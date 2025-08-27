Мъжът, умишлено блъснал и прегазил съсед в Сливен, остава в ареста

Най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, ще търпи мъж от Сливен, обвинен, че умишлено е блъснал и прегазил пешеходец, съобщиха от Апелативния съд в Бургас. При инцидента стана ясно, че мъжете са съседи.

Случаят е от 14 август, когато обвиняемият, управлявайки микробус в града, блъснал мъж и след това преминал с автомобила върху тялото му.

След деянието мъжът напуснал местопроизшествието и се укрил.

Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено причинена тежка телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и бягство от местопроизшествието – престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода от 4 до 12 години и лишаване от право да управлява МПС.

Втората съдебна инстанция прие, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия, както и реална опасност от укриване и неправомерно въздействие върху свидетели.