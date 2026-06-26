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37-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Казанлък

37-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Казанлък

26 Юни, 2026 13:21 918 7

  • наръгана-
  • бензиностанция-
  • казанлък

Мъжът е наръгал жена на бензиностанция

37-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Казанлък - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж наръга жена на бензиностанция в Казанлък, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. Вчера, в 18.59 ч. в РУ-Казанлък е постъпил сигнал, че мъж е нанесъл порезна рана на 33-годишна жена.

Екип на СОТ установява и задържа 37-годишен мъж и го предава на служители на РУ-Казанлък. 33-годишната жена е обслужена от екип на ФСМП-Казанлък и е освободена, без опасност за живота. Извършен е оглед на местопроизшествието.

В РУ-Казанлък е образувано бързо производство, под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора, за опит за умишлено убийство. 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само така

    9 1 Отговор
    Безнаказаност цари в Родината. Ако имаше предаване по Нова след 2 дена в което показват как му режат ръцете от лактите и ветеринаря му закърпва раните, бая животни щяха да се стреснат. Иначе тя и порязаната няма да и е чиста работата, щом е яла балтията.

    Коментиран от #7

    13:26 26.06.2026

  • 2 Какво става ганчувци

    6 2 Отговор
    Съвсем ще се затриете като племе... Не, че ще е голяма загуба

    13:26 26.06.2026

  • 3 Мончо Пенчев

    1 0 Отговор
    Защо вместо да прави секс с тази жена, той се е опитал да я убие? Това не мога да разбера.

    Коментиран от #5

    14:15 26.06.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Прогресивен българин ръга демократична българка. Явно е било политически спор.🌈🥳🤣👍

    14:16 26.06.2026

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мончо Пенчев":

    Това се е случило след секса.Получил е упреци за мек кожен нож,и затова е извадил другия нож.😎

    14:18 26.06.2026

  • 6 Хан Крум

    3 0 Отговор
    Сигурно са от племето с лилавите.венци

    14:22 26.06.2026

  • 7 Пак липсва първо действие

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само така":

    Нещо е направила тая и е зяпала после ! То просто ей така никой не посяга с ножове.

    14:36 26.06.2026