Никола Николов - Паскал имал тумор в мозъка

30 Август, 2025 16:29 1 846 28

  • никола николов-паскал-
  • паскал-
  • съд-
  • контрабанда

Операция на този етап не била възможна и е насочен към терапия

Никола Николов - Паскал имал тумор в мозъка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Моля да ме пуснете с по-лека мярка за неотклонение.

Това каза в Софийския градски съд Никола Николов-Паскал, за когото прокуратурата иска да бъде задържан под стража след екстрадирането му от Сърбия. Той заминал за съседната държава две седмици преди 3 април 2024 г., когато бяха арестувани бившата шефка на митниците Петя Банкова, Стефан Димитров и баща му Марин, каза адвокат Димитър Марковски, който го защитава. Там търсил известен неврохирург, който да го лекува. Николов не познавал Живко Коцев и Петя Банкова и вече лежал в ареста в Сърбия 5 месеца и още 6 бил под домашен арест там. Освен това Паскал сам поискал да се прибере по-бързо, не бил осъждан и дори няма криминална регистрация в полицията.

На 8 април м.г. в Сърбия направили на Николов ядрено-магнитен резонанс, който показал, че има тумор в мозъка. На 6 април тази година, докато е бил под домашен арест в Белград, той е откаран по спешност в болница с епилептичен припадък и парализа на части от тялото. Операция на този етап не била възможна и е насочен към терапия.

"Дал е обяснения по разследването, не е обществен опасен. Защо да го пращаме при дървениците в ареста?", попита адвокат Марковски.

Прокурорите Мойсев и Ненкова описаха най-общо събраните срещу Николов доказателства. Има показания на свидетели и обвиняеми, СРС-та, снимки, експертизи. Намерени са много снимки на Паскал със Стефан и Марин Димитрови, които контактували с Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, които също са обвиняеми. Чрез тях осигурявали коридори за контрабандните цигари. Стефан Димитров и Никола Николов търсили откъде да купуват цигарите, давали указания за движение по трасето, осигурявали шофьори. Пътувал и заедно до Румъния и до Сърбия. Доказано е отношението им към 3 случая на тирове с контрабандни цигари. Един от тях бил натоварен в Сърбия.

Съдът ще се произнесе в 17 часа, съобщи 24 часа.


България
  • 1 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Ще го използват срещу ПП и ДБ и ще го убият.

    Коментиран от #20

    16:31 30.08.2025

  • 2 Ха,ха,ха

    21 1 Отговор
    Ма целия народ знае всичко, верно ли си мислят че някой им вярва

    16:33 30.08.2025

  • 3 Някой

    22 2 Отговор
    Никой не може да излъже по-висшето правосъдие. Николов да си поръча по-голям луксжзен ковчег с тайници и да ги напълни с пачките от контрабанда и корупция. Та когото му дойде времето да вземе със себе си пачките и да лежи върху пачките за вечни времена.

    16:40 30.08.2025

  • 4 Пунчо

    14 2 Отговор
    Навремето Г. Мамалев го беше казал точно: Не искам да бъда честен милионер защото "честните"милионери много се разболяват и постоянно пълнят гробищата я с инфаркт, я просто с липса на късмет, например докато карал джет или АТВ.

    16:44 30.08.2025

  • 5 Сталин

    24 0 Отговор
    Българските криминали и бандити са най болните криминали на света,да се чуди човек как имат сили да крадат и убиват

    16:45 30.08.2025

  • 6 Иван

    21 0 Отговор
    Как така всички престъпници болни

    Коментиран от #9

    16:46 30.08.2025

  • 7 Много

    9 1 Отговор
    Знае и ще го изчистят.

    16:48 30.08.2025

  • 8 Сила

    9 0 Отговор
    Е па късмет бе , баш навреме ....много удобно !!?

    16:48 30.08.2025

  • 9 Сила

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    От стрес !!! Виж честните и почтени люде като Баце , Шиши , Чорапа , Копейкин , Дръндарския философ , Данчо Ментата , агент Гоце и още знайни и незнайни безкористни и уважавани другари пращат от здраве и излъчват само положителни вибрации ...

    Коментиран от #25

    16:52 30.08.2025

  • 10 Щом е имАЛ

    6 0 Отговор
    Значи вече няма!
    Ама не за това, а за престъпленията му трябва да гние в затвора!

    16:53 30.08.2025

  • 11 Кво става?

    4 6 Отговор
    Защо още Бойко Рашков не е разпитан и разпнат?

