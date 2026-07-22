Проектирането на новия стадион започна, Левски влиза в първа фаза

Процесът по изграждането на новия стадион на Левски вече е навлязъл в своята първа същинска фаза. Проектирането на бъдещия дом на „сините“ е започнало преди повече от месец, съобщава „24 часа“.
Намерението за цялостна реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“ беше обявено на 24-и април 2026-а година. Тогава новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев заяви, че Левски ще разполага с изцяло ново и модерно съоръжение, което да се превърне във водещо за България.
Предварителните разчети показват, че реализацията на мащабния проект ще струва около 130 милиона евро. Поставената цел е новият стадион да бъде напълно завършен през 2029-а година.
„Аз се ангажирам лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България, а и може би в Европа. Клубът заслужава това нещо. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически“, заяви Бостанджиев при представянето си.
По предварителни данни съоръжението ще разполага с 24 718 места според изискванията на българската футболна федерация. Капацитетът за двубои под егидата на УЕФА ще бъде 23 032 зрители.
Работата по проекта все още е в начална фаза, като се очаква документацията да бъде завършена до края на есента. Около година след приключването на проектирането трябва да започне събарянето на настоящия стадион и същинското строителство на новия дом на Левски. Предвиденият срок за изпълнение на строителните дейности е приблизително две години.
Проектът е поверен на компанията ИПА, която участва и в изграждането на новия стадион на ЦСКА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #2
16:17 22.07.2026
2 Този път
До коментар #1 от "Хаха":ще го срутят окончателно и безвъзвратно.
16:19 22.07.2026
3 1234
Коментиран от #6
16:23 22.07.2026
4 Красимир Петров
Коментиран от #5, #7
16:37 22.07.2026
5 Фокс
До коментар #4 от "Красимир Петров":Яко яко най якия стадион в българия
16:43 22.07.2026
6 1914
До коментар #3 от "1234":Козирката е важна но сигурно ще е без Тире. На вашата ще има ли полумесец!?
17:27 22.07.2026
7 1914
До коментар #4 от "Красимир Петров":Ами дължат и плащат, щото вие се скрихте зад г...ъ на Гришата затова сега сте нещо за което и Дери Сити знаят
17:30 22.07.2026
8 Дебил
17:43 22.07.2026