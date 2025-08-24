Пуснали след денонощие 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца в столичния квартал "Христо Ботев"

Пред БНТ говори съпругата на убития в зверска катастрофа в столичния квартал "Христо Ботев" Асен Димитров в средата на юли. През сълзи тя поиска справедливост за нелепата му смърт.
Стана ясно, че 19-годишният Валентин Асенов, който предизвика катастрофата, в която загина 37-годишният баща на три деца, е задържан само за 24 часа.
Причината - от прокуратурата нямали достатъчно информация какво точно се е случило. Това заяви в "Денят започва в неделя" говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Той потвърди, че тестът за наркотици на младежа е отчел амфетамини, както и че самият той е бил прокурор по предишно дело на 19-годишния младеж, при което той е получил условна присъда за грабеж и побои.
Вдовицата на Асен - Живка, днес си идва от Дъблин, където живеят и работят от 15 години. Тя е на антидепресанти и още не може да повярва какво се случило. Недоумява как при условна присъда, употреба на наркотици и причиняване на смърт заради шофиране в насрещното, извършителят е на свобода.
"Преди всичко ние сме хора, хора на които това нещо трябва да ти тежи на съвеста, защото три дечица повече никога няма да кажат тате. Това, че ще бъдат сами, това че аз ще бъда винаги сама. Не може да продължаваме да губи любимите си хора без никаква вина по нелеп начин. Надявам се да се вземат в ръце и да разрешат случая", каза Живка Стефанова, съпруга на убития в катастрофа Асен.
Според говорителя на Софийската района прокуратура Николай Николаев задържането на 19-годишния извършител само за 24 часа безспорно е грешка, защото има основания да се смята, че той не е безопасен.
"По мое мнение безспорно са на лице такива основания, но трябва да се съберат доказателства за вината", заяви прокурор Николай Николаев.
Едно от доказателствата е запис на катастрофата от 14-ти юли. На него ясно се вижда как Валентин нахлува в насрещното и блъска АТВ-то, в което се вози Асен. Първоначално със случая се заема районната прокуратура, защото мъжът не умира на място. След като след 6 дни издъхва в болница, случаят е поет от градската прокуратура. Кръвният тест трябва да потвърди употребата на амфетамини.
"При амфетамините стават чести грешки, затова кръвта единствено може да каже. Аз искам да разсеем всички съмнения. Колегите от градската прокуратура ще стигнат до обективната истина по този случаи и в това не трябва да имаме съмнения, никой няма да остане безнаказан", коментира прокурор Николай Николаев.
Вратата на къщата, в която живее 19-годишният Валентин Асенов заедно със семейството си, е заключена и никой не отваря. Повечето съседи твърдят, че не го познават.
От градската прокуратура обещаха повече подробности за случая да бъдат дадени утре.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ежко
20:28 24.08.2025
2 Боруна Лом
20:29 24.08.2025
3 Ясна работата
20:30 24.08.2025
4 И пак
Коментиран от #12
20:32 24.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Без съд и присъда
20:34 24.08.2025
7 Сатана Z
20:34 24.08.2025
8 Лост
Коментиран от #16
20:35 24.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Режи и фърляй
20:36 24.08.2025
11 Накратко
20:37 24.08.2025
12 Всички служби управленци
До коментар #4 от "И пак":В тази Окрадена изтърбушена държава са мафия.. И НАЙ ВЕЧЕ ТУУУЛУПА И ШИШКО ВСИЧКО КУПИХА ОБСЕБИХА ИЗПРАХА МРЪСНИЯ БИЗНЕС НА МУТРАГЕНЬОС КУПИХА СИ СВОБОДАТА ДА ПРАВЯТ ЩО ЩЪТ. А циганите брат са техните гласоподаватели купени. НАЛИ ПОМНИШ ШИШ КОГА КАЗА ...НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ ВИЕ ДА БЪДЕТЕ ВТОРА РЪКА ХОРА СЪЖАЛЯВАМ НО ТОВА Е ИСТИНАТА. ВСИЧКИ С ПАРИ НЕЗАСЛУЖЕНИ ЖИВЕЯТ ОХЛЛНО БЕЗ СТРАХОВЕ.
Коментиран от #14
20:39 24.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И пак
До коментар #12 от "Всички служби управленци":Много си прав, брат, дебелия и тулупа превърнаха нас-българите във втора ръка хора, тяхната...м.....
20:42 24.08.2025
15 То добре,
До коментар #13 от "Един живот":ама аз не пуша, ще трябва да си нося една стограмчица да си пия докато гледам вместо цигара. Разрешава ли се ракийка вместо цигара?
20:45 24.08.2025
16 Не да
До коментар #8 от "Лост":Им каже ,а да им даде нещо
20:48 24.08.2025
17 Докато
20:51 24.08.2025
18 Газ, камера
Ей такива обикновени неща...
21:03 24.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тони
21:13 24.08.2025
22 Мешарето
21:13 24.08.2025
23 Госあ
21:22 24.08.2025