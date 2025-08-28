Новини
Обвиненият за убийството в Първомай Ивелин Цветанов остава в ареста

28 Август, 2025 13:36 568 1

Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо. Един прекрасен младеж, весел, свирещ на китара, посочи баща му

21-годишния Ивелин Цветанов, обвинен за убийството на 44-годишна жена в Първомай, остава в ареста. Днес той се изправи пред Апелативния съд в Пловдив и поиска да излезе на свобода. Решението на съда обаче е окончателно.

Според магистратите няма опасност младежът да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

Цветанов беше арестуван след издирване в "Студентски град" в София.

Обвиняемият днес се яви в съда с втори защитник. Неговият баща обясни, че синът му няма криминални прояви, а след раздялата с приятелката му започнал да получава паник атаки. Адвокатът му съобщи, че показанията му са взети под натиск и със заплахи.

Прокуратурата уточни, че студентът само е посочил мястото, на което е изхвърлил част от дрехите и ножа, с който е извършено убийството. Според обвинението в ранните часове на 18 август студентът е нападнал 44-годишната жена с нож в дома ѝ, маскиран, докато вътре е спял 18-годишният ѝ син, а съпругът ѝ е бил на нощно дежурство в районното полицейско управление в Първомай. Мотивът за престъплението е личен - раздяла с бившата му приятелка, която е дъщеря на жертвата.

Според Апелативния съд младежът може да извърши друго престъпление. Затова за постоянно става в ареста.

"Аз не мога да повярвам, че той може да направи нещо. Един прекрасен младеж, весел, свирещ на китара. Тежко му се отрази раздялата. За това сме взели мерки. Даже е и на медикаменти, които и сега ползва", посочи бащата на обвиняемия Севделин Цветанов.

"За мен няма доказателства, които да го уличават. А тези доказателства, които се представят по делото со опорочени. В София единият от полицаите го е заплашил, че ще го изнасили. А останалите са го бутали и са му казали "внимавай какво говориш и какво правиш" - има го записано в съдебния протокол. Много ясно, че каквото искат, това ще направи", каза адвокатът на задържания Стоян Янков

"Прокуратурата твърди към настоящия момент, че първоначалната мярка, взета спрямо обвиняемия, е законосъобразна и обоснована. И като такава следва да бъде потвърдена и от Апелативен съд", заяви прокурорът в Апелативния съв Николай Божилов.


    "Прекрасен , весел , свирещ на китара ....???!!!???" Хитлер е бил прекрасен художник , Сталин е обичал филмите с Чарли Чаплин и се е смеел до сълзи на тях а Путин много обича кучета .....е ,и ....?!?

    13:46 28.08.2025