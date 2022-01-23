Трагедия в Сливен! Застреляха 26-годишен мъж

Застреляха млад мъж с боен пистолет в Сливен вчера вечерта, съобщи бТВ.

По първоначални данни 43-годишен собственик на законно притежаван боен пистолет го дал на 37-годишен мъж, който стрелял няколко пъти и по непредпазливост прострелял 26-годишен мъж от с. Мокрен. При направения оглед на място е установено, че огнестрелната рана се оказала фатална за пострадалия.

Собственикът на оръжието и извършителят на престъплението са задържани с полицейска мярка до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.