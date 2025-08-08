Новини
ГДБОП разби канал за марихуана от Канада през Гърция за България СНИМКИ

8 Август, 2025 13:11 496 4

Движението на незаконната пратка е спряно при съвместна полицейска операция с Гърция

Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП задържа четирима, свързани с получаването на 810 пакета марихуана от Канада през Гърция за България, при успешно проведена международна контролирана доставка на наркотици. Специализираната полицейска операция е реализирана в сутрешните часове на вторник, 5 август 2025 г., в София.

Трима от мъжете са арестувани първоначално за 24 часа при опит да извадят наркотичните вещества от контейнер с изолационни материали. За тях е издадена Европейска заповед за арест. Четвърто свързано с доставката лице е установено и задържано ден по-късно.

По време на проверката, сред легалната стока са намерени и иззети общо 810 пакета марихуана с общо бруто тегло от 559 килограма. Те са били укрити в контейнер на полуремаркето на камион, част от товарна композиция, пристигнала от Северна Америка на порта на Пирея, Гърция, на 17 юли.ГДБОП разби канал за марихуана от Канада през Гърция за България СНИМКИ
Снимка: МВР

Контролираната доставка е осъществена в тясно сътрудничество между ГДБОП и Софийска градска прокуратура от българска страна и правоохранителните органи на Република Гърция – Дирекцията за борба с организираната престъпност и Отдел „Контрабанда“ на Трета митническа дирекция на Пирея. Резултатът от спецоперацията е постигнат благодарение на оперативното европейско полицейско и съдебно сътрудничество между държавите с цел идентифициране на наркотични вещества и предотвратяване на по-нататъшното им движение в Европа.

Снимка: МВР

Операцията е осъществена с решения на компетентните съдебни органи, като материалите са предадени на компетентните прокуратури на двете страни.


България
  • 1 Киро Острото

    1 2 Отговор
    Изгорех

    13:13 08.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Нещо са объркали посоката.България е производител а не потребител.

    13:14 08.08.2025

  • 3 Стана тя

    2 0 Отговор
    Ние марихуана внасяме какво остана за доматите

    13:19 08.08.2025

  • 4 ме ви ре гении

    0 0 Отговор
    какво става с бананите от аляска ?

    13:27 08.08.2025