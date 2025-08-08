Арестуваха спасител на плажа в Обзор с две пликчета метамфетамин

Спасител от Обзор е арестуван за притежание на дрога. Полицията в Несебър получила сигнал в четвъртък, че на пост № 6 на централния плаж в Обзор работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.
Това съобщи "Нова телевизия".
Мигновенната проверка установила, че 38-годишният криминалнопроявен старозагорец, е на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.
Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г. С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана. Мъжът е с криминално досие и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
1 то там няма удавени и инфаркти
09:40 08.08.2025
2 В буя ги е скрил сигурно
Коментиран от #3
09:44 08.08.2025
3 Гларус
До коментар #2 от "В буя ги е скрил сигурно":Хората от морските градове почти не ходят на плаж.
Същите тези морски хора познават морето и не си играят на големи плувци.
10:09 08.08.2025