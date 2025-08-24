Новини
Задържан е шофьорът на буса с мигранти край Лозенец. Грузинец е

24 Август, 2025 12:14

Мъжът е на 21 години, пробвал е да напусне страната

Задържан е шофьорът на буса с мигранти край Лозенец. Грузинец е - 1
Снимка: МВР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

21-годишен грузински гражданин е водачът на задържания снощи в село Лозенец, Бургаско, бус с 24 нелегални мигранти, който избяга и се укри от служителите на реда. Това съобщават от Вътрешното министерство, цитирани от "Фокус".

Задържан е днес около 11.00 ч. в района на КПП "Караагач" от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с такси.

От полицията припомнят, че около 19 часа вчера шофьорът не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в с. Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти.

Действията по цялостно документиране на случая продължават.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Държавата да прибира

    0 0 Отговор
    До 10000 и да вози гастарбайтери. Легално. Ще печели. Толкова глави. 2500 мигранти на година. Тук седят 1300. Меркел е да.

    12:41 24.08.2025

  • 2 тоя дето ги пуска тук

    1 0 Отговор
    кога ще го задържите ?

    Коментиран от #5

    12:45 24.08.2025

  • 3 озаптяващите заптиета

    1 0 Отговор
    явно схващат че е безмислено да ги фащат кат пилци и регистрират
    после да ни ги натрисат пак наново от запада което е редовна практика поради дъблинското споразумение

    явно тикви и шопари им нареждат
    като спазват всички заповеди от ек за пришълци и урк
    само и само да не им спрат еврофондовите кранчета заради кражби и злоупотреби

    12:50 24.08.2025

  • 4 Сталин

    2 0 Отговор
    България е разграден двор ,бандити от гетата на Азия си правят каквото искат на територията

    12:51 24.08.2025

  • 5 тоя дето ги пуска тук

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "тоя дето ги пуска тук":

    това са порода недосегаеми божествени индийски крави с умунитет и власт докато фърлят топа
    по опасни от тиквочи и шишита

    12:53 24.08.2025

  • 6 на снимката пред бира скара

    1 0 Отговор
    за сеир на зяпащите
    налягали пришълци
    като кастинг от филм

    12:56 24.08.2025

  • 7 Може би

    0 0 Отговор
    Мисля, че е време да наложим бан на грузинските граждани да влизат в страната. Това не им е за първи път.

    12:57 24.08.2025