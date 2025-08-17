Хванаха осъждана перничанка с отнемана книжка да шофира с 3,31 промила

Районната прокуратура в Перник привлече в качеството на обвиняема жена за шофиране с 3,31 промила на алкохол в кръвта.
Провежда се разследване по бързо производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК.
На 15 август в Перник 52-годишната жена е управлявала лек автомобил по ул. „Димитър Благоев“.
При проверка на място с техническо средство е установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Лицето, управлявало лекия автомобил, дало кръвна проба за изследване. Извършено е експертно изследване на кръвната проба, което констатира 3,31 промила алкохол в кръвта на обвиняемата.
Днес след депозиране на заключението по назначената и изготвена съдебна химическа експертиза, жената е привлечена като обвиняема за извършено от нея престъпление по транспорта. Събрани са доказателства, че е извършила престъплението, след като е осъждана с влязла в сила присъда със съдебен акт на Софийския районен съд.
По предходното осъждане ѝ е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 7 месеца с изпитателен срок от 3 години. Със същия съдебен акт ѝ е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.
Обвиняемата А.А. е задържана за срок до 72 часа с постановление на дежурния прокурор от Районна прокуратура - Перник, като предстои внасяне в Районен съд - Перник на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Перник
18:11 17.08.2025
2 🦦🍇🍉
18:12 17.08.2025
3 става вече
18:14 17.08.2025
4 Орел
18:14 17.08.2025
5 те ми да да ама не
Стига вече, това са ypyди!
18:15 17.08.2025
6 Пич
Коментиран от #8
18:16 17.08.2025
7 Веднага прокуратурата
Що за безобразие, да тормозите женицата.
Намериха ли прокурорското синче? Макя. Детето си пече дупето на морето!
Ега си и държавата!
18:16 17.08.2025
8 Пич
До коментар #6 от "Пич":Това е показателно че закона е направен за рекетиране на гражданите , не за тяхната безопасност !!!
18:18 17.08.2025
9 Аха,
18:18 17.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жълтопаветен канибал
18:27 17.08.2025
12 Цвете
18:35 17.08.2025
13 Цвете
18:37 17.08.2025
14 Цвете
18:37 17.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.