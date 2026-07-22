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Изграждат система с близо 400 велосипеда и безплатни първи 30 минути за всяко пътуване в София

Изграждат система с близо 400 велосипеда и безплатни първи 30 минути за всяко пътуване в София

22 Юли, 2026 16:08 745 31

  • велосипеди-
  • велостоянки-
  • софия

Васил Терзиев подписа първата концесия на общината от повече от две десетилетия, която ще донесе над 1,38 млн. евро частна инвестиция в устойчива градска мобилност

Изграждат система с близо 400 велосипеда и безплатни първи 30 минути за всяко пътуване в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София след подписването на договора за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система „София Байкс“.

Проектът предвижда изграждането на 33 велостоянки на ключови места в града с близо 400 велосипеда, които ще могат да се използват денонощно, през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градския транспорт. Очаква се съоръженията да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора.

„Обществената велосипедна система е естествено продължение на инвестициите, ще улесни кратките пътувания в града, ще подобри връзката с обществения транспорт и ще допринесе за по-малко автомобилен трафик, по-чист въздух и по-качествена градска среда. След Giro d'Italia получихме много ясен отговор колко велосипедисти има в София и колко повече биха били те, ако създадем подходящите условия. Затова имаме амбицията, заедно с всички заинтересовани страни, последователно да развиваме велосипедния транспорт. Днешното подписване е още една важна стъпка в тази посока. Същевременно тази концесия показва как общината може да привлича частни инвестиции в публични услуги, без това да се случва за сметка на общинския бюджет – при ясни правила, обществен контрол и реална полза за софиянци“, каза кметът на София Васил Терзиев.

С подписването на договора Столична община реализира първата си нова концесия от повече от две десетилетия - инструмент, чрез който администрацията привлича частна инвестиция за обществена услуга, без да разходва публичен ресурс. Концесионерът поема изцяло инвестиционния, оперативния и пазарния риск, а общината запазва собствеността върху публичната инфраструктура, упражнява контрол върху изпълнението на договора и получава ежегодно концесионно възнаграждение.

По силата на договора концесионерът ще инвестира над 1,38 млн. евро с ДДС за изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. За осем годишния срок на концесията Столична община ще получи 840 хил. евро с ДДС концесионни плащания, които след втората година ще се индексират ежегодно съобразно инфлацията. Освен това общината ще разполага безвъзмездно с 5% от рекламните площи на съоръженията за свои социални, културни, образователни и спортни кампании.

Подписването на договора слага край на продължило години административно забавяне и е в изпълнение на решение на Столичния общински съвет. Процедурата за концесията започва през 2015 г., а през 2020 г. Столичният общински съвет определя за концесионер „София Байкс“ АД.

Разрешаването на този сложен казус стана възможно след въвеждането на новата структура на Столична община през февруари тази година. То е резултат от по-добрата хоризонтална координация между различните направления в администрацията и от новия фокус върху публично-частните партньорства като инструмент за реализиране на важни градски проекти. Така общината може да привлича частни инвестиции за обществени услуги и инфраструктура, без това да натоварва общинския бюджет, като същевременно запазва обществения интерес чрез ясни правила и контрол.

Обществената велосипедна система ще допълни мрежата на градския транспорт, като осигури удобна връзка за т.нар. „първа и последна миля“ – кратките разстояния между метростанциите, трамвайните спирки и крайната дестинация. Велосипедите ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване и смарт заключващи механизми, а потребителите ще могат лесно да наемат и връщат велосипед чрез мобилно приложение, което ще показва в реално време наличните велосипеди на всяка станция.

„Системата за споделено пътуване с велосипеди е предвидена да отговаря на съвременните технологии за комуникация, сигурност и мобилност. Тя интегрира лесен и удобен начин за наемане и връщане на велосипедите, множество системи за сигурност, които обезпечават безпроблемното ползване на услугата, като потребителите ще имат възможност да получават всякаква информация посредством мобилно приложение за смартфон, компютър, таблет и др,.Самите велосипеди ще бъдат снабдени с GPS устройства за проследяване в реално време и заключващи механизми“, обясни изпълнителният директор на „София байкс“ АД - Калин Генчев. Той подчерта още, че велопроектът е разработен с участието на международни експерти и стъпва върху доказан модел, който е успешно реализиран в редица големи европейски градове.

Концесионният договор е със срок от осем години. Изграждането на системата трябва да приключи до шест месеца след влизането му в сила, като първите велостоянки и велосипеди се очаква да бъдат на разположение на жителите и гостите на София в началото на 2027 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Значи ли, че всеки ще може да използва ПЪРВО безплатните 30 минути
    и после да захвърли куллоту🤔❓❗

    16:12 22.07.2026

  • 2 Опааа

    11 6 Отговор
    Барабар с тротинетките само това липсва!!! Глупост!

    Коментиран от #17

    16:13 22.07.2026

  • 3 Крадлива държава

    12 0 Отговор
    2.6 милиона лева за 400 колела 🤡

    Коментиран от #15

    16:15 22.07.2026

  • 4 Любопитен

    4 0 Отговор
    Алкотест и такъв за наркотици ще се правят ли преди да ги дават да карат. Или първо да очистят двама трима че тогава ще се мисли. Щото нормален човек не би карал в София. Само с3 замислете; приятно си задъхан и на светофара ракета БМВ с изтърбушен филтър да ти пуска в носа сажди и къдилници.

