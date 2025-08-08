Арестуваха спасител на плажа в Обзор с две пликчета метамфетамин

Спасител от Обзор е арестуван за притежание на дрога. Полицията в Несебър получила сигнал в четвъртък, че на пост № 6 на централния плаж в Обзор работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.

Това съобщи "Нова телевизия".

Мигновенната проверка установила, че 38-годишният криминалнопроявен старозагорец, е на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.

Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г. С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана. Мъжът е с криминално досие и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.