Малолетен крадец задигна велосипедни гуми в центъра на Русе

Малолетно момче е заснето да краде велосипедни гуми в центъра на Русе днес малко преди обяд. Инцидентът е станал около 11:15 часа в централната част на града, като детето е действало професионално с подготвени инструменти.
Според кадри от охранителни камери, момчето на приблизително 12-14 години е носело гаечни ключове в раничката си и е дебнало удобен момент за извършване на кражбата. Детето е успяло да отвие две гуми от велосипед, собственост на приятел, преди да бъде забелязано.
"Полицията дойде много бързо, свърши си професионално работата - натривки, кадри от камери, бяхме поемни лица", разказа очевидец на случилото се.
Поведението на малолетния крадец показва, че това не е първото му престъпление. Детето е било екипирано със специални инструменти и е демонстрирало опит в подобни действия.
Случаят поставя въпроси за нарастващата младежка престъпност в региона и необходимостта от по-активни мерки за превенция. Експерти предупреждават, че кражбите на велосипедни части често са първата стъпка към по-сериозни престъпления.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 принца на максуда
20:35 10.08.2025
3 Макаренко
20:39 10.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
докато стигне до пълненето на чекмеджета с кюлчета и пачки...
20:47 10.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ганев
20:51 10.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 има и измамници
21:01 10.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мюмюн
21:27 10.08.2025
18 Маро,
21:34 10.08.2025
19 ЛИЛИ
21:36 10.08.2025
20 Ггг
21:41 10.08.2025