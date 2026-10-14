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21-годишен в гонка с полицията с краден мотор

21-годишен в гонка с полицията с краден мотор

14 Октомври, 2026 14:11 797 2

  • кражба-
  • мотор-
  • гонка

По случая тече досъдебно производство за престъпления от Наказателния кодекс, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“

21-годишен в гонка с полицията с краден мотор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж, откраднал мотор и попречил на полицаи да изпълнят служебните си задължения.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 20:30 часа на 12.10.2026 г. до 01:00 часа на 13.10.2026 г., обвиняемият С.Н. е отнел противозаконно мотоциклет, паркиран на ул. „Хан Аспарух“ в гр. София.

На 13.10.2026 г. около 17:55 часа на бул. „Ген. Гурко“, обвиняемият не изпълнил полицейско разпореждане, чрез подадените му звукови и светлинни сигнали да спре мотора. С.Н. продължил да шофира, като последвала гонка, при която той бил задържан.

По случая тече досъдебно производство за престъпления от Наказателния кодекс, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошко

    0 0 Отговор
    Сигурно след 72ч ще обещае,че повече няма да прави така..ище го пуснат!
    Аз лично не бих му повярвал, обаче ако тези 72ч ги изкара с двама-трима осъдени на "до живот" с панделка на дупето...тогава бих му повярвал...

    14:22 14.10.2026

  • 2 Аматиор

    0 0 Отговор
    Гепил мотора вечерта и на другия ден го изкарал да го кара в София, където е пълно с камери. Даже си мислил, че може да избяга.

    15:55 14.10.2026