    Коментиран от #15

    16:55 30.08.2025

  • 12 Емил

    13 2 Отговор
    Тоя 16 години пълнеше Чекмеджето на Про стия, така че ще го пуснат. Прокуратурата е на ГЕРБ.

    17:03 30.08.2025

  • 13 М А Ф И Я

    10 0 Отговор
    Беззаконието продължава! 30 дка терен с дъбова гора е изсечен до голо през 2024 г. от фирма Алепу ЕООД недалеч от "Подпорната стена", съобщи председателят на Зелено движение Даниела Божинова.

    Екологичното престъпление минава с глоба от 3500 лв. след споразумение с РИОСВ Бургас. За сравнение: изсечените дървета като дървен материал се изчисляват на 200 хил. лв.

    Варварската сеч обаче е само част от по-голяма далавера със съдействието на държавните институции. Божинова обяснява каква е тя:

    Големият номер обаче идва този август, 2025 г.

    От извършеното посегателство срещу природата се извличат права - сега фирмата-обезлесител иска да прави голям курортен комплекс на разчистения терен и РИОСВ й дава зелена светлина, точно защото там вече няма гора.

    Далаверата става още по-явна, когато РИОСВ решава да не се прави екологична оценка на Подробния устройствен план на новия курортен комплекс.

    Официален пълномощник на фирмата извършила сечта, с която легитимира хотелите си е общинският съветник Димитър Сотиров от ГЕРБ, член на Комисията по околна среда, в Община Бургас.

    Коментиран от #21

    17:08 30.08.2025

  • 14 Възмутен

    11 1 Отговор
    "Защо да го пращаме при дървениците в ареста?", попита адвокат Марковски."

    А кметът на Варна Благомир Коцев го ядат дървениците в ареста вече 10 месеца НЕВИНЕН!!!!!

    Или викате той е здрав, нека го ядат, вместо да е Иван Порних там!

    17:08 30.08.2025

  • 15 Затова

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кво става?":

    Защото той няма нико общо със случая!
    Това, че Мафията го клевети, не значи, че е истина!!

    17:11 30.08.2025

  • 16 България

    2 2 Отговор
    Важното е да даде показания срещу кирчу и Локърби и те да влязат до живот Тов искат хората!

    17:11 30.08.2025

  • 17 Несправедливост

    5 0 Отговор
    Когато престъпници, които са извършили сериозни деяния, могат да избягат от наказание, използвайки здравословни оправдания, а невинни хора, като кмета Благомир Коцев, прекарват месеци в ареста без доказателства, това наистина създава усещане за несправедливост и двойни стандарти в правосъдието.

    17:17 30.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Къде е правовата Държава?!

    4 1 Отговор
    Когато престъпници като контрабандисти на цигари,избягват от наказание с оправдания за здравословни проблеми, а невинни хора като кмета Благомир Коцев са задържани месеци наред без доказателства, това създава чувство за несправедливост и неравенство пред закона. За справедливостта да бъде истинска, правосъдието трябва да се прилага последователно и обективно, като всички лица, независимо от статус или ресурси, трябва да бъдат третирани по еднакъв начин. Задържането на хора без основателни доказателства е нарушение на правото на свобода, което изисква реформи в съдебната система, за да се предотвратят подобни несправедливости и да се гарантира истинска правова държава.

    Коментиран от #22

    17:19 30.08.2025

  • 20 a теб коги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    щи гърмят бре

    17:20 30.08.2025

  • 21 Местните мутро рекетьори

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "М А Ф И Я":

    Ми да се обърне към европейска инстанция

    17:20 30.08.2025

  • 22 Ох, не мога бее

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Къде е правовата Държава?!":

    Ми много цигари е пушил, за тва е болен

    17:21 30.08.2025

  • 23 Без. Име

    1 0 Отговор
    Тъп народ........продължението следва.

    17:28 30.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Ама само докато влязат в ареста ,там се раболяват от всички болести

    17:33 30.08.2025

  • 26 Дрогаре

    0 0 Отговор
    Пуснете чиляка ,он е невинен

    17:37 30.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 някой

    0 0 Отговор
    Мисля че точно с операция и отстраняване на тумора ще се оправи.Стига да не е най-агресивния,глиобластома Мултиформе.При него няма спасение.Смъртта е на 100%.Мой чичо умря от такъв тумор.Аз също съм опериран от тумор в мозъка,но доброкачествен(менингиом).Така че Паскал лъже.Няма друга терапия за мозъчни тумори освен отстраняване.

    17:46 30.08.2025