    16:15 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    8 1 Отговор
    първо трябва да намерят някой достатъчно тъп да отиде в шопската клоака

    16:16 22.07.2026

  • 7 БЕЗПЛАТНО Е ПРЕМАЗВАНЕТО ВИ

    10 0 Отговор
    ОТ ЖИ КЛАСА НА НЯКОЯ МУТРОПОЛИТИК ИЛИ ЧАЛГАР С ЛАМБО ИЛИ ПОРШЕ.....

    16:18 22.07.2026

  • 8 Софето

    7 3 Отговор
    Зариха София с тротинетки, сега колела
    Жалка картинка

    16:19 22.07.2026

  • 9 7000 ЕВРО ЗА КОЛЕЛО...?!!!!!

    9 1 Отговор
    ГОЛЕМ ПРОЦЕНТ ПАК ЗА ОБЩИНАРСКИТЕ БЕЛИ ЯКИЧКИ....

    Коментиран от #12, #13, #14

    16:20 22.07.2026

  • 10 Хааххх

    9 1 Отговор
    Сфийски едали

    16:20 22.07.2026

  • 11 ту-туу

    9 1 Отговор
    Поредна тъпня след тротинетките разхвърляни из града пп - т-п-ци който каквото иска ще си кара

    16:21 22.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 С.....ЕДАЛИ ЛИ СА ТИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "7000 ЕВРО ЗА КОЛЕЛО...?!!!!!":

    КОЛЕЛЦА

    16:24 22.07.2026

  • 15 колелата ще са

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Крадлива държава":

    модели които използват професионални спортисти струващи по 50000 евро заради това е толко

    16:24 22.07.2026

  • 16 Дзак

    5 1 Отговор
    Готови сме да предоставим безплатно на наши приятели. Без жипиес!

    16:25 22.07.2026

  • 17 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Опааа":

    Като бензинецът чукне десет еврака литър, ще се пляскаш през устата за думите си.

    16:26 22.07.2026

  • 18 Пълна измама

    5 2 Отговор
    Нали ще ползвам едно колело 30 мин. Безплатно и после ще взема друго пак за 30 мин. !?

    Коментиран от #22, #23

    16:30 22.07.2026

  • 19 лама Иво Калушев

    5 0 Отговор
    Васко Мазгичката е спец в изграждането системи за педисти. Питайте тулковците да ви кажат. И аз му ги пусках първите 30 мин безплатно. От мен го е видял на хижа Педохан

    16:32 22.07.2026

  • 20 "Шофьорите"

    2 0 Отговор
    от Монтана, Кюстендил, и Преник ще разчистят всичките 400 байка.

    16:34 22.07.2026

  • 21 Топ Идиот

    3 0 Отговор
    Бездарник та дрънка

    16:37 22.07.2026

  • 22 незнайко

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пълна измама":

    Ползваш 30 минути ВЕДНЪЖ и при всяко следващо ползване плащаш ! Това се казва ЗАРИБЯВАНЕ ! Няма значение, че си сменил велосипеда ! Гугъл помни всичко !!!

    16:40 22.07.2026

  • 23 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пълна измама":

    Безплатно се има впредвид с безплатен пробен токен. После какво ще вземеш, зависи дали си благонадежден.

    16:54 22.07.2026

  • 24 Мухаа ха!

    3 0 Отговор
    Не ни стигат л,мпените с тротинетки,сега поредна лобистка схема: 400 велосипеда под наем.Ще заринат възлови тротоари,пешеходни зони със стойки за тях.Що потрошени глави ще има,колко невинни шофьори ще им побелеят косите,когато някое джен зи го еедо му се навре в колата изневиделица.

    16:56 22.07.2026

  • 25 шаа

    2 0 Отговор
    Изграждат система с близо 400 компаньонки и безплатни първи 30 минути

    Близо 400 компаньинки с безплатни първи 30 минути за всяко ползване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София след подписването на договора за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената система „София Кекс“.

    Проектът предвижда изграждането на 33 стоянки на ключови места в града с близо 400 компаньонки, които ще могат да се използват денонощно, през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градския транспорт. Очаква се те да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора.

    „Обществената кекс-система е естествено продължение на инвестициите, ще улесни града, ще подобри връзката с обществото и ще допринесе за по-малко семеен трафик, по-чист въздух и по-качествена кекс-среда.

    Обществената кекс-система ще допълни мрежата на града, като осигури удобство на т.нар. „първа и последна чия“. Труженичките ще бъдат оборудвани с GPS устройства за проследяване, а потребителите ще могат лесно да наемат и връщат чрез мобилно приложение, което ще показва в реално време наличните компаньонки на всяка станция.

    „Системата за споделено кексуване е предвидена да отговаря на съвременните технологии за комуникация, сигурност и мобилност. Тя интегрира лесен и удобен начин за наемане и връщане, множество системи за сигурност, които обезпечават безпроблемно

    16:57 22.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българска пародия

    1 0 Отговор
    Милиционера ще ти вэеме колелота на велоалеята!

    17:02 22.07.2026

  • 29 Хаха

    5 0 Отговор
    Вася невняткика! То тротоари няма той ще строй велоалеи! Вася колко комисионна прибра?

    17:11 22.07.2026

  • 30 Механик

    2 0 Отговор
    В. Терзиев-педроханеца. В главата му само велосиПЕДита се въртят.

    17:14 22.07.2026

  • 31 🦁ЩЩД🦁

    1 1 Отговор
    400 броя.Доколкото знам народните "любимци" са 240.Ще има за всеки,че ще артисат даже.Приятно колоездене.Другите -за кмета и "столичните" съветници.

    17:31 22.07.2026

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