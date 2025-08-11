Новини
Теле е в тежко състояние след побой от рецидивист в кравеферма

11 Август, 2025 10:40 457 11

  • побой-
  • теле-
  • самоводене

Мъжът е работник в обекта и е задържан

Теле е в тежко състояние след побой от рецидивист в кравеферма - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

44-годишен рецидивист преби теле в кравеферма във великотърновското село Самоводене, съобщиха от полицията.

Насилието е станало на 10 август. Нанесен е побой на животното, като му е счупена челюстта и ребра.

Мъжът е работник в обекта и е задържан. Той е познат на органите на реда и е осъждан.

Телето е в тежко състояние. По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правосъдие за всеки

    3 1 Отговор
    Да го съди.

    10:41 11.08.2025

  • 2 1488

    1 2 Отговор
    а побойника георги дето би женски добитьк го пуснаха

    10:43 11.08.2025

  • 3 Трол

    5 0 Отговор
    Трябвало е да се пробва да пребие бика.

    10:43 11.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    На кебапчетаааа

    10:45 11.08.2025

  • 5 Ъъъъ

    4 0 Отговор
    По принцип в България човеци не останаха, останаха само и з ро ди!

    10:46 11.08.2025

  • 6 1234

    2 0 Отговор
    Горкото животно, с нищо не е виновно, че рецидивиста не е обесен.

    10:47 11.08.2025

  • 7 Истината

    0 1 Отговор
    Телето било женско и не му пускало

    10:47 11.08.2025

  • 8 Медуня

    3 0 Отговор
    Виновен е и тоя дето го е взел на работа и му е позволил да се доближи до тези животни...

    10:48 11.08.2025

  • 9 Ътр

    0 0 Отговор
    Веднага да му бъдат отрязани ръцете на гнусния циганин

    10:49 11.08.2025

  • 10 След

    0 0 Отговор
    Присъдата да започва работа в свинефермата т.н народно събрание

    10:49 11.08.2025

  • 11 Какви ли НЕ !

    1 0 Отговор
    Какви ли НЕ !

    Кретенизми !

    Можеш да видиш !

    В България !

    Наред с Тези !

    В Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    10:50 11.08.2025