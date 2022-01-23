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Трагедия в Сливен! Застреляха 26-годишен мъж

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Трагедия в Сливен! Застреляха 26-годишен мъж

  • сливен-
  • с. мокрен-
  • мъж-
  • убит

Води се разследване

Трагедия в Сливен! Застреляха 26-годишен мъж - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Застреляха млад мъж с боен пистолет в Сливен вчера вечерта, съобщи бТВ.

По първоначални данни 43-годишен собственик на законно притежаван боен пистолет го дал на 37-годишен мъж, който стрелял няколко пъти и по непредпазливост прострелял 26-годишен мъж от с. Мокрен. При направения оглед на място е установено, че огнестрелната рана се оказала фатална за пострадалия.

Собственикът на оръжието и извършителят на престъплението са задържани с полицейска мярка до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    21 1 Отговор
    Мислел че е с халосни патрони.Тъп Рокер.

    15:27 23.01.2022

  • 2 дедо

    32 7 Отговор
    Там нема много Българи,и за нас загубата на един Финландец е добра вест!

    Коментиран от #4

    15:28 23.01.2022

  • 3 БОРУНА ЛОМ

    11 3 Отговор
    А АРОМ?

    15:29 23.01.2022

  • 4 Делю Хайдутин

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "дедо":

    В рокерско заведение е станало.Ром рокер не съм виждал.Те са ездачи.

    Коментиран от #6, #21

    15:30 23.01.2022

  • 5 Зззз

    13 0 Отговор
    Трагедия за семейството на убития и задържаните!За останалите гражданье къде е трагедията! От ума си пати се казва в една хубава българска поговорка.

    15:32 23.01.2022

  • 6 дедо

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Ако е така наистина ,лошо!

    15:35 23.01.2022


  • 7 Хмм

    7 1 Отговор
    Май са мургаши.

    15:38 23.01.2022

  • 8 Не достатъчна информация

    8 1 Отговор
    Сигурно е била циганска сватба.

    15:40 23.01.2022

  • 9 Спор

    3 1 Отговор
    за паркомясто.

    15:41 23.01.2022

  • 10 Езиков

    4 0 Отговор
    А ревът че ковида ще ни изтребе!!

    15:42 23.01.2022

  • 11 Заведение

    3 1 Отговор
    Каубойска среща

    15:45 23.01.2022

  • 12 А бе

    12 2 Отговор
    Българи са. Това е сигурно.
    Грешката е на собственика на пистолета. По закон а и въобще,той няма право да го преотстъпва. А и зареден и с бойни патрони.
    Убито е момче на 26 години. Жалко. Мир на праха му.

    15:59 23.01.2022

  • 13 Журналисте, да

    4 0 Отговор
    Разстрелят някого е убийство, криминално престъпление, а не трагедия!

    15:59 23.01.2022

  • 14 Тъпо

    15 0 Отговор
    Едно време в казармата ни учеха как да се отнасяме с оръжието, сега няма кой. Жалко за погубения живот от двама малоумници

    Коментиран от #15, #18

    16:05 23.01.2022

  • 15 А ЕДНО ВРЕМЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпо":

    СИ ИГРАЕХМЕ НА ФУНИЙКИ☝ ПОСЛЕ ПИС ЗАЩО ПРЕЗ ТОТАЛИТАРИЗМА ОСВЕН МВР И МНО НИКОЙ НЯМАШЕ ЗАКОННО ОРЪЖИЕ,А ПРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯТА ВСЕКОE (....)ИМА 🤔

    16:17 23.01.2022

  • 16 ДАНО

    2 0 Отговор
    „СТРЕЛЕЦА” НЕ Е УЛУЧИЛ🙏

    16:18 23.01.2022

  • 17 Vans

    3 0 Отговор
    За глупостта граници няма, жалко за погубения живот

    16:24 23.01.2022

  • 18 ДА БЕ ВЕРНО☝

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпо":

    И КАТО ИМАШЕ СТРЕЛБИ С БОЙНИ ПАТРОНИ КОМАНДИРИТЕ ПОЛУЧАВАХА ПРЕД СЪРДЕЧЕН УДАР ОТ ....СТРАХ НЯКОЙ ДА НЕ ...😬

    16:28 23.01.2022

  • 19 Иван Грозни

    2 0 Отговор
    Сага започват простотиите. Пистолетът не бил зареден, патроните били халостни или газови. Великият български съд ще отсече, че щетите не надвишават минималната заплата и хайде условно.

    16:32 23.01.2022

  • 20 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    циганин е там в СЛИВЕН всички са братовчеди

    16:32 23.01.2022

  • 21 Ааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Вече има цигани рокери , както и циганки шофьори.

    16:43 23.01.2022