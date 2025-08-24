Задържан е шофьорът на буса с мигранти край Лозенец. Грузинец е

21-годишен грузински гражданин е водачът на задържания снощи в село Лозенец, Бургаско, бус с 24 нелегални мигранти, който избяга и се укри от служителите на реда. Това съобщават от Вътрешното министерство, цитирани от "Фокус".

Задържан е днес около 11.00 ч. в района на КПП "Караагач" от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с такси.

От полицията припомнят, че около 19 часа вчера шофьорът не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в с. Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти.

Действията по цялостно документиране на случая продължават.