Пуснали след денонощие 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца в столичния квартал "Христо Ботев"

Пуснали след денонощие 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца в столичния квартал "Христо Ботев"

24 Август, 2025 21:19, обновена 24 Август, 2025 20:23

Валентин Асенов е осъждан за грабеж и побои

Пуснали след денонощие 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца в столичния квартал "Христо Ботев" - 1
Снимка: БНТ
БНТ

Пред БНТ говори съпругата на убития в зверска катастрофа в столичния квартал "Христо Ботев" Асен Димитров в средата на юли. През сълзи тя поиска справедливост за нелепата му смърт.

Стана ясно, че 19-годишният Валентин Асенов, който предизвика катастрофата, в която загина 37-годишният баща на три деца, е задържан само за 24 часа.

Причината - от прокуратурата нямали достатъчно информация какво точно се е случило. Това заяви в "Денят започва в неделя" говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Той потвърди, че тестът за наркотици на младежа е отчел амфетамини, както и че самият той е бил прокурор по предишно дело на 19-годишния младеж, при което той е получил условна присъда за грабеж и побои.

Вдовицата на Асен - Живка, днес си идва от Дъблин, където живеят и работят от 15 години. Тя е на антидепресанти и още не може да повярва какво се случило. Недоумява как при условна присъда, употреба на наркотици и причиняване на смърт заради шофиране в насрещното, извършителят е на свобода.

"Преди всичко ние сме хора, хора на които това нещо трябва да ти тежи на съвеста, защото три дечица повече никога няма да кажат тате. Това, че ще бъдат сами, това че аз ще бъда винаги сама. Не може да продължаваме да губи любимите си хора без никаква вина по нелеп начин. Надявам се да се вземат в ръце и да разрешат случая", каза Живка Стефанова, съпруга на убития в катастрофа Асен.

Според говорителя на Софийската района прокуратура Николай Николаев задържането на 19-годишния извършител само за 24 часа безспорно е грешка, защото има основания да се смята, че той не е безопасен.

"По мое мнение безспорно са на лице такива основания, но трябва да се съберат доказателства за вината", заяви прокурор Николай Николаев.

Едно от доказателствата е запис на катастрофата от 14-ти юли. На него ясно се вижда как Валентин нахлува в насрещното и блъска АТВ-то, в което се вози Асен. Първоначално със случая се заема районната прокуратура, защото мъжът не умира на място. След като след 6 дни издъхва в болница, случаят е поет от градската прокуратура. Кръвният тест трябва да потвърди употребата на амфетамини.

"При амфетамините стават чести грешки, затова кръвта единствено може да каже. Аз искам да разсеем всички съмнения. Колегите от градската прокуратура ще стигнат до обективната истина по този случаи и в това не трябва да имаме съмнения, никой няма да остане безнаказан", коментира прокурор Николай Николаев.

Вратата на къщата, в която живее 19-годишният Валентин Асенов заедно със семейството си, е заключена и никой не отваря. Повечето съседи твърдят, че не го познават.

От градската прокуратура обещаха повече подробности за случая да бъдат дадени утре.


България
  • 1 ежко

    15 0 Отговор
    Един кръвен тест за амфетки не се прави за 10 дена,а за 2-3 часа!Спокойно досега можеха да го направят!

    20:28 24.08.2025

  • 2 Боруна Лом

    30 0 Отговор
    ЯВНО РИМЛЯНИНА Е СИН НА НЯКОЙ ,,БАРОН,,! ПРОКУРОРА КОЙТО ГО Е ПУСНАЛ ,ДА СЕ ЗАДАВИ С ПАРИТЕ ВЗЕТИ!

    20:29 24.08.2025

  • 3 Ясна работата

    18 0 Отговор
    Има човек. БГ реалност

    20:30 24.08.2025

  • 4 И пак

    32 0 Отговор
    циганин! Подложени сме на геноцид в собствената си страна и държава от един...етнос! Докога?

    Коментиран от #12

    20:32 24.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Без съд и присъда

    19 0 Отговор
    В България справедливост няма. Око за око, зъб за зъб и спиш спокойно.

    20:34 24.08.2025

  • 7 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Вместо детска болница цемейството на Росен Желязков отваря хотел с водопад за 9 млн. лв.

    20:34 24.08.2025

  • 8 Лост

    9 1 Отговор
    То затова се казва наблюдаващ прокурор . Наблюдават, наблюдават и ако някой реши да им каже нещо може да се задействат, ако искат.

    Коментиран от #16

    20:35 24.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Режи и фърляй

    8 0 Отговор
    Друг начин няма.

    20:36 24.08.2025

  • 11 Накратко

    17 0 Отговор
    Циганин убиец. Съд спи, прокурор пуска. Пари, много пари и пак пари.

    20:37 24.08.2025

  • 12 Всички служби управленци

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "И пак":

    В тази Окрадена изтърбушена държава са мафия.. И НАЙ ВЕЧЕ ТУУУЛУПА И ШИШКО ВСИЧКО КУПИХА ОБСЕБИХА ИЗПРАХА МРЪСНИЯ БИЗНЕС НА МУТРАГЕНЬОС КУПИХА СИ СВОБОДАТА ДА ПРАВЯТ ЩО ЩЪТ. А циганите брат са техните гласоподаватели купени. НАЛИ ПОМНИШ ШИШ КОГА КАЗА ...НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ ВИЕ ДА БЪДЕТЕ ВТОРА РЪКА ХОРА СЪЖАЛЯВАМ НО ТОВА Е ИСТИНАТА. ВСИЧКИ С ПАРИ НЕЗАСЛУЖЕНИ ЖИВЕЯТ ОХЛЛНО БЕЗ СТРАХОВЕ.

    Коментиран от #14

    20:39 24.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И пак

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всички служби управленци":

    Много си прав, брат, дебелия и тулупа превърнаха нас-българите във втора ръка хора, тяхната...м.....

    20:42 24.08.2025

  • 15 То добре,

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един живот":

    ама аз не пуша, ще трябва да си нося една стограмчица да си пия докато гледам вместо цигара. Разрешава ли се ракийка вместо цигара?

    20:45 24.08.2025

  • 16 Не да

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    Им каже ,а да им даде нещо

    20:48 24.08.2025

  • 17 Докато

    6 1 Отговор
    Тук се дракате русофили и русофоби сигнатурите безчинстват безнаказано

    20:51 24.08.2025

  • 18 Газ, камера

    4 0 Отговор
    Сапун...
    Ей такива обикновени неща...

    21:03 24.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тони

    2 0 Отговор
    Убиеца е пуснат и вече е някъде зад граница...пък прокуратурата тепърва ще събира доказателства? Наистина няма друга държава, в която убийците, педофилите и мафиотите имат удобството да бъдат прикривани от прокуратурата уж поради липса на доказателства и оневинявани от съдиите по "вътрешно им убеждение". Вярвам, че убиеца ще получи заслуженото си наказание от друг, висш съд, но дали ще е тук на Земята и в този живот???

    21:13 24.08.2025

  • 22 Мешарето

    3 0 Отговор
    Това е вътрешен, малцинствен прАблем!

    21:13 24.08.2025

  • 23 Госあ

    0 0 Отговор
    Поредната престъпна свинщина на прокуратурата на прасетата и тиквите ! Просто нямам думи ! Нито ЕС, нито Русия, нито Турция са ни виновни ! Това е държава на зомбита. Един французин преди време ни е описал като Дунавски крадци.

    21:22 24.08.2025