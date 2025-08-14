Новини
Мъж преби брутално приятелката си с дървен стол

Мъж преби брутално приятелката си с дървен стол

14 Август, 2025 21:42 1 192 24

В резултат на упражненото насилие жената е с телесни наранявания

Мъж преби брутално приятелката си с дървен стол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 36-годишен мъж от монтанското село Медковец, ударил със стол партньорката си, съобщават от ОДМВР-Монтана.

На 13 август около 15:10 часа, в частен имот в село Медковец, мъж на 36 години нанесъл удари с дървен стол на 37-годишната жена, с която съжителства на семейни начала.

В резултат на упражненото насилие жената е с телесни наранявания - луксация на последна фаланга на палеца на лявата ръка и охлузни рани по ръцете и краката, поясняват от полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 оня с големия

    20 3 Отговор
    цигани сър,бъдещето на прасето

    Коментиран от #16

    21:46 14.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 заслужаваме си боко и шиши

    17 3 Отговор
    ами то територията е само примати а аз се чудя защо никой не гласува…

    21:46 14.08.2025

  • 4 Град Козлодуй

    4 12 Отговор
    Малко известен факт: Благодарение на това че България е в ЕС... българската икономика е колкото сръбската, македонската и албанската взети заедно!... Който не вярва - да провери!...

    21:47 14.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 „КАЖЕТЕ ЗАЩО ГО НАПРАВИХТЕ

    1 3 Отговор
    СЪЖАЛЯВАТЕЛИ”....🤕

    21:59 14.08.2025

  • 7 Топч0

    3 3 Отговор
    Да бъде бит по пернишки с винкел!🤣

    22:02 14.08.2025

  • 8 Сатана Z

    0 5 Отговор
    Така се прави,да не го болят ръцете.

    Коментиран от #9, #10

    22:17 14.08.2025

  • 9 Възмутен

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Не мога да повярвам, че някой може да се шегува с нещо толкова трагично и ужасно като насилието над жена! Това не е тема за смях или „хумор“ – това е реална болка, страх и страдание. Жестокото нападение, при което човек става жертва на насилие, не трябва никога да бъде омаловажавано или представяно като нещо смешно.

    Коментиран от #18

    22:21 14.08.2025

  • 10 Альоо

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Тези „шеги“ са не само безвкусни, те са обидни и опасни, защото нормализират насилието и намаляват значимостта на проблема. Насилието над жени е престъпление и трагедия, а не повод за "смешки".

    22:22 14.08.2025

  • 11 Не на насилието!✊️

    4 1 Отговор
    Нека всички ние покажем уважение и солидарност към жертвите, а не цинизъм и безчувственост. Сериозността на този проблем изисква съпричастност, подкрепа и борба за прекратяване на насилието, а не смях и подигравки!

    22:24 14.08.2025

  • 12 Пазете човечността си!

    3 2 Отговор
    Насилието над жена не е повод за шеги! Това е трагедия и престъпление, което заслужава сериозно отношение и подкрепа, а не подигравки и цинизъм.

    22:25 14.08.2025

  • 13 Сталин

    3 3 Отговор
    Марийка рекла на Иванчо
    - Аз съм вече модерна жена,не мия ,не чистя,не готвя ,деца не гледам
    А Иванчо и казва
    - Ама ти не си модерна ма,не си бита

    Коментиран от #19

    22:25 14.08.2025

  • 14 Сталин

    5 4 Отговор
    Мъж който не бие жена си ,не е мъж и жена която не яде бой ,не е жена

    22:27 14.08.2025

  • 15 демократ

    5 2 Отговор
    Монтана е населена със сиукси

    22:28 14.08.2025

  • 16 Хан Аспарук

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с големия":

    Бъдещето на територията.

    22:29 14.08.2025

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Игнатов беше добър човек. Искаше да бъде танкист и май успя да се махне от представителната част. Макар да казваха, че баща му бил генерал.

    22:30 14.08.2025

  • 18 Сатана Z

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Възмутен":

    И къде видя насилие освен в заглавието?
    "палеца на лявата ръка и охлузни рани по ръцете и краката"
    Ако те млатят с крак на стол няма да имаш охлузвания а хематом на главата и отоци по тялото.
    Ае стига сте се правили възмутени.Това е проблем на етноса и соросоидните Напора,които се застъпват за всеки циганин

    22:33 14.08.2025

  • 19 Кака Снежка

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Имам стабилна връзка и много обичам човека до себе си. Но се боя, че просто не умея да бъда моногамна. Има моменти, както сега, когато много ме изкушава идеята за секс с друг мъж - просто заради самата тръпка от промяната, от забраненото. Но се въздържам по 2 причини - 1. наистина обичам мъжа си, чувствам, че това е човекът, с когото искам да остарея; 2. последното, което искам е да нараня моето слънце:( А, ако се случи нещо и той разбере, ще бъде съсипан, това ще убие и двама ни. Защо природата е толкова жестока? Обичаш си човека, но не можеш да превъзмогнеш напълно инстинктите в себе си...

    Коментиран от #23

    22:36 14.08.2025

  • 20 Канапе

    3 1 Отговор
    Ако стола е бил тапициран, това може да бъде прието като смекчаващи обстоятелства.

    22:37 14.08.2025

  • 21 А на бас

    2 0 Отговор
    А на бас, че мъжът е "познат на полицията" или "криминално проявен". Тука има един троляк се разпискал за насилието над жени, а аз искам да го попитам - Абе байно, не си ли против ВСЯКАКВО насилие? Или си противник само като е над жени, а ако е над мъже, юноши, деца, си ок? И съвет към дамите. Дами, ако партньора ви е "познат на полицията", или "криминално проявен", ми просто не се хващайте с него. Въпрос на време е да отнесете пердаха. Толкова е просто

    22:41 14.08.2025

  • 22 Хахо

    0 1 Отговор
    Нещо ми подсказва за индианска романтична вечер с неочакван край..

    22:42 14.08.2025

  • 23 Айше Хатун

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кака Снежка":

    Аз имам подобен проблем, много ми се иска да направя тройка с моя Хасан и още един мъж.
    Мисълта за това ме подлудява...

    22:46 14.08.2025

  • 24 Ироничен

    0 0 Отговор
    Нали питаха кога ще ги стигнем американците. Назад сме още. Като се почне с масовото трепане, стигнали сме ги. А тук някъф тъпак бил жената, която го търпи.

    22:46 14.08.2025