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Турски шофьор без документи скъса комуникационни кабели в Симеоновград, опита се да подкупи полицаи

Турски шофьор без документи скъса комуникационни кабели в Симеоновград, опита се да подкупи полицаи

29 Юни, 2026 12:16 831 13

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  • полицаи-
  • симеоновград

Мъжът е подал 10 евро на полицейските служители

Турски шофьор без документи скъса комуникационни кабели в Симеоновград, опита се да подкупи полицаи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски шофьор се опита да подкупи полицаи в Симеоновград, съобщиха от полицията.

На 26 юни е подаден сигнал от общински служител. Той е съобщил, че движейки се по улица „Цар Освободител“ товарен камион с турска регистрация е скъсал множество комуникационни кабели.

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Униформени са спрели товарния автомобил с полуремарке, натоварен с 3 влекача и управляван от 26-годишен турски водач - без документи за самоличност.

Мъжът е подал 10 евро на полицейските служители. На водача е съставен и акт за причиняване на произшествие с материални щети.

Той е бил задържан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    7 4 Отговор
    Радев Скапаняка и Шишков Мазната коса теглят милиарди да правят на гърците и турците магистрали до профучават по-бързо през територията и без нито и един лев такса.

    12:18 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Амчи

    7 0 Отговор
    Да го пратя ся в кауша да му скъсат на него комуникационни канал😉

    12:20 29.06.2026

  • 4 Разграден двор

    13 0 Отговор
    Турчин без документи минава през територията, ако не беше скъсал кабели нямаше и да го отразят.

    12:21 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма по-долна из ме т

    9 3 Отговор
    от турски тираджия

    Коментиран от #10, #11

    12:23 29.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КазахаНи

    5 3 Отговор
    ЕС ни "каза", че трябва да станем 27-ма република. Преди години бяхме силни и тогава разума беше повече и не станахме 16-та република, но сег в отбора на загубените - всички плащат "такаса рекет" на силовия ни застраховател с три букви... Не купувайте и ползвайте комапнии, които начисляват надценките на френски, немски, чешки собственици в/у български стоки - така убиват и проиводителя и клиента с цени и условия.

    12:24 29.06.2026

  • 9 Сталин

    8 0 Отговор
    Комшията не е чувал че в България има 100% инфлация и гледа да мине тънко,ченгетата не вземат по малко от 500Е

    12:24 29.06.2026

  • 10 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма по-долна из ме т":

    Те пък цървулите са много цвете ,що деца направиха по магистралите в България турските тираджии

    12:30 29.06.2026

  • 11 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма по-долна из ме т":

    Всеки който слуша чалга в България е потомък на турски тираджия

    12:33 29.06.2026

  • 12 Щом е

    5 0 Отговор
    турчин, окраинец, евреин или друг вид небългарин, значи всичко му е позволено и ще се измъкне сух.

    12:47 29.06.2026

  • 13 Ако има пари?

    1 0 Отговор
    Нали идват и убиват хора и ги пускате бе смешници! Не е имал пари и описвате дейност гнусни милиционери.

    12:57 29.06.2026