Новини
Крими »
Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга

Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга

22 Август, 2025 19:09 1 385 33

  • ивелин цветанов-
  • убийство-
  • първомай-
  • съд

Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна

Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не ги получих. Полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: "Ще ви се случат неща, които да не описваме сега". Притеснявам се и сега, полицаите, забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си".

Това заяви в съда днес арестуваният младеж за убийството в Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна.

Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин Цветанов за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно в случая действа реципрочния Подход

    15 4 Отговор
    Явно в случая действа реципрочния Подход !

    Но !

    Май !

    Не му Хараса !

    Никакви права За такимва !

    Направо Разстрел !

    19:13 22.08.2025

  • 2 Кой знае Чунчо

    5 2 Отговор
    Отказал се е от самопризнанията. Писани били под натиск.

    19:16 22.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баба Гошка

    6 4 Отговор
    Шапккаря да не му е платил да го отърве от жена му? Как тъй я е намерил точно нея умишлено да я почине? Няма таквиз случайности?

    19:19 22.08.2025

  • 5 хххх

    22 1 Отговор
    Какъв университет , какви турнири . Тоз наясно ли е в какви лаййна е потънал ..

    19:20 22.08.2025

  • 6 ти да видиш

    19 1 Отговор
    а кога убива жената тогава мислиши че си студент? или си мислише че си рамбо?

    ттрявба да върнат гилотината за такива публично да ти разчленяват

    какво ще го слушам сега какво искал

    убил по най жесток начин жената сега искал да се занимава.. а почивка в гърция иска ли да му платим а?

    19:20 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кога за последно я ползва запада гилотин

    5 1 Отговор
    върнете гилотината има доста за сечене

    19:21 22.08.2025

  • 9 гост

    21 1 Отговор
    Това момче не е наред с главата...извършил убийство но трябва да участва в републиканско първенство...Жалка картинка.

    Коментиран от #15

    19:22 22.08.2025

  • 10 Нищо

    6 0 Отговор
    общо няма с убийството , но истината ще лъсне !

    19:22 22.08.2025

  • 11 Притеснена студентка

    7 3 Отговор
    Дайте повече информация. Какъв е мотива? Какво е станало? Не прилича на 21-годишен.

    19:23 22.08.2025

  • 12 Механик

    8 1 Отговор
    "Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство." ????????!!!!!!!!!
    Абе, от къде се навъдиха тия социопати бе? Какво републиканско, какво студенство? Тоя не осъзнава, че е извършил най-тежкото престъпление... Вероятно си мисли , че е е убил неволно някое коте и, че все пак не заслужава сурово наказание????
    До къде се докарахме, а ?
    И няма да се учудя, ако му се размине.

    19:24 22.08.2025

  • 13 уж бил интелект па

    6 1 Отговор
    тоя уж за учен се има, не му ли е ясно че вече приключи със студенството си?

    а хобито ще му е друго във затвора

    все пак е убиец!

    19:24 22.08.2025

  • 14 Самоотбрана

    4 4 Отговор
    Сигурно му се е нахвърлила дъртата.

    19:24 22.08.2025

  • 15 от републиканското

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    кои ще се състезава със убиец?

    19:25 22.08.2025

  • 16 паметник на ТАТО във всеки град

    5 2 Отговор
    какви студенти имаме вече-убойци!

    с тая 35 годишна демокрация наротици и убийци това са западните ценности, но пък има банани

    19:27 22.08.2025

  • 17 Абсурдистан

    7 2 Отговор
    Къде пише, че с уродите трябва да се държат учтиво. В затвора ще го уважават всеки ден. За това съм продив смъртното наказание, което в някои случаи е като помилване.

    19:27 22.08.2025

  • 18 важното е че има банани и приехме еврото

    5 1 Отговор
    какви студенти имаме вече-убйци!

    с тая 35 годишна демокрация наротици и убийци това са западните ценности

    19:27 22.08.2025

  • 19 КРАТКО И ЯСНО

    6 1 Отговор
    ОТЯВЛЕН ПСИХОПАТ. Един бъдеш индженер по-малко.

    19:29 22.08.2025

  • 20 Гост

    6 0 Отговор
    Към днешна дата е много трудно, почти невъзможно, да повярваш на държавна служба, овластена от народа и финансирана от народа, достатъчно са се оакали за 35 години "демокрация", за да се приема за чиста монета, че има доказателства, които не са изфабрикувани...!? Супер жалка държавичка сме, фрапантното е, че останалите няколко милиона все още търпят няколко дебели и тъпи Шопара да им дават тон в живота😋

    19:32 22.08.2025

  • 21 Краснов

    8 2 Отговор
    Момчее,момчее,в панделата ще те питат
    често"Ти мене уважаваш ли ме" и да внимаваш какво ще
    отговаряш,щото ще търсиш "грубите" полицай и надзиратели,
    а няма и адвокат наблизо.

