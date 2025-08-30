Никола Николов - Паскал имал тумор в мозъка

Моля да ме пуснете с по-лека мярка за неотклонение.
Това каза в Софийския градски съд Никола Николов-Паскал, за когото прокуратурата иска да бъде задържан под стража след екстрадирането му от Сърбия. Той заминал за съседната държава две седмици преди 3 април 2024 г., когато бяха арестувани бившата шефка на митниците Петя Банкова, Стефан Димитров и баща му Марин, каза адвокат Димитър Марковски, който го защитава. Там търсил известен неврохирург, който да го лекува. Николов не познавал Живко Коцев и Петя Банкова и вече лежал в ареста в Сърбия 5 месеца и още 6 бил под домашен арест там. Освен това Паскал сам поискал да се прибере по-бързо, не бил осъждан и дори няма криминална регистрация в полицията.
На 8 април м.г. в Сърбия направили на Николов ядрено-магнитен резонанс, който показал, че има тумор в мозъка. На 6 април тази година, докато е бил под домашен арест в Белград, той е откаран по спешност в болница с епилептичен припадък и парализа на части от тялото. Операция на този етап не била възможна и е насочен към терапия.
"Дал е обяснения по разследването, не е обществен опасен. Защо да го пращаме при дървениците в ареста?", попита адвокат Марковски.
Прокурорите Мойсев и Ненкова описаха най-общо събраните срещу Николов доказателства. Има показания на свидетели и обвиняеми, СРС-та, снимки, експертизи. Намерени са много снимки на Паскал със Стефан и Марин Димитрови, които контактували с Петя Банкова и бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, които също са обвиняеми. Чрез тях осигурявали коридори за контрабандните цигари. Стефан Димитров и Никола Николов търсили откъде да купуват цигарите, давали указания за движение по трасето, осигурявали шофьори. Пътувал и заедно до Румъния и до Сърбия. Доказано е отношението им към 3 случая на тирове с контрабандни цигари. Един от тях бил натоварен в Сърбия.
Съдът ще се произнесе в 17 часа, съобщи 24 часа.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
16:31 30.08.2025
2 Ха,ха,ха
16:33 30.08.2025
3 Някой
16:40 30.08.2025
4 Пунчо
16:44 30.08.2025
5 Сталин
16:45 30.08.2025
6 Иван
Коментиран от #9
16:46 30.08.2025
7 Много
16:48 30.08.2025
8 Сила
16:48 30.08.2025
9 Сила
До коментар #6 от "Иван":От стрес !!! Виж честните и почтени люде като Баце , Шиши , Чорапа , Копейкин , Дръндарския философ , Данчо Ментата , агент Гоце и още знайни и незнайни безкористни и уважавани другари пращат от здраве и излъчват само положителни вибрации ...
Коментиран от #25
16:52 30.08.2025
10 Щом е имАЛ
Ама не за това, а за престъпленията му трябва да гние в затвора!
16:53 30.08.2025
11 Кво става?
Коментиран от #15
16:55 30.08.2025
12 Емил
17:03 30.08.2025
13 М А Ф И Я
Екологичното престъпление минава с глоба от 3500 лв. след споразумение с РИОСВ Бургас. За сравнение: изсечените дървета като дървен материал се изчисляват на 200 хил. лв.
Варварската сеч обаче е само част от по-голяма далавера със съдействието на държавните институции. Божинова обяснява каква е тя:
Големият номер обаче идва този август, 2025 г.
От извършеното посегателство срещу природата се извличат права - сега фирмата-обезлесител иска да прави голям курортен комплекс на разчистения терен и РИОСВ й дава зелена светлина, точно защото там вече няма гора.
Далаверата става още по-явна, когато РИОСВ решава да не се прави екологична оценка на Подробния устройствен план на новия курортен комплекс.
Официален пълномощник на фирмата извършила сечта, с която легитимира хотелите си е общинският съветник Димитър Сотиров от ГЕРБ, член на Комисията по околна среда, в Община Бургас.
Коментиран от #21
17:08 30.08.2025
14 Възмутен
А кметът на Варна Благомир Коцев го ядат дървениците в ареста вече 10 месеца НЕВИНЕН!!!!!
Или викате той е здрав, нека го ядат, вместо да е Иван Порних там!
17:08 30.08.2025
15 Затова
До коментар #11 от "Кво става?":Защото той няма нико общо със случая!
Това, че Мафията го клевети, не значи, че е истина!!
17:11 30.08.2025
16 България
17:11 30.08.2025
17 Несправедливост
17:17 30.08.2025
19 Къде е правовата Държава?!
Коментиран от #22
17:19 30.08.2025
20 a теб коги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":щи гърмят бре
17:20 30.08.2025
21 Местните мутро рекетьори
До коментар #13 от "М А Ф И Я":Ми да се обърне към европейска инстанция
17:20 30.08.2025
22 Ох, не мога бее
До коментар #19 от "Къде е правовата Държава?!":Ми много цигари е пушил, за тва е болен
17:21 30.08.2025
23 Без. Име
17:28 30.08.2025
25 Така е
До коментар #9 от "Сила":Ама само докато влязат в ареста ,там се раболяват от всички болести
17:33 30.08.2025
26 Дрогаре
17:37 30.08.2025
28 някой
17:46 30.08.2025