Мъж от Георги Дамяново е задържан за закана за убийство, иззет е пистолет

Мъж на 49 г. от село Георги Дамяново, център на едноименната община в област Монтана, е задържан, от него е иззето оръжие, след като се заканил да убие друг мъж на 26 години от същото село, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
Към 21:35 часа снощи в центъра на съседното село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, се стигнало до спречкване между двамата, при което по-възрастният извадил пистолет и казал на опонента си, че ще го застреля, уточни БТА. След това той се оттеглил, а полицията го открила и иззела от колата му пистолет с поставен в него пълнител с шест броя 9-милиметрови патрони и патрондаш с гилзи. Мъжът е задържан за денонощие в полицията.
По случая е образувано досъдебно производство.
От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през месец май на тази година има ръст на престъпленията срещу личността спрямо същия месец на миналата година – 22 към 10. Тази година през май има едно убийство и две блудства, при нито едно от тези престъпления през миналата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
16:06 21.06.2026
2 Евгени от Алфапласт
16:08 21.06.2026
3 Механик
Но повече от това ми е интересно, до кога ще слагат неграмотни и с много ниска обща култура хора, за писатели и журналисти.
16:15 21.06.2026
4 име
16:17 21.06.2026
5 Ловец
Смятай, тоя чиляк е изгърмял цял патрондаш. Че и си е събирал гилзите. Да не замърсява. Нищо чудно да е колега, ама...
16:21 21.06.2026
6 Александър Дюма
16:25 21.06.2026
7 Бърз или мъртъв
16:32 21.06.2026
8 оня с големия
16:35 21.06.2026
9 Минаващ
17:00 21.06.2026
10 някой
17:00 21.06.2026