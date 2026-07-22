Проектирането на новия стадион започна, Левски влиза в първа фаза

Процесът по изграждането на новия стадион на Левски вече е навлязъл в своята първа същинска фаза. Проектирането на бъдещия дом на „сините“ е започнало преди повече от месец, съобщава „24 часа“.

Намерението за цялостна реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“ беше обявено на 24-и април 2026-а година. Тогава новият собственик на клуба Атанас Бостанджиев заяви, че Левски ще разполага с изцяло ново и модерно съоръжение, което да се превърне във водещо за България.

Предварителните разчети показват, че реализацията на мащабния проект ще струва около 130 милиона евро. Поставената цел е новият стадион да бъде напълно завършен през 2029-а година.

„Аз се ангажирам лично с тази инвестиция да изградим най-добрата база в България, а и може би в Европа. Клубът заслужава това нещо. От моя гледна точка ще направя всичко възможно финансово и стратегически“, заяви Бостанджиев при представянето си.

По предварителни данни съоръжението ще разполага с 24 718 места според изискванията на българската футболна федерация. Капацитетът за двубои под егидата на УЕФА ще бъде 23 032 зрители.

Работата по проекта все още е в начална фаза, като се очаква документацията да бъде завършена до края на есента. Около година след приключването на проектирането трябва да започне събарянето на настоящия стадион и същинското строителство на новия дом на Левски. Предвиденият срок за изпълнение на строителните дейности е приблизително две години.

Проектът е поверен на компанията ИПА, която участва и в изграждането на новия стадион на ЦСКА.