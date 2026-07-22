Изграждат система с близо 400 велосипеда и безплатни първи 30 минути за всяко пътуване в София

Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София след подписването на договора за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система „София Байкс“.

Проектът предвижда изграждането на 33 велостоянки на ключови места в града с близо 400 велосипеда, които ще могат да се използват денонощно, през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градския транспорт. Очаква се съоръженията да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора.

„Обществената велосипедна система е естествено продължение на инвестициите, ще улесни кратките пътувания в града, ще подобри връзката с обществения транспорт и ще допринесе за по-малко автомобилен трафик, по-чист въздух и по-качествена градска среда. След Giro d'Italia получихме много ясен отговор колко велосипедисти има в София и колко повече биха били те, ако създадем подходящите условия. Затова имаме амбицията, заедно с всички заинтересовани страни, последователно да развиваме велосипедния транспорт. Днешното подписване е още една важна стъпка в тази посока. Същевременно тази концесия показва как общината може да привлича частни инвестиции в публични услуги, без това да се случва за сметка на общинския бюджет – при ясни правила, обществен контрол и реална полза за софиянци“, каза кметът на София Васил Терзиев.

С подписването на договора Столична община реализира първата си нова концесия от повече от две десетилетия - инструмент, чрез който администрацията привлича частна инвестиция за обществена услуга, без да разходва публичен ресурс. Концесионерът поема изцяло инвестиционния, оперативния и пазарния риск, а общината запазва собствеността върху публичната инфраструктура, упражнява контрол върху изпълнението на договора и получава ежегодно концесионно възнаграждение.

По силата на договора концесионерът ще инвестира над 1,38 млн. евро с ДДС за изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. За осем годишния срок на концесията Столична община ще получи 840 хил. евро с ДДС концесионни плащания, които след втората година ще се индексират ежегодно съобразно инфлацията. Освен това общината ще разполага безвъзмездно с 5% от рекламните площи на съоръженията за свои социални, културни, образователни и спортни кампании.

Подписването на договора слага край на продължило години административно забавяне и е в изпълнение на решение на Столичния общински съвет. Процедурата за концесията започва през 2015 г., а през 2020 г. Столичният общински съвет определя за концесионер „София Байкс“ АД.

Разрешаването на този сложен казус стана възможно след въвеждането на новата структура на Столична община през февруари тази година. То е резултат от по-добрата хоризонтална координация между различните направления в администрацията и от новия фокус върху публично-частните партньорства като инструмент за реализиране на важни градски проекти. Така общината може да привлича частни инвестиции за обществени услуги и инфраструктура, без това да натоварва общинския бюджет, като същевременно запазва обществения интерес чрез ясни правила и контрол.

Обществената велосипедна система ще допълни мрежата на градския транспорт, като осигури удобна връзка за т.нар. „първа и последна миля“ – кратките разстояния между метростанциите, трамвайните спирки и крайната дестинация. Велосипедите ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване и смарт заключващи механизми, а потребителите ще могат лесно да наемат и връщат велосипед чрез мобилно приложение, което ще показва в реално време наличните велосипеди на всяка станция.

„Системата за споделено пътуване с велосипеди е предвидена да отговаря на съвременните технологии за комуникация, сигурност и мобилност. Тя интегрира лесен и удобен начин за наемане и връщане на велосипедите, множество системи за сигурност, които обезпечават безпроблемното ползване на услугата, като потребителите ще имат възможност да получават всякаква информация посредством мобилно приложение за смартфон, компютър, таблет и др,.Самите велосипеди ще бъдат снабдени с GPS устройства за проследяване в реално време и заключващи механизми“, обясни изпълнителният директор на „София байкс“ АД - Калин Генчев. Той подчерта още, че велопроектът е разработен с участието на международни експерти и стъпва върху доказан модел, който е успешно реализиран в редица големи европейски градове.

Концесионният договор е със срок от осем години. Изграждането на системата трябва да приключи до шест месеца след влизането му в сила, като първите велостоянки и велосипеди се очаква да бъдат на разположение на жителите и гостите на София в началото на 2027 г.