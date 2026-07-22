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Проектирането на новия стадион започна, Левски влиза в първа фаза

Проектирането на новия стадион започна, Левски влиза в първа фаза

22 Юли, 2026 16:15 676 8

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  • футбол

Намерението за цялостна реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“ беше обявено на 24-и април 2026-а година

Проектирането на новия стадион започна, Левски влиза в първа фаза - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Процесът по изграждането на новия стадион на Левски вече е навлязъл в своята първа същинска фаза. Проектирането на бъдещия дом на „сините“ е започнало преди повече от месец, съобщава „24 часа“.

Намерението за цялостна реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“ беше обявено на 24-и април 2026-а година. Тогава новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев заяви, че Левски ще разполага с изцяло ново и модерно съоръжение, което да се превърне във водещо за България.

Предварителните разчети показват, че реализацията на мащабния проект ще струва около 130 милиона евро. Поставената цел е новият стадион да бъде напълно завършен през 2029-а година.

„Аз се ангажирам лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България, а и може би в Европа. Клубът заслужава това нещо. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически“, заяви Бостанджиев при представянето си.

По предварителни данни съоръжението ще разполага с 24 718 места според изискванията на българската футболна федерация. Капацитетът за двубои под егидата на УЕФА ще бъде 23 032 зрители.

Работата по проекта все още е в начална фаза, като се очаква документацията да бъде завършена до края на есента. Около година след приключването на проектирането трябва да започне събарянето на настоящия стадион и същинското строителство на новия дом на Левски. Предвиденият срок за изпълнение на строителните дейности е приблизително две години.

Проектът е поверен на компанията ИПА, която участва и в изграждането на новия стадион на ЦСКА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    11 3 Отговор
    Стадиона е на общината какво ще строите 🤡

    Коментиран от #2

    16:17 22.07.2026

  • 2 Този път

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    ще го срутят окончателно и безвъзвратно.

    16:19 22.07.2026

  • 3 1234

    7 2 Отговор
    а козирка ще има ли ?

    Коментиран от #6

    16:23 22.07.2026

  • 4 Красимир Петров

    8 0 Отговор
    Бах ги в на,гл.еците.Дължат над 40 милиона на държавата ,но ще строят стадион

    Коментиран от #5, #7

    16:37 22.07.2026

  • 5 Фокс

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Яко яко най якия стадион в българия

    16:43 22.07.2026

  • 6 1914

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    Козирката е важна но сигурно ще е без Тире. На вашата ще има ли полумесец!?

    17:27 22.07.2026

  • 7 1914

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Ами дължат и плащат, щото вие се скрихте зад г...ъ на Гришата затова сега сте нещо за което и Дери Сити знаят

    17:30 22.07.2026

  • 8 Дебил

    0 0 Отговор
    Не разбирам защо трябва да се строят стадиони. На мачове ходят по един файтон с лумпени. Не могат да си върнат инвестицията 100 години!

    17:43 22.07.2026

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