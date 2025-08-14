Задържаха пиян и дрогиран шофьор около Царево, превозвал в микробус 28 мигранти

Шофьор е задържан в района на Царево, след като в микробуса му са установени 28 мигранти. Това съобщи БНР.

Гранични полицаи и служители на РУ – Царево (Районно управление) са спрели в понеделник микробуса на пътя за Бургас. При проверка в товарното помещение са били установени 28 мъже без документи, на възраст между 14 и 25 години – 26-има от Афганистан и двама от Пакистан. Те са задържани в граничарите.

Водачът е 40-годишен мъж от Тетевен. Алкотестът е отчел 1,56‰, а пробите за кокаин и амфетамин са положителни. Той е задържан.

Мигрантите са осъдени за незаконно преминаване на границата и ще бъдат настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Любимец, след което ще бъдат върнати до границата.

С постановление на наблюдаващ прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е задържан.

Работата по случая продължава.