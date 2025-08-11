Теле е в тежко състояние след побой от рецидивист в кравеферма

44-годишен рецидивист преби теле в кравеферма във великотърновското село Самоводене, съобщиха от полицията.
Насилието е станало на 10 август. Нанесен е побой на животното, като му е счупена челюстта и ребра.
Мъжът е работник в обекта и е задържан. Той е познат на органите на реда и е осъждан.
Телето е в тежко състояние. По случая се води разследване.
10:41 11.08.2025
10:43 11.08.2025
10:43 11.08.2025
10:45 11.08.2025
10:46 11.08.2025
10:47 11.08.2025
10:47 11.08.2025
10:48 11.08.2025
10:49 11.08.2025
10:49 11.08.2025
11 Какви ли НЕ !
Кретенизми !
Можеш да видиш !
В България !
Наред с Тези !
В Народното Събрание !
И Министерския Съвет !
10:50 11.08.2025