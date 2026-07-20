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Повече от 20 дни няма следа от 11-годишната Наталия, МВР включва допълнителни сили

Повече от 20 дни няма следа от 11-годишната Наталия, МВР включва допълнителни сили

20 Юли, 2026 12:21 635 17

  • издирвана-
  • наталия-
  • константиново

По първоначална информация детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, а по думите на близки на семейството мъжът е нахлул в дома на момичето през нощта

Повече от 20 дни няма следа от 11-годишната Наталия, МВР включва допълнителни сили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че издирването на 11-годишната Наталия продължава с допълнително включени сили. По думите му човекът, който е отвел детето, познава доста добре района.

„Подробен доклад ще получа сега, защото днес ми е първият работен ден след завръщането ми. След това ще мога да го коментирам подробно.

Активно се е работило. Надявам се и вярвам, че ще имаме резултат. Знаете какви са проблемите там. Човекът, който е отвел детето, доста добре познава района. Това не е първи случай. Има опит в оцеляването при такива условия, обясни Демерджиев.

„Правим всичко възможно и необходимо. Включихме допълнителни сили. Надявам се скоро да имаме пълна информация докъде са стигнали нашите усилия. Разбира се, ще ги засилим още повече, за да има успешен завършек“, заяви той.

Припомняме, че 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново се издирва от края на юни тази година. Повече от 20 дни е в неизвестност. По първоначална информация детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, а по думите на близки на семейството мъжът е нахлул в дома на момичето през нощта, заплашил я е, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. По думите им е възникнала физическа саморазправа, при която майката е получила счупване на ръката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гочето

    11 2 Отговор
    Тоя малоумник е време да върне дедето и да се предаде или да се беси ако иска.
    Ама така да се крие вечно няма шанс!
    Света е малък, рано или късно ще го спипат.
    Не разбирам на какво разчита. Играе загубен мач!

    Коментиран от #2, #6, #11

    12:29 20.07.2026

  • 2 оня с коня

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "гочето":

    Никой не го търси и той не се крие.

    12:31 20.07.2026

  • 3 Гост

    15 1 Отговор
    МВР са гола вода, лук и водорляк, жаби квакат квак квак квак.

    12:31 20.07.2026

  • 4 Стига сте лъгали

    19 1 Отговор
    Хората ви казаха, че МВР е напълно неадекватно в издирването!
    Ега си и службите! Да не могат да установят двама души, които най вероятно дори не се укриват!

    12:34 20.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мимч

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "гочето":

    Те търсят,ама може би,,Михаля,, Ами той може да го е натовариш някой негов човек с кола и да е навсякъде дори и в чужбина,а те обикалят баирите за глигани..

    12:38 20.07.2026

  • 7 Факт

    15 0 Отговор
    Един кривоглед синганин ги направи на разногледи.

    12:41 20.07.2026

  • 8 Ама то е ясно

    13 0 Отговор
    отдавна това, че не са ги намерили не е новина. Новина ще е, ако ги намерят.

    12:42 20.07.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    10 2 Отговор
    "..заплашил я е, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му" (цитат от изказа на МИНИСТЪРА)
    Нещо като "Жината болин, дитето и той".
    Нее, не са наред нещата. В последните 30 години само разни неграмотни с ниска интелигентност се правят министри. Не е добре.

    Коментиран от #10

    12:44 20.07.2026

  • 10 Чудак

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕСЕЛЯК":

    Ми че те грамотните минаха всички през втори терминал.

    12:46 20.07.2026

  • 11 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "гочето":

    Ако тоя е мал.оумник, то какви са полицаите дето цял месец не могат да хванат един малоу.мник??

    12:47 20.07.2026

  • 12 🖨️⌨️🖥️🖱️

    7 0 Отговор
    Помните ли Рамбо от Костенец така го дириха месеци по горите.

    12:51 20.07.2026

  • 13 Става много тревожно

    3 2 Отговор
    20 дена на боровинки не се живее. Момичето е вече крайно изтощено. Затова, нека да оставят храна на различни места в добре затворени контейнери, за да може онзи да я намери. Най-важното в случая е да бъде запазен животът и здравето на момичето.
    Най-лошият вариант е онзи да я изостави сама в пустошта, ако тя е изтощена до такава степен, че да не може да се движи. Възможен е и другият вариант - той да колабира от глад или да му се случи най-лошото, а момичето да остане самичко някъде по пещерите, без да знае как да стигне до населено място или поне до шосе.
    И пак се питам, ако наистина нямаме добри следови кучета, защо не поискат такива от някоя друга държава на ЕС? Все пак, става въпрос за отвлечено дете.

    12:57 20.07.2026

  • 14 урко

    5 1 Отговор
    отдавна никой не го търси тоя, ако изобщо някога го е търсил. МВР разчита издирваните хора да огладнеят или по някаква друга причина да се появят сами. Така се случва с всички "издирвани". Обявяват ги за издирване и до там свършва всичко, което прави МВР

    13:02 20.07.2026

  • 15 Оооо

    6 1 Отговор
    Ама търсете ги още цяла година, ако щете! Те още на втория ден са напуснали страната. Още тогава, ако искаха да ги намерят, трябваше да ги обявят за международно издирване!

    13:03 20.07.2026

  • 16 Сила

    2 0 Отговор
    "МВР включва допълнителни сили ...!!!?"
    100 000 нищоправци със заплати за 2,2 МИЛИАРДА ЕВРО и НИЩО ....!!!
    кои" сили " още трябва да дойдат ....освен "Ахмак Сила " и те да дойдат да" помагат " щото са на един акъл с ОПГ МВР БГ ...?!?

    13:18 20.07.2026

  • 17 Издирвания с кола е напуснал страната

    2 0 Отговор
    Трябва международно издирване

    13:20 20.07.2026