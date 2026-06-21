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Мъж от Георги Дамяново е задържан за закана за убийство, иззет е пистолет

Мъж от Георги Дамяново е задържан за закана за убийство, иззет е пистолет

21 Юни, 2026 16:04 849 10

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По случая е образувано досъдебно производство

Мъж от Георги Дамяново е задържан за закана за убийство, иззет е пистолет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 49 г. от село Георги Дамяново, център на едноименната община в област Монтана, е задържан, от него е иззето оръжие, след като се заканил да убие друг мъж на 26 години от същото село, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 21:35 часа снощи в центъра на съседното село Гаврил Геново, община Георги Дамяново, се стигнало до спречкване между двамата, при което по-възрастният извадил пистолет и казал на опонента си, че ще го застреля, уточни БТА. След това той се оттеглил, а полицията го открила и иззела от колата му пистолет с поставен в него пълнител с шест броя 9-милиметрови патрони и патрондаш с гилзи. Мъжът е задържан за денонощие в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през месец май на тази година има ръст на престъпленията срещу личността спрямо същия месец на миналата година – 22 към 10. Тази година през май има едно убийство и две блудства, при нито едно от тези престъпления през миналата година.


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Няма убити,за съжаление. 🦧😪🦧

    16:06 21.06.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    7 0 Отговор
    Бацко и той с пищак на шкафчето с кюлчетата. И той с едно (известно) убийство, а за блудствата му... нека мис Бикини да говори.😎

    16:08 21.06.2026

  • 3 Механик

    14 0 Отговор
    Много ми е интересно, за какво ли е носил "патрондаш с гилзи"???
    Но повече от това ми е интересно, до кога ще слагат неграмотни и с много ниска обща култура хора, за писатели и журналисти.

    16:15 21.06.2026

  • 4 име

    4 2 Отговор
    Келеша на 26 сигурно си го е заслужавал. За съжаление няма да яде бой в районното.

    16:17 21.06.2026

  • 5 Ловец

    3 1 Отговор
    "патрондаш с гилзи".

    Смятай, тоя чиляк е изгърмял цял патрондаш. Че и си е събирал гилзите. Да не замърсява. Нищо чудно да е колега, ама...

    16:21 21.06.2026

  • 6 Александър Дюма

    2 1 Отговор
    Вероятно млада и красива жена е застанала помежду тези двама мъже на честта.

    16:25 21.06.2026

  • 7 Бърз или мъртъв

    2 0 Отговор
    Спречкване между каубои от щата Монтана. Добре че местният шериф се е намесил навреме.

    16:32 21.06.2026

  • 8 оня с големия

    2 0 Отговор
    Aз в държавната помощ по принцип не вярвам, държавата никога не помага, тя не създава блага, а когато казва, че помага, тя задължава някакви хора да дават на други по критерии, които тя си е измислила. Държавната помощ винаги е вредна, защото развращава.

    16:35 21.06.2026

  • 9 Минаващ

    1 0 Отговор
    Браво щом има оръжие народа се пробужда.

    17:00 21.06.2026

  • 10 някой

    0 0 Отговор
    Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване.. Скандинавски нрави. Шведи срещу норвежци.

    17:00 21.06.2026