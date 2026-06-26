37-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Казанлък

Мъж наръга жена на бензиностанция в Казанлък, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. Вчера, в 18.59 ч. в РУ-Казанлък е постъпил сигнал, че мъж е нанесъл порезна рана на 33-годишна жена.

Екип на СОТ установява и задържа 37-годишен мъж и го предава на служители на РУ-Казанлък. 33-годишната жена е обслужена от екип на ФСМП-Казанлък и е освободена, без опасност за живота. Извършен е оглед на местопроизшествието.

В РУ-Казанлък е образувано бързо производство, под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора, за опит за умишлено убийство. 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.