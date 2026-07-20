Шестима пострадаха след сбиване пред заведение в Созопол

Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидента е подаден около 4,15 часа сутринта в събота в Районното управление в града.
По данни на полицията пострадалите, на възраст между 19 и 26 години, са заявили, че са били нападнати и удряни от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението.
Във връзка със случая за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които има данни за съпричастност към деянието – 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово.
По случая е образувано бързо производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
10:22 20.07.2026
3 Биячите
10:23 20.07.2026
4 Кое
Коментиран от #6
10:24 20.07.2026
5 Последния Софиянец
10:24 20.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Кое":Дискотека Калипсо на Боби Минев ,собственик на Бор Чвор Боби Минев беше наел Мишо Черния да хвърли бойни димки в съседната конкурентна дискотека Бамбо и по чудо нямаше жертви в паниката.
10:32 20.07.2026
7 риска да се пострада в заведение е голям
10:39 20.07.2026
8 Пак , че
10:43 20.07.2026
9 Теслатъ
10:45 20.07.2026
10 Да, да
11:02 20.07.2026