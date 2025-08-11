Теле е в тежко състояние след побой от рецидивист в кравеферма

44-годишен рецидивист преби теле в кравеферма във великотърновското село Самоводене, съобщиха от полицията.

Насилието е станало на 10 август. Нанесен е побой на животното, като му е счупена челюстта и ребра.

Мъжът е работник в обекта и е задържан. Той е познат на органите на реда и е осъждан.

Телето е в тежко състояние. По случая се води разследване.