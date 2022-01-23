Трагедия в Сливен! Застреляха 26-годишен мъж

Застреляха млад мъж с боен пистолет в Сливен вчера вечерта, съобщи бТВ.
По първоначални данни 43-годишен собственик на законно притежаван боен пистолет го дал на 37-годишен мъж, който стрелял няколко пъти и по непредпазливост прострелял 26-годишен мъж от с. Мокрен. При направения оглед на място е установено, че огнестрелната рана се оказала фатална за пострадалия.
Собственикът на оръжието и извършителят на престъплението са задържани с полицейска мярка до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
15:27 23.01.2022
2 дедо
Коментиран от #4
15:28 23.01.2022
3 БОРУНА ЛОМ
15:29 23.01.2022
4 Делю Хайдутин
До коментар #2 от "дедо":В рокерско заведение е станало.Ром рокер не съм виждал.Те са ездачи.
Коментиран от #6, #21
15:30 23.01.2022
5 Зззз
15:32 23.01.2022
6 дедо
До коментар #4 от "Делю Хайдутин":Ако е така наистина ,лошо!
15:35 23.01.2022
7 Хмм
15:38 23.01.2022
8 Не достатъчна информация
15:40 23.01.2022
9 Спор
15:41 23.01.2022
10 Езиков
15:42 23.01.2022
11 Заведение
15:45 23.01.2022
12 А бе
Грешката е на собственика на пистолета. По закон а и въобще,той няма право да го преотстъпва. А и зареден и с бойни патрони.
Убито е момче на 26 години. Жалко. Мир на праха му.
15:59 23.01.2022
13 Журналисте, да
15:59 23.01.2022
14 Тъпо
Коментиран от #15, #18
16:05 23.01.2022
15 А ЕДНО ВРЕМЕ
До коментар #14 от "Тъпо":СИ ИГРАЕХМЕ НА ФУНИЙКИ☝ ПОСЛЕ ПИС ЗАЩО ПРЕЗ ТОТАЛИТАРИЗМА ОСВЕН МВР И МНО НИКОЙ НЯМАШЕ ЗАКОННО ОРЪЖИЕ,А ПРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯТА ВСЕКОE (....)ИМА 🤔
16:17 23.01.2022
16 ДАНО
16:18 23.01.2022
17 Vans
16:24 23.01.2022
18 ДА БЕ ВЕРНО☝
До коментар #14 от "Тъпо":И КАТО ИМАШЕ СТРЕЛБИ С БОЙНИ ПАТРОНИ КОМАНДИРИТЕ ПОЛУЧАВАХА ПРЕД СЪРДЕЧЕН УДАР ОТ ....СТРАХ НЯКОЙ ДА НЕ ...😬
16:28 23.01.2022
19 Иван Грозни
16:32 23.01.2022
20 ГРАД КОЗЛОДУЙ
16:32 23.01.2022
21 Ааааа
До коментар #4 от "Делю Хайдутин":Вече има цигани рокери , както и циганки шофьори.
16:43 23.01.2022