Задържаха пиян и дрогиран шофьор около Царево, превозвал в микробус 28 мигранти

14 Август, 2025 17:35 436 5

Мигрантите са осъдени за незаконно преминаване на границата и ще бъдат настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Любимец, след което ще бъдат върнати до границата

Задържаха пиян и дрогиран шофьор около Царево, превозвал в микробус 28 мигранти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор е задържан в района на Царево, след като в микробуса му са установени 28 мигранти. Това съобщи БНР.

Гранични полицаи и служители на РУ – Царево (Районно управление) са спрели в понеделник микробуса на пътя за Бургас. При проверка в товарното помещение са били установени 28 мъже без документи, на възраст между 14 и 25 години – 26-има от Афганистан и двама от Пакистан. Те са задържани в граничарите.

Водачът е 40-годишен мъж от Тетевен. Алкотестът е отчел 1,56‰, а пробите за кокаин и амфетамин са положителни. Той е задържан.

Мигрантите са осъдени за незаконно преминаване на границата и ще бъдат настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Любимец, след което ще бъдат върнати до границата.

С постановление на наблюдаващ прокурор шофьорът е привлечен като обвиняем и е задържан.

Работата по случая продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пъмпкен

    4 0 Отговор
    Системата е пробита за 50 евро преминават зелена граница.

    17:37 14.08.2025

  • 2 Борисов

    5 0 Отговор
    Оградата на границата за 350 мил . ,и пиле не пропуска да мине

    17:38 14.08.2025

  • 3 Иван

    2 0 Отговор
    Боко,смукна преди години,доста парици за границата от ЕС и уж беше най защитената,пък те се разкарват,влизат,излизат като у дома.Браво Боче,браво.

    17:45 14.08.2025

  • 4 Почерпили

    2 0 Отговор
    са го клиентите .

    17:46 14.08.2025

  • 5 пешо

    1 0 Отговор
    сиганин сър

    17:49 14.08.2025