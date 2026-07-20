Повече от 20 дни няма следа от 11-годишната Наталия, МВР включва допълнителни сили

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че издирването на 11-годишната Наталия продължава с допълнително включени сили. По думите му човекът, който е отвел детето, познава доста добре района.
„Подробен доклад ще получа сега, защото днес ми е първият работен ден след завръщането ми. След това ще мога да го коментирам подробно.
Активно се е работило. Надявам се и вярвам, че ще имаме резултат. Знаете какви са проблемите там. Човекът, който е отвел детето, доста добре познава района. Това не е първи случай. Има опит в оцеляването при такива условия, обясни Демерджиев.
„Правим всичко възможно и необходимо. Включихме допълнителни сили. Надявам се скоро да имаме пълна информация докъде са стигнали нашите усилия. Разбира се, ще ги засилим още повече, за да има успешен завършек“, заяви той.
Припомняме, че 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново се издирва от края на юни тази година. Повече от 20 дни е в неизвестност. По първоначална информация детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, а по думите на близки на семейството мъжът е нахлул в дома на момичето през нощта, заплашил я е, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. По думите им е възникнала физическа саморазправа, при която майката е получила счупване на ръката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гочето
Ама така да се крие вечно няма шанс!
Света е малък, рано или късно ще го спипат.
Не разбирам на какво разчита. Играе загубен мач!
Коментиран от #2, #6, #11
12:29 20.07.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "гочето":Никой не го търси и той не се крие.
12:31 20.07.2026
3 Гост
12:31 20.07.2026
4 Стига сте лъгали
Ега си и службите! Да не могат да установят двама души, които най вероятно дори не се укриват!
12:34 20.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мимч
До коментар #1 от "гочето":Те търсят,ама може би,,Михаля,, Ами той може да го е натовариш някой негов човек с кола и да е навсякъде дори и в чужбина,а те обикалят баирите за глигани..
12:38 20.07.2026
7 Факт
12:41 20.07.2026
8 Ама то е ясно
12:42 20.07.2026
9 ВЕСЕЛЯК
Нещо като "Жината болин, дитето и той".
Нее, не са наред нещата. В последните 30 години само разни неграмотни с ниска интелигентност се правят министри. Не е добре.
Коментиран от #10
12:44 20.07.2026
10 Чудак
До коментар #9 от "ВЕСЕЛЯК":Ми че те грамотните минаха всички през втори терминал.
12:46 20.07.2026
11 Механик
До коментар #1 от "гочето":Ако тоя е мал.оумник, то какви са полицаите дето цял месец не могат да хванат един малоу.мник??
12:47 20.07.2026
12 🖨️⌨️🖥️🖱️
12:51 20.07.2026
13 Става много тревожно
Най-лошият вариант е онзи да я изостави сама в пустошта, ако тя е изтощена до такава степен, че да не може да се движи. Възможен е и другият вариант - той да колабира от глад или да му се случи най-лошото, а момичето да остане самичко някъде по пещерите, без да знае как да стигне до населено място или поне до шосе.
И пак се питам, ако наистина нямаме добри следови кучета, защо не поискат такива от някоя друга държава на ЕС? Все пак, става въпрос за отвлечено дете.
12:57 20.07.2026
14 урко
13:02 20.07.2026
15 Оооо
13:03 20.07.2026
16 Сила
100 000 нищоправци със заплати за 2,2 МИЛИАРДА ЕВРО и НИЩО ....!!!
кои" сили " още трябва да дойдат ....освен "Ахмак Сила " и те да дойдат да" помагат " щото са на един акъл с ОПГ МВР БГ ...?!?
13:18 20.07.2026
17 Издирвания с кола е напуснал страната
13:20 20.07.2026