    19:32 22.08.2025

  • 22 Кемал

    6 2 Отговор
    Изрод! Убиец, какво до се иска от него . Да са продължил заниманията си… Каква ти съвест, той няма такава ….

    19:32 22.08.2025

  • 23 Мдаа

    2 1 Отговор
    Голямо хладнокръвие. Трябва обстоен анализ на психическото му състояние.

    19:36 22.08.2025

  • 24 ИВАН

    4 1 Отговор
    Не оправдавам по никакъв начин убийството, но това, цялото семейство, не са ми никак симпатични ...

    19:37 22.08.2025

  • 25 ЕГАТИ И

    2 1 Отговор
    Наглите хора. ВСЕ ЕДНО Е УБИЛ ПО ПОГРЕШКА КОКОШКА НОСАЧКА. ХИЧ НЕ МУ ПУНА. НАГЛИ ПО НАГЛИ НАЙ НАГЛИ. ИМА ЛТ КОЙ ДА СЕ УЧАГ. КАКВО ЛИ СИ КАЗВАТ ЩОМ ЗА ТЯХ големците на ДЪРЖАВАТА НЕ ГИ ЛОВИ ЗАКОН ЩО ДА МЕ ЛОВИ ПЪК МЕН. ТРЕТИ КОМЕНТАР ДНЕС И ДВА ИЗТРИТИ. КО СЪМ ИМ НАПРАВИЛ НЕ ЗНАЯ.

    19:38 22.08.2025

  • 26 В България

    2 1 Отговор
    гъжи окт такива социопати. За това че дадено момиче отказва да му е приятелка той я шамаросва. колко пъти има хайки за отнемане на приятеката на някой младеж. Па дори нападат жени. Социопатните същетваса егоисти, с чувство за собственост. Тяхното място е извън обществото, с което не живеят в унисон. ЗСрещу тях трябва сериозни закони.Особенно галените чада на 4вуйчо владиците".

    19:39 22.08.2025

  • 27 ЕГАТИ И

    1 1 Отговор
    Наглите хора. ВСЕ ЕДНО Е УБИЛ ПО ПОГРЕШКА КОКОШКА НОСАЧКА. ХИЧ НЕ МУ ПУКА. НАГЛИ ПО НАГЛИ НАЙ НАГЛИ. ИМА ОТ КОЙ ДА СЕ УЧАТ. КАКВО ЛИ СИ КАЗВАТ ЩОМ ТЯХ големците на ДЪРЖАВАТА НЕ ГИ ЛОВИ ЗАКОН ЩО ДА МЕ ЛОВИ ПЪК МЕН. ТРЕТИ КОМЕНТАР ДНЕС И ДВА ИЗТРИТИ. КО СЪМ И НАПРАВИЛ НЕ ЗНАЯ.

    19:40 22.08.2025

  • 28 Цвете

    3 1 Отговор
    САМО СЕ ПИТАМ, КАКВО ПОКОЛЕНИЕ РАСТЕ??? УБИЙЦИ, ИЗНАСИЛВАЧИ, ДРОГИРАНИ, КАТАСТРОФИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДРОГА. МНОГО СЕРИОЗНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДХОДИ В ПАРЛАМЕНТА. ДА СЕ ПОМИСЛИ НАИСТИНА ЗА КРУТИ МЕРКИ. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. БИЛ СТУДЕНТ, ИМАЛ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДЪЛЖИ И ТЕМ ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ. БАСТА

    19:42 22.08.2025

  • 29 Тома

    3 0 Отговор
    Значи на куките за това им дигнаха заплатите да изнасилват арестантите.Че те били по опасни от бай Ставри бе.

    19:51 22.08.2025

  • 30 Цвете

    1 1 Отговор
    САМО СЕ ПИТАМ, КАКВО ПОКОЛЕНИЕ РАСТЕ??? УБИЙЦИ, ИЗНАСИЛВАЧИ, ДРОГИРАНИ, КАТАСТРОФИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДРОГА. МНОГО СЕРИОЗНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДХОДИ В ПАРЛАМЕНТА. ДА СЕ ПОМИСЛИ НАИСТИНА ЗА КРУТИ МЕРКИ. ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. БИЛ СТУДЕНТ, ИМАЛ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДЪЛЖИ И ТЕМ ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ. БАСТА

    19:52 22.08.2025

  • 31 1488

    1 0 Отговор
    полицаите са най ценния актив на обществото
    как дори си е помислил да им посяга

    19:54 22.08.2025

  • 32 Право седи, криво съди

    1 0 Отговор
    Май-май този младеж не е извършил убийството нито умишлено, нито непрезумишлено.
    Спряха да го наричат убиец., вече е само обвиненият.

    20:02 22.08.2025

  • 33 Много

    0 0 Отговор
    Прилича на долен украинец

    20:03 22.08.2025