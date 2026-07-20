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Шестима пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол

Шестима пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол

20 Юли, 2026 10:21 847 10

  • созопол-
  • бой-
  • заведение

Трима са задържани

Шестима пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4,15 часа сутринта в събота в Районното управление в града.

По данни на полицията пострадалите, на възраст между 19 и 26 години, са заявили, че са били нападнати и удряни от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението.

Във връзка със случая за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към деянието – 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово.

По случая е образувано бързо производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Те са се забавлявали хората. Оставете ги на мира.

    10:22 20.07.2026

  • 3 Биячите

    4 0 Отговор
    в ареста ли са или до есен ще "работят" ?

    10:23 20.07.2026

  • 4 Кое

    5 0 Отговор
    е това заведение , в което бият ?

    Коментиран от #6

    10:24 20.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    На морето е така .Първо бием после питаме.

    10:24 20.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кое":

    Дискотека Калипсо на Боби Минев ,собственик на Бор Чвор Боби Минев беше наел Мишо Черния да хвърли бойни димки в съседната конкурентна дискотека Бамбо и по чудо нямаше жертви в паниката.

    10:32 20.07.2026

  • 7 риска да се пострада в заведение е голям

    1 0 Отговор
    или може да изгориш , да се задушиш . може да те пребият . затова има охрана . и в юса е така . в крайпътна къща филма се млатеха всеки ден . но трудно се разбира . 6 се забавляват до 4 чеса . идват 3 и се сбиват , демек бият ги . и после звънят на спешния да се оплакват .

    10:39 20.07.2026

  • 8 Пак , че

    4 0 Отговор
    не е имало стрелба !

    10:43 20.07.2026

  • 9 Теслатъ

    7 0 Отговор
    Селски телета с много тестостерон и алкохол... Нощните заведения се превърнаха в селски кръчми, пълни с разгонени "пеперудки" и бичета.

    10:45 20.07.2026

  • 10 Да, да

    5 0 Отговор
    Бой за евтин таратор по 9 евро!

    11:02 20.07.2026