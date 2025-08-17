Новини
Хванаха осъждана перничанка с отнемана книжка да шофира с 3,31 промила

17 Август, 2025 18:10 634 15

Тя е задържана е за 72 часа

Хванаха осъждана перничанка с отнемана книжка да шофира с 3,31 промила - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Перник привлече в качеството на обвиняема жена за шофиране с 3,31 промила на алкохол в кръвта.

Провежда се разследване по бързо производство за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

На 15 август в Перник 52-годишната жена е управлявала лек автомобил по ул. „Димитър Благоев“.

При проверка на място с техническо средство е установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Лицето, управлявало лекия автомобил, дало кръвна проба за изследване. Извършено е експертно изследване на кръвната проба, което констатира 3,31 промила алкохол в кръвта на обвиняемата.

Днес след депозиране на заключението по назначената и изготвена съдебна химическа експертиза, жената е привлечена като обвиняема за извършено от нея престъпление по транспорта. Събрани са доказателства, че е извършила престъплението, след като е осъждана с влязла в сила присъда със съдебен акт на Софийския районен съд.

По предходното осъждане ѝ е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 7 месеца с изпитателен срок от 3 години. Със същия съдебен акт ѝ е наложено и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.

Обвиняемата А.А. е задържана за срок до 72 часа с постановление на дежурния прокурор от Районна прокуратура - Перник, като предстои внасяне в Районен съд - Перник на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.


България
  • 1 В Перник

    9 1 Отговор
    Е позволено до 3,99 промила.

    18:11 17.08.2025

  • 2 🦦🍇🍉

    2 2 Отговор
    Защо ни занимавате с тези битувизми ?

    18:12 17.08.2025

  • 3 става вече

    4 2 Отговор
    сливенчанка

    18:14 17.08.2025

  • 4 Орел

    2 2 Отговор
    Евала!

    18:14 17.08.2025

  • 5 те ми да да ама не

    5 2 Отговор
    Затвор 10 години, мамka й!
    Стига вече, това са ypyди!

    18:15 17.08.2025

  • 6 Пич

    5 4 Отговор
    Идиоти !!! Да , жената е пила , но нищо не е направила - и в ареста ! А двете келемета които избиха куп хора - извън ареста !? Идиоти...

    Коментиран от #8

    18:16 17.08.2025

  • 7 Веднага прокуратурата

    2 2 Отговор
    Да я пусне!
    Що за безобразие, да тормозите женицата.
    Намериха ли прокурорското синче? Макя. Детето си пече дупето на морето!
    Ега си и държавата!

    18:16 17.08.2025

  • 8 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Това е показателно че закона е направен за рекетиране на гражданите , не за тяхната безопасност !!!

    18:18 17.08.2025

  • 9 Аха,

    2 0 Отговор
    И след тая "новина" проблемите в страната, например, с бедността, с 35г. геноцид и, лошите шофьори-разбира се, мигом ще се оправят. Хвала! 35 години ни работят по схемаха "проблем-реакция-решение", борят се "против самите себе си". Създават проблеми, за да могат после да ги решават.

    18:18 17.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жълтопаветен канибал

    1 0 Отговор
    А онзи бoклyк и отpeпкa чaлгaджийски, дето едва не yби у детето си и молдoвцитe край Поморие я пуснаха домашен арест...

    18:27 17.08.2025

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    Трети път няма да има. Вземете и книжката ЗАВИНАГИ. КРУТИ МЕРКИ ЗА НАГЛИТЕ. БЕЗПОЩАДНА СЪМ КЪМ НАХАЛНИЦИТЕ. 😠😠😠

    18:35 17.08.2025

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    Трети път няма да има. Вземете и книжката ЗАВИНАГИ. КРУТИ МЕРКИ ЗА НАГЛИТЕ. БЕЗПОЩАДНА СЪМ КЪМ НАХАЛНИЦИТЕ. 😠😠😠

    18:37 17.08.2025

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    Трети път няма да има. Вземете и книжката ЗАВИНАГИ. КРУТИ МЕРКИ ЗА НАГЛИТЕ. БЕЗПОЩАДНА СЪМ КЪМ НАХАЛНИЦИТЕ. 😠😠😠

    18:37 17.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.