Пиян нападна полицай на сергия в София

55-годишен криминално проявен мъж, във видимо нетрезво състояние, се e опитал да осуети полицейската проверка и е нападнал полицай в столичния квартал „Люлин“.
Инцидентът е станал днес преди обед на сергия за плодове и зеленчуци, съобщи бТВ.
Сигнал за за възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, е подаден в 11:18 часа в Девето районно управление.
Към посочения адрес веднага се насочили екипи на районното управление, а междувременно служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района, пристигнал на място.
На място е установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка.
Униформеният служител предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания в областта на рамото и ръката.
Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето районно управление които оказали съдействие и качили задържания в полицейския автомобил.
Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.
1 Ами да, те
16:12 28.08.2025
2 оня с коня
робите побесняха от свободата
16:12 28.08.2025
3 Сила
Коментиран от #19
16:13 28.08.2025
4 Оня с рикията
16:14 28.08.2025
5 Какво
16:14 28.08.2025
6 Важното е, че
16:15 28.08.2025
7 681
16:18 28.08.2025
8 полицияМутри
16:34 28.08.2025
9 УРА,, УРА
16:34 28.08.2025
10 Разярен
16:34 28.08.2025
11 ха ха
Коментиран от #16
16:35 28.08.2025
12 Явно
16:40 28.08.2025
13 ОТБИВКИТЕ ПО ПЪТИЩАТА
16:50 28.08.2025
14 Тома
16:52 28.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Паисий е жив
До коментар #11 от "ха ха":Затова се е напил на макара, изтеглил е парите си от банката, инвестирал ги е машината д-р Ханс Вилнее, върнал се е назад в миналото, извършил е престъпление, полежал е малко, върнал се е пак в настоящето, отишъл е да продава на сергията в ден, в който знае кой полицай ще се появи, напил се е пак и е започнал скандал. Два адепта му помагали да троши патрулката. Според мен това е доста по-вероятен сценарии от твоя....
16:57 28.08.2025
17 ЖАЛКА РАБОТА!!!
Коментиран от #20
17:04 28.08.2025
18 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
17:09 28.08.2025
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Сила":е па много ясно че полицая продава на сергията, нали заплатата им е малка!
17:10 28.08.2025
20 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #17 от "ЖАЛКА РАБОТА!!!":тука имат максимум трети клас завършен нормално е това заглавие разбира се
17:10 28.08.2025