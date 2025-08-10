Малолетен крадец задигна велосипедни гуми в центъра на Русе

Малолетно момче е заснето да краде велосипедни гуми в центъра на Русе днес малко преди обяд. Инцидентът е станал около 11:15 часа в централната част на града, като детето е действало професионално с подготвени инструменти.

Според кадри от охранителни камери, момчето на приблизително 12-14 години е носело гаечни ключове в раничката си и е дебнало удобен момент за извършване на кражбата. Детето е успяло да отвие две гуми от велосипед, собственост на приятел, преди да бъде забелязано.

"Полицията дойде много бързо, свърши си професионално работата - натривки, кадри от камери, бяхме поемни лица", разказа очевидец на случилото се.

Поведението на малолетния крадец показва, че това не е първото му престъпление. Детето е било екипирано със специални инструменти и е демонстрирало опит в подобни действия.

Случаят поставя въпроси за нарастващата младежка престъпност в региона и необходимостта от по-активни мерки за превенция. Експерти предупреждават, че кражбите на велосипедни части често са първата стъпка към по-сериозни престъпления.