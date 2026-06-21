Мъж от Георги Дамяново е задържан за закана за убийство, иззет е пистолет

Мъж на 49 г. от село Георги Дамяново, център на едноименната община в област Монтана, е задържан, от него е иззето оръжие, след като се заканил да убие друг мъж на 26 години от същото село, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 21:35 часа снощи в центъра на съседното село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, се стигнало до спречкване между двамата, при което по-възрастният извадил пистолет и казал на опонента си, че ще го застреля, уточни БТА. След това той се оттеглил, а полицията го открила и иззела от колата му пистолет с поставен в него пълнител с шест броя 9-милиметрови патрони и патрондаш с гилзи. Мъжът е задържан за денонощие в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през месец май на тази година има ръст на престъпленията срещу личността спрямо същия месец на миналата година – 22 към 10. Тази година през май има едно убийство и две блудства, при нито едно от тези престъпления през миналата година.