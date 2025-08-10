Новини
Малолетен крадец задигна велосипедни гуми в центъра на Русе

10 Август, 2025 20:31 609 20

Случаят поставя въпроси за нарастващата младежка престъпност в региона

Малолетен крадец задигна велосипедни гуми в центъра на Русе - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малолетно момче е заснето да краде велосипедни гуми в центъра на Русе днес малко преди обяд. Инцидентът е станал около 11:15 часа в централната част на града, като детето е действало професионално с подготвени инструменти.

Според кадри от охранителни камери, момчето на приблизително 12-14 години е носело гаечни ключове в раничката си и е дебнало удобен момент за извършване на кражбата. Детето е успяло да отвие две гуми от велосипед, собственост на приятел, преди да бъде забелязано.

"Полицията дойде много бързо, свърши си професионално работата - натривки, кадри от камери, бяхме поемни лица", разказа очевидец на случилото се.

Поведението на малолетния крадец показва, че това не е първото му престъпление. Детето е било екипирано със специални инструменти и е демонстрирало опит в подобни действия.

Случаят поставя въпроси за нарастващата младежка престъпност в региона и необходимостта от по-активни мерки за превенция. Експерти предупреждават, че кражбите на велосипедни части често са първата стъпка към по-сериозни престъпления.


  • 2 принца на максуда

    10 0 Отговор
    от наште !

    20:35 10.08.2025

  • 3 Макаренко

    13 0 Отговор
    Шамари до посиняване и повече няма да краде.

    20:39 10.08.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 0 Отговор
    Така се почва - първо гуми от велосипеди, после от леки коли,
    докато стигне до пълненето на чекмеджета с кюлчета и пачки...

    20:47 10.08.2025

  • 9 ганев

    4 1 Отговор
    АБЕ...СОРОСИТЕ...ФАКТИ ГИ ЗАЩИТАВАТ

    20:51 10.08.2025

  • 12 има и измамници

    6 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    21:01 10.08.2025

  • 17 Мюмюн

    3 0 Отговор
    Тоз го знам. Братчеда е.

    21:27 10.08.2025

  • 18 Маро,

    4 0 Отговор
    Колко пъти повтори "детето"?! Да беше написала"детенцето"!Щом краде не е дете,а айдук.

    21:34 10.08.2025

  • 19 ЛИЛИ

    2 0 Отговор
    ВЪЗПИТАН ПО ЕВРОПЕИСКИ БРАВО НА МОМЧЕТО

    21:36 10.08.2025

  • 20 Ггг

    1 0 Отговор
    Долна мръсна циганска държавица

    21:41 10.08.2025