Арестуваха спасител на плажа в Обзор с две пликчета метамфетамин

8 Август, 2025 09:37 470 3

Мъжът е с криминално досие и е задържан за срок до 24 часа

Арестуваха спасител на плажа в Обзор с две пликчета метамфетамин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спасител от Обзор е арестуван за притежание на дрога. Полицията в Несебър получила сигнал в четвъртък, че на пост № 6 на централния плаж в Обзор работи спасител, който държи в себе си наркотични вещества.

Това съобщи "Нова телевизия".

Мигновенната проверка установила, че 38-годишният криминалнопроявен старозагорец, е на поста с две пликчета метамфетамн, с тегло около 3 грама и пликче с около 1 грам марихуана.

Полицаите са извършили проверка и в квартирата на старозагореца на улица "Г. С. Раковски" в Обзор, където са открили още 7 грама марихуана. Мъжът е с криминално досие и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то там няма удавени и инфаркти

    1 0 Отговор
    обаче високи цени . явно се е подрусвал . проститутвал и пласирал . бандит .

    09:40 08.08.2025

  • 2 В буя ги е скрил сигурно

    1 0 Отговор
    Защо по черноморието няма спасители от Варна, Бургас и другите морски градове? Всички са от вътрешността на страната или разни пенсионери, които ако влязат по на дълбоко, самите те ще се нуждаят от спасяване.

    Коментиран от #3

    09:44 08.08.2025

  • 3 Гларус

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "В буя ги е скрил сигурно":

    Хората от морските градове почти не ходят на плаж.
    Същите тези морски хора познават морето и не си играят на големи плувци.

    10:09 08.08.2025