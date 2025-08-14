Мъж преби брутално приятелката си с дървен стол

Задържаха 36-годишен мъж от монтанското село Медковец, ударил със стол партньорката си, съобщават от ОДМВР-Монтана.
На 13 август около 15:10 часа, в частен имот в село Медковец, мъж на 36 години нанесъл удари с дървен стол на 37-годишната жена, с която съжителства на семейни начала.
В резултат на упражненото насилие жената е с телесни наранявания - луксация на последна фаланга на палеца на лявата ръка и охлузни рани по ръцете и краката, поясняват от полицията.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
1 оня с големия
Коментиран от #16
21:46 14.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 заслужаваме си боко и шиши
21:46 14.08.2025
4 Град Козлодуй
21:47 14.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 „КАЖЕТЕ ЗАЩО ГО НАПРАВИХТЕ
21:59 14.08.2025
7 Топч0
22:02 14.08.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #9, #10
22:17 14.08.2025
9 Възмутен
До коментар #8 от "Сатана Z":Не мога да повярвам, че някой може да се шегува с нещо толкова трагично и ужасно като насилието над жена! Това не е тема за смях или „хумор“ – това е реална болка, страх и страдание. Жестокото нападение, при което човек става жертва на насилие, не трябва никога да бъде омаловажавано или представяно като нещо смешно.
Коментиран от #18
22:21 14.08.2025
10 Альоо
До коментар #8 от "Сатана Z":Тези „шеги“ са не само безвкусни, те са обидни и опасни, защото нормализират насилието и намаляват значимостта на проблема. Насилието над жени е престъпление и трагедия, а не повод за "смешки".
22:22 14.08.2025
11 Не на насилието!✊️
22:24 14.08.2025
12 Пазете човечността си!
22:25 14.08.2025
13 Сталин
- Аз съм вече модерна жена,не мия ,не чистя,не готвя ,деца не гледам
А Иванчо и казва
- Ама ти не си модерна ма,не си бита
Коментиран от #19
22:25 14.08.2025
14 Сталин
22:27 14.08.2025
15 демократ
22:28 14.08.2025
16 Хан Аспарук
До коментар #1 от "оня с големия":Бъдещето на територията.
22:29 14.08.2025
17 Анонимен
22:30 14.08.2025
18 Сатана Z
До коментар #9 от "Възмутен":И къде видя насилие освен в заглавието?
"палеца на лявата ръка и охлузни рани по ръцете и краката"
Ако те млатят с крак на стол няма да имаш охлузвания а хематом на главата и отоци по тялото.
Ае стига сте се правили възмутени.Това е проблем на етноса и соросоидните Напора,които се застъпват за всеки циганин
22:33 14.08.2025
19 Кака Снежка
До коментар #13 от "Сталин":Имам стабилна връзка и много обичам човека до себе си. Но се боя, че просто не умея да бъда моногамна. Има моменти, както сега, когато много ме изкушава идеята за секс с друг мъж - просто заради самата тръпка от промяната, от забраненото. Но се въздържам по 2 причини - 1. наистина обичам мъжа си, чувствам, че това е човекът, с когото искам да остарея; 2. последното, което искам е да нараня моето слънце:( А, ако се случи нещо и той разбере, ще бъде съсипан, това ще убие и двама ни. Защо природата е толкова жестока? Обичаш си човека, но не можеш да превъзмогнеш напълно инстинктите в себе си...
Коментиран от #23
22:36 14.08.2025
20 Канапе
22:37 14.08.2025
21 А на бас
22:41 14.08.2025
22 Хахо
22:42 14.08.2025
23 Айше Хатун
До коментар #19 от "Кака Снежка":Аз имам подобен проблем, много ми се иска да направя тройка с моя Хасан и още един мъж.
Мисълта за това ме подлудява...
22:46 14.08.2025
24 Ироничен
22:46 14.08.2025