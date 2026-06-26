37-годишен мъж е задържан за опит за убийство в Казанлък

Мъж наръга жена на бензиностанция в Казанлък, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. Вчера, в 18.59 ч. в РУ-Казанлък е постъпил сигнал, че мъж е нанесъл порезна рана на 33-годишна жена.
Екип на СОТ установява и задържа 37-годишен мъж и го предава на служители на РУ-Казанлък. 33-годишната жена е обслужена от екип на ФСМП-Казанлък и е освободена, без опасност за живота. Извършен е оглед на местопроизшествието.
В РУ-Казанлък е образувано бързо производство, под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора, за опит за умишлено убийство. 37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само така
Коментиран от #7
13:26 26.06.2026
2 Какво става ганчувци
13:26 26.06.2026
3 Мончо Пенчев
Коментиран от #5
14:15 26.06.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
14:16 26.06.2026
5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #3 от "Мончо Пенчев":Това се е случило след секса.Получил е упреци за мек кожен нож,и затова е извадил другия нож.😎
14:18 26.06.2026
6 Хан Крум
14:22 26.06.2026
7 Пак липсва първо действие
До коментар #1 от "Само така":Нещо е направила тая и е зяпала после ! То просто ей така никой не посяга с ножове.
14:36 26.06.2026