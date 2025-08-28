Новини
Крими »
Пиян нападна полицай на сергия в София

Пиян нападна полицай на сергия в София

28 Август, 2025 16:10 1 179 20

  • полицай-
  • сергия-
  • пиян

Служителят на деня е получил наранявания

Пиян нападна полицай на сергия в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

55-годишен криминално проявен мъж, във видимо нетрезво състояние, се e опитал да осуети полицейската проверка и е нападнал полицай в столичния квартал „Люлин“.

Инцидентът е станал днес преди обед на сергия за плодове и зеленчуци, съобщи бТВ.

Сигнал за за възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа, е подаден в 11:18 часа в Девето районно управление.

Към посочения адрес веднага се насочили екипи на районното управление, а междувременно служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района, пристигнал на място.

На място е установен е 55-годишен криминално проявен мъж, който бил във видимо нетрезво състояние и се опитал да осуети полицейската проверка.

Униформеният служител предприел действия по задържането му, но той оказал яростна съпротива, при която полицаят е получил наранявания в областта на рамото и ръката.

Междувременно на място пристигнали и служителите на Девето районно управление които оказали съдействие и качили задържания в полицейския автомобил.

Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по превозното средство. По случая е образувано досъдебно производство. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.


България
  • 1 Ами да, те

    3 1 Отговор
    така правят пивните по сергиите...

    16:12 28.08.2025

  • 2 оня с коня

    7 4 Отговор
    браво така трябва да е всеки ден бой и безредици

    робите побесняха от свободата

    16:12 28.08.2025

  • 3 Сила

    12 2 Отговор
    По заглавието съдя , че полицая е продавал на сергията и е бил нападнат ....!!?

    Коментиран от #19

    16:13 28.08.2025

  • 4 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Люлинска всекидневна традиция.

    16:14 28.08.2025

  • 5 Какво

    1 0 Отговор
    толкова е продавал на тая сергия , че така войнствено решил да брани стоката си ?

    16:14 28.08.2025

  • 6 Важното е, че

    3 0 Отговор
    в подзаглавието пише, че милиционера е служител на деня...

    16:15 28.08.2025

  • 7 681

    8 1 Отговор
    Полицаят какво е продавал на тая сергия ?

    16:18 28.08.2025

  • 8 полицияМутри

    7 3 Отговор
    Полицая иска да съсипе поминъка на хората - модерни заптиета

    16:34 28.08.2025

  • 9 УРА,, УРА

    5 0 Отговор
    Този криминално проявен индивид дали някога е наказван за деянията си? И ако не е,това е заслужен резултат за органите на реда.

    16:34 28.08.2025

  • 10 Разярен

    11 0 Отговор
    Разликата между полицай е мутра е, че единия има осигуровки.

    16:34 28.08.2025

  • 11 ха ха

    9 1 Отговор
    както обикновено милиционера е искал стока без да плаща , ама явно на продавача му е било писнало от рекета

    Коментиран от #16

    16:35 28.08.2025

  • 12 Явно

    2 0 Отговор
    милиционера е лабав !

    16:40 28.08.2025

  • 13 ОТБИВКИТЕ ПО ПЪТИЩАТА

    1 0 Отговор
    НА РОДИНАТА СА ОКУПИРАНИ ОТ СИРГИИНАСИГАНИ.НЯМА КАС.АПАРАТ НЯМАДДС.....И СИИИИУЧКИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ЗАПЛАТА МЪЛЧАТ..

    16:50 28.08.2025

  • 14 Тома

    1 0 Отговор
    Сега куките сигурно ще го изнасилят

    16:52 28.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Паисий е жив

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха":

    Затова се е напил на макара, изтеглил е парите си от банката, инвестирал ги е машината д-р Ханс Вилнее, върнал се е назад в миналото, извършил е престъпление, полежал е малко, върнал се е пак в настоящето, отишъл е да продава на сергията в ден, в който знае кой полицай ще се появи, напил се е пак и е започнал скандал. Два адепта му помагали да троши патрулката. Според мен това е доста по-вероятен сценарии от твоя....

    16:57 28.08.2025

  • 17 ЖАЛКА РАБОТА!!!

    1 1 Отговор
    пиян нападна полицай на сергия в София… Що за глупост…от заглавието се подразбира, че полицая си е седял на сергията…вероятно да продава нещо, а пияният го е нападнал… не е ли по- добре заглавието да е…..на еди кой си пазар или пък В кв. “Люлин” , пиян нападна полицай,

    Коментиран от #20

    17:04 28.08.2025

  • 18 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    17:09 28.08.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    е па много ясно че полицая продава на сергията, нали заплатата им е малка!

    17:10 28.08.2025

  • 20 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ЖАЛКА РАБОТА!!!":

    тука имат максимум трети клас завършен нормално е това заглавие разбира се

    17:10 28.08.2025