Изграждат система с близо 400 велосипеда и безплатни първи 30 минути за всяко пътуване в София

Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София след подписването на договора за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система „София Байкс“.
Проектът предвижда изграждането на 33 велостоянки на ключови места в града с близо 400 велосипеда, които ще могат да се използват денонощно, през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градския транспорт. Очаква се съоръженията да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора.
„Обществената велосипедна система е естествено продължение на инвестициите, ще улесни кратките пътувания в града, ще подобри връзката с обществения транспорт и ще допринесе за по-малко автомобилен трафик, по-чист въздух и по-качествена градска среда. След Giro d'Italia получихме много ясен отговор колко велосипедисти има в София и колко повече биха били те, ако създадем подходящите условия. Затова имаме амбицията, заедно с всички заинтересовани страни, последователно да развиваме велосипедния транспорт. Днешното подписване е още една важна стъпка в тази посока. Същевременно тази концесия показва как общината може да привлича частни инвестиции в публични услуги, без това да се случва за сметка на общинския бюджет – при ясни правила, обществен контрол и реална полза за софиянци“, каза кметът на София Васил Терзиев.
С подписването на договора Столична община реализира първата си нова концесия от повече от две десетилетия - инструмент, чрез който администрацията привлича частна инвестиция за обществена услуга, без да разходва публичен ресурс. Концесионерът поема изцяло инвестиционния, оперативния и пазарния риск, а общината запазва собствеността върху публичната инфраструктура, упражнява контрол върху изпълнението на договора и получава ежегодно концесионно възнаграждение.
По силата на договора концесионерът ще инвестира над 1,38 млн. евро с ДДС за изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. За осем годишния срок на концесията Столична община ще получи 840 хил. евро с ДДС концесионни плащания, които след втората година ще се индексират ежегодно съобразно инфлацията. Освен това общината ще разполага безвъзмездно с 5% от рекламните площи на съоръженията за свои социални, културни, образователни и спортни кампании.
Подписването на договора слага край на продължило години административно забавяне и е в изпълнение на решение на Столичния общински съвет. Процедурата за концесията започва през 2015 г., а през 2020 г. Столичният общински съвет определя за концесионер „София Байкс“ АД.
Разрешаването на този сложен казус стана възможно след въвеждането на новата структура на Столична община през февруари тази година. То е резултат от по-добрата хоризонтална координация между различните направления в администрацията и от новия фокус върху публично-частните партньорства като инструмент за реализиране на важни градски проекти. Така общината може да привлича частни инвестиции за обществени услуги и инфраструктура, без това да натоварва общинския бюджет, като същевременно запазва обществения интерес чрез ясни правила и контрол.
Обществената велосипедна система ще допълни мрежата на градския транспорт, като осигури удобна връзка за т.нар. „първа и последна миля“ – кратките разстояния между метростанциите, трамвайните спирки и крайната дестинация. Велосипедите ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване и смарт заключващи механизми, а потребителите ще могат лесно да наемат и връщат велосипед чрез мобилно приложение, което ще показва в реално време наличните велосипеди на всяка станция.
„Системата за споделено пътуване с велосипеди е предвидена да отговаря на съвременните технологии за комуникация, сигурност и мобилност. Тя интегрира лесен и удобен начин за наемане и връщане на велосипедите, множество системи за сигурност, които обезпечават безпроблемното ползване на услугата, като потребителите ще имат възможност да получават всякаква информация посредством мобилно приложение за смартфон, компютър, таблет и др,.Самите велосипеди ще бъдат снабдени с GPS устройства за проследяване в реално време и заключващи механизми“, обясни изпълнителният директор на „София байкс“ АД - Калин Генчев. Той подчерта още, че велопроектът е разработен с участието на международни експерти и стъпва върху доказан модел, който е успешно реализиран в редица големи европейски градове.
Концесионният договор е със срок от осем години. Изграждането на системата трябва да приключи до шест месеца след влизането му в сила, като първите велостоянки и велосипеди се очаква да бъдат на разположение на жителите и гостите на София в началото на 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
и после да захвърли куллоту🤔❓❗
16:12 22.07.2026
2 Опааа
Коментиран от #17
16:13 22.07.2026
3 Крадлива държава
Коментиран от #15
16:15 22.07.2026
4 Любопитен
16:15 22.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
16:16 22.07.2026
7 БЕЗПЛАТНО Е ПРЕМАЗВАНЕТО ВИ
16:18 22.07.2026
8 Софето
Жалка картинка
16:19 22.07.2026
9 7000 ЕВРО ЗА КОЛЕЛО...?!!!!!
Коментиран от #12, #13, #14
16:20 22.07.2026
10 Хааххх
16:20 22.07.2026
11 ту-туу
16:21 22.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 С.....ЕДАЛИ ЛИ СА ТИЯ
До коментар #9 от "7000 ЕВРО ЗА КОЛЕЛО...?!!!!!":КОЛЕЛЦА
16:24 22.07.2026
15 колелата ще са
До коментар #3 от "Крадлива държава":модели които използват професионални спортисти струващи по 50000 евро заради това е толко
16:24 22.07.2026
16 Дзак
16:25 22.07.2026
17 честен ционист
До коментар #2 от "Опааа":Като бензинецът чукне десет еврака литър, ще се пляскаш през устата за думите си.
16:26 22.07.2026
18 Пълна измама
Коментиран от #22, #23
16:30 22.07.2026
19 лама Иво Калушев
16:32 22.07.2026
20 "Шофьорите"
16:34 22.07.2026
21 Топ Идиот
16:37 22.07.2026
22 незнайко
До коментар #18 от "Пълна измама":Ползваш 30 минути ВЕДНЪЖ и при всяко следващо ползване плащаш ! Това се казва ЗАРИБЯВАНЕ ! Няма значение, че си сменил велосипеда ! Гугъл помни всичко !!!
16:40 22.07.2026
23 честен ционист
До коментар #18 от "Пълна измама":Безплатно се има впредвид с безплатен пробен токен. После какво ще вземеш, зависи дали си благонадежден.
16:54 22.07.2026
24 Мухаа ха!
16:56 22.07.2026
25 шаа
Близо 400 компаньинки с безплатни първи 30 минути за всяко ползване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София след подписването на договора за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената система „София Кекс“.
Проектът предвижда изграждането на 33 стоянки на ключови места в града с близо 400 компаньонки, които ще могат да се използват денонощно, през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градския транспорт. Очаква се те да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора.
„Обществената кекс-система е естествено продължение на инвестициите, ще улесни града, ще подобри връзката с обществото и ще допринесе за по-малко семеен трафик, по-чист въздух и по-качествена кекс-среда.
Обществената кекс-система ще допълни мрежата на града, като осигури удобство на т.нар. „първа и последна чия“. Труженичките ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване, а потребителите ще могат лесно да наемат и връщат чрез мобилно приложение, което ще показва в реално време наличните компаньонки на всяка станция.
„Системата за споделено кексуване е предвидена да отговаря на съвременните технологии за комуникация, сигурност и мобилност. Тя интегрира лесен и удобен начин за наемане и връщане, множество системи за сигурност, които обезпечават безпроблемно
16:57 22.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Българска пародия
17:02 22.07.2026
29 Хаха
17:11 22.07.2026
30 Механик
17:14 22.07.2026
31 🦁ЩЩД🦁
17:31 22.07.2026