Мъж преби брутално приятелката си с дървен стол

Задържаха 36-годишен мъж от монтанското село Медковец, ударил със стол партньорката си, съобщават от ОДМВР-Монтана.

На 13 август около 15:10 часа, в частен имот в село Медковец, мъж на 36 години нанесъл удари с дървен стол на 37-годишната жена, с която съжителства на семейни начала.

В резултат на упражненото насилие жената е с телесни наранявания - луксация на последна фаланга на палеца на лявата ръка и охлузни рани по ръцете и краката, поясняват от полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.