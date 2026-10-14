21-годишен в гонка с полицията с краден мотор

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж, откраднал мотор и попречил на полицаи да изпълнят служебните си задължения.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 20:30 часа на 12.10.2026 г. до 01:00 часа на 13.10.2026 г., обвиняемият С.Н. е отнел противозаконно мотоциклет, паркиран на ул. „Хан Аспарух“ в гр. София.

На 13.10.2026 г. около 17:55 часа на бул. „Ген. Гурко“, обвиняемият не изпълнил полицейско разпореждане, чрез подадените му звукови и светлинни сигнали да спре мотора. С.Н. продължил да шофира, като последвала гонка, при която той бил задържан.

По случая тече досъдебно производство за престъпления от Наказателния кодекс, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.Н. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.