Турски шофьор без документи скъса комуникационни кабели в Симеоновград, опита се да подкупи полицаи

Турски шофьор се опита да подкупи полицаи в Симеоновград, съобщиха от полицията.
На 26 юни е подаден сигнал от общински служител. Той е съобщил, че движейки се по улица „Цар Освободител“ товарен камион с турска регистрация е скъсал множество комуникационни кабели.
Турски шофьор се опита да подкупи полицаи с 30 евро в Харманли, задържан е
Униформени са спрели товарния автомобил с полуремарке, натоварен с 3 влекача и управляван от 26-годишен турски водач - без документи за самоличност.
Мъжът е подал 10 евро на полицейските служители. На водача е съставен и акт за причиняване на произшествие с материални щети.
Той е бил задържан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
12:18 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Амчи
12:20 29.06.2026
4 Разграден двор
12:21 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Няма по-долна из ме т
Коментиран от #10, #11
12:23 29.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КазахаНи
12:24 29.06.2026
9 Сталин
12:24 29.06.2026
10 Сталин
До коментар #6 от "Няма по-долна из ме т":Те пък цървулите са много цвете ,що деца направиха по магистралите в България турските тираджии
12:30 29.06.2026
11 Сталин
До коментар #6 от "Няма по-долна из ме т":Всеки който слуша чалга в България е потомък на турски тираджия
12:33 29.06.2026
12 Щом е
12:47 29.06.2026
13 Ако има пари?
12:57 29.06.2026