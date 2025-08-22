"От момента, когато бях задържан, поисках адвокат и телефонно обаждане - не ги получих. Полицаите ми казаха да внимавам, защото ще ми се случи нещо. Заплашиха ме с изнасилване, казаха: "Ще ви се случат неща, които да не описваме сега". Притеснявам се и сега, полицаите, забелязвам, че се държат различно с мен, един ме нарече "звезда". Моля да не е най-тежката мярка. Аз съм студент, предстои ми участие в републиканско първенство. Надявам се да мога да продължа със заниманията си".
Това заяви в съда днес арестуваният младеж за убийството в Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна.
Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин Цветанов за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.
Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.
Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга
22 Август, 2025 19:09 1 385 33
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Явно в случая действа реципрочния Подход
Но !
Май !
Не му Хараса !
Никакви права За такимва !
Направо Разстрел !
19:13 22.08.2025
2 Кой знае Чунчо
19:16 22.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баба Гошка
19:19 22.08.2025
5 хххх
19:20 22.08.2025
6 ти да видиш
ттрявба да върнат гилотината за такива публично да ти разчленяват
какво ще го слушам сега какво искал
убил по най жесток начин жената сега искал да се занимава.. а почивка в гърция иска ли да му платим а?
19:20 22.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 кога за последно я ползва запада гилотин
19:21 22.08.2025
9 гост
Коментиран от #15
19:22 22.08.2025
10 Нищо
19:22 22.08.2025
11 Притеснена студентка
19:23 22.08.2025
12 Механик
Абе, от къде се навъдиха тия социопати бе? Какво републиканско, какво студенство? Тоя не осъзнава, че е извършил най-тежкото престъпление... Вероятно си мисли , че е е убил неволно някое коте и, че все пак не заслужава сурово наказание????
До къде се докарахме, а ?
И няма да се учудя, ако му се размине.
19:24 22.08.2025
13 уж бил интелект па
а хобито ще му е друго във затвора
все пак е убиец!
19:24 22.08.2025
14 Самоотбрана
19:24 22.08.2025
15 от републиканското
До коментар #9 от "гост":кои ще се състезава със убиец?
19:25 22.08.2025
16 паметник на ТАТО във всеки град
с тая 35 годишна демокрация наротици и убийци това са западните ценности, но пък има банани
19:27 22.08.2025
17 Абсурдистан
19:27 22.08.2025
18 важното е че има банани и приехме еврото
с тая 35 годишна демокрация наротици и убийци това са западните ценности
19:27 22.08.2025
19 КРАТКО И ЯСНО
19:29 22.08.2025
20 Гост
19:32 22.08.2025
21 Краснов
често"Ти мене уважаваш ли ме" и да внимаваш какво ще
отговаряш,щото ще търсиш "грубите" полицай и надзиратели,
а няма и адвокат наблизо.
19:32 22.08.2025
22 Кемал
19:32 22.08.2025
23 Мдаа
19:36 22.08.2025
24 ИВАН
19:37 22.08.2025
25 ЕГАТИ И
19:38 22.08.2025
26 В България
19:39 22.08.2025
27 ЕГАТИ И
19:40 22.08.2025
28 Цвете
19:42 22.08.2025
29 Тома
19:51 22.08.2025
30 Цвете
19:52 22.08.2025
31 1488
как дори си е помислил да им посяга
19:54 22.08.2025
32 Право седи, криво съди
Спряха да го наричат убиец., вече е само обвиненият.
20:02 22.08.2025
33 Много
20:03 22.08.2025