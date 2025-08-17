Хванаха осъждана перничанка с отнемана книжка да шофира с 3,31 промила

Районната прокуратура в Перник привлече в качеството на обвиняема жена за шофиране с 3,31 промила на алкохол в кръвта.

Провежда се разследване по бързо производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

На 15 август в Перник 52-годишната жена е управлявала лек автомобил по ул. „Димитър Благоев“.

При проверка на място с техническо средство е установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Лицето, управлявало лекия автомобил, дало кръвна проба за изследване. Извършено е експертно изследване на кръвната проба, което констатира 3,31 промила алкохол в кръвта на обвиняемата.

Днес след депозиране на заключението по назначената и изготвена съдебна химическа експертиза, жената е привлечена като обвиняема за извършено от нея престъпление по транспорта. Събрани са доказателства, че е извършила престъплението, след като е осъждана с влязла в сила присъда със съдебен акт на Софийския районен съд.

По предходното осъждане ѝ е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 7 месеца с изпитателен срок от 3 години. Със същия съдебен акт ѝ е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.

Обвиняемата А.А. е задържана за срок до 72 часа с постановление на дежурния прокурор от Районна прокуратура - Перник, като предстои внасяне в Районен съд - Перник на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.