 И в тва нашето Външно министерство
20:32 27.07.2026
19 Деций
20:34 27.07.2026
20 Севдалина
част от Черно море! Не бивш министър, а
настояща шамандура!
20:37 27.07.2026
21 Ангелчо Найденов
20:39 27.07.2026
22 Тъпунгер ! Само бръмбари има в кратуната
20:44 27.07.2026
23 България е НАТО.
20:45 27.07.2026
24 До ре ми
20:47 27.07.2026
25 Продажниците, подлогите и атлантическите
20:50 27.07.2026
26 Иран нали воюваше срещу Ирак 10 години
Иран защо тогава не пращаше ноти до соц страните и СССР
Истрията се повтаря като фарс
Коментиран от #30
20:54 27.07.2026
27 Крум
Коментиран от #33
20:55 27.07.2026
28 Може да е грозно но пък лично аз
20:56 27.07.2026
29 Със съветска техника срещу храни
До коментар #3 от "Европеец":Сега запада си има всичко и номера с храните не минава трябва кеш
20:58 27.07.2026
30 Иран-Ирак си е тяхна работа
До коментар #26 от "Иран нали воюваше срещу Ирак 10 години":Аз говоря за България -Ирак, България-Иран ...и т.н когато с кеф сваляхме израелски самолети над България и след това
21:00 27.07.2026
31 Факти
21:05 27.07.2026
32 ДОЦ. лузанOf
21:06 27.07.2026
33 осребрил той
До коментар #27 от "Крум":после ще вряка в казана
21:08 27.07.2026