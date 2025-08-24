Задържан е шофьорът на буса с мигранти край Лозенец. Грузинец е

21-годишен грузински гражданин е водачът на задържания снощи в село Лозенец, Бургаско, бус с 24 нелегални мигранти, който избяга и се укри от служителите на реда. Това съобщават от Вътрешното министерство, цитирани от "Фокус".
Задържан е днес около 11.00 ч. в района на КПП "Караагач" от служители на ГПУ Царево, докато се превозвал с такси.
От полицията припомнят, че около 19 часа вчера шофьорът не се подчини на полицейските разпореждания, навлезе в с. Лозенец, скочи в движение и изостави буса, в който бяха укрити 24 нелегални мигранти.
Действията по цялостно документиране на случая продължават.
1 Държавата да прибира
12:41 24.08.2025
2 тоя дето ги пуска тук
Коментиран от #5
12:45 24.08.2025
3 озаптяващите заптиета
после да ни ги натрисат пак наново от запада което е редовна практика поради дъблинското споразумение
явно тикви и шопари им нареждат
като спазват всички заповеди от ек за пришълци и урк
само и само да не им спрат еврофондовите кранчета заради кражби и злоупотреби
12:50 24.08.2025
4 Сталин
12:51 24.08.2025
5 тоя дето ги пуска тук
До коментар #2 от "тоя дето ги пуска тук":това са порода недосегаеми божествени индийски крави с умунитет и власт докато фърлят топа
по опасни от тиквочи и шишита
12:53 24.08.2025
6 на снимката пред бира скара
налягали пришълци
като кастинг от филм
12:56 24.08.2025
7 Може би
12:57 24.08.2025