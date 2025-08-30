Новини
Крими »
Димитър Марковски: Паскал не познава Василев и Рашков, Стефан Димитров му е разказвал за тях

30 Август, 2025 20:22 663 25

Софийският градски съд прие, че няма опасност Николов да се укрие

Димитър Марковски: Паскал не познава Василев и Рашков, Стефан Димитров му е разказвал за тях - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Николов-Паскал не познава Асен Василев и Бойко Рашков, а е получил информация за тях от Стефан Димитров, който му разказвал за контактите си с тези лица. Това заяви пред медиите адвокат Димитър Марковски, след като Софийският градски съд определи парична гаранция в размер на 50 000 лева на Паскал.

"Имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров. Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тях", обясни адвокат Марковски след съдебното заседание.

Защитникът допълни, че клиентът му е признал своята вина, но само за отделни деяния, а не за участие в организирана престъпна група заедно с останалите обвиняеми по делото. Марковски определи решението на съда като "напълно нормално, правилно и законосъобразно" и заяви, че защитата най-вероятно няма да обжалва.

Прокурор Марина Ненкова коментира от своя страна, че не всички участници в престъпна група трябва да се познават лично, тъй като извършват различни дейности. Според държавното обвинение, ролята на Паскал е била да изгради контрабанден канал, да намери превозни средства и шофьори за превоз на акцизните стоки, както и да съдейства за преминаването им през границата.

По време на заседанието стана ясно, че в обясненията си пред Комисията за противодействие на корупцията, Паскал е заявил, че е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност. Съдът е приел, че това се потвърждава от показанията на трима други свидетели, един от които анонимен.

Софийският градски съд прие, че няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление, която обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от "задържане под стража". Съдът постанови, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов, а в показанията им има бегли данни за него.

"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия", заяви пред съда Никола Николов-Паскал, който представи документи за влошеното си здравословно състояние, включително данни за мозъчен тумор, заради който се е лекувал в Сърбия.

Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция в тридневен срок.


  • 1 Тома

    6 1 Отговор
    А пудела с пачките познава ли

    Коментиран от #8

    20:24 30.08.2025

  • 2 този циганин

    6 2 Отговор
    е на работа в мафията дпс-гроб

    20:25 30.08.2025

  • 3 Сталин

    10 1 Отговор
    Значи една баба ми каза е цялата история на този бандит, ортак на Тиквата и Прасето

    20:27 30.08.2025

  • 4 Помак

    5 1 Отговор
    Ша си отворя Ена консерва скумрия с доматен сос

    20:28 30.08.2025

  • 5 БЕЗ МАЙТАП

    0 3 Отговор
    НЕ на опозицията.ДА на едноличната власт. Все още има шанс макар и малак това да се промени.

    20:28 30.08.2025

  • 6 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Паскал познава кучето на Рашков,което носеше пачките с евра в зъбите си.

    20:34 30.08.2025

  • 7 Опааа

    4 2 Отговор
    😆 Не познавал…😆 Лелеееее,колко е жалко всичко в кОчината БГ!

    20:35 30.08.2025

  • 8 Истинският ТОМА

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    А чии са чекмеджетата с кюлчетата знае ли? Аза дискета как някой се тъпче с кюфтета знае ли. А за някоя жена която не иска да и направят деца знае ли.

    20:36 30.08.2025

  • 9 Джак Спароу

    3 3 Отговор
    А, БОКо Тиквата и Дебелият Шиш познава ли ги, или само е чувал за твх от една леля дето била говорила навремето с Баба Ванга

    20:37 30.08.2025

  • 10 гражданин

    5 0 Отговор
    Докато боки и шиши са на свобода , никога няма да стане бяла нашата страна !

    Коментиран от #14

    20:46 30.08.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Кокор, че го апсат. Скоро и варненският кмет ще пропее.

    20:49 30.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Има сделка. Паскал свидетелства и става защитен свидетел. Това си пролича още когато го домъкнаха от Сърбия.

    20:51 30.08.2025

  • 13 оня с големия

    1 0 Отговор
    Афишираният като "Контрабандист №1" го пускат на свобода, защото вече е дал показания срещу когото трябва. Прасето и Тиквата са доволни.

    20:53 30.08.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "гражданин":

    В Бойко и Шишко са и ножът, и хлябът и ключа от килията.

    20:53 30.08.2025

  • 15 Една жена на пазара каза...

    1 1 Отговор
    А Бойко Борисов и Делян Пеевски познава ли или са му разказволи как някой имал контакти с тях.
    Една жена на пазара каза, че Паскал познавал и Бойко Борисов и Делян Пеевски!
    Много корумпирани съдии има в Софийски градски съд, че и изнасят фалшива информация.
    Пък Пеевските медии пак започнаха със свободните съчинения и с клеветите и омаскаряването на Асен Василев и Бойко Рашков.
    В сезона на отпуските се умълчаха, ама идва новия политически сезон и пак започват с помията и мръсотията.

    20:54 30.08.2025

  • 16 очевидец

    1 1 Отговор
    Топ контрабандист на свобода срещу 50 000 лева.
    Благо Коцев в ареста 2 месеца, щото Пламенка каза.

    Съдебната система в тази държава трябва да бъде унищожена!

    20:58 30.08.2025

  • 17 Видна е липса на ясни доказателства!!

    1 0 Отговор
    Един от основните проблеми на статията е, че твърденията за контакти между Никола Николов-Паскал и известни политически фигури като Бойко Рашков и Асен Василев се базират на показания на Стефан Димитров, а не на конкретни доказателства. Самият адвокат Марковски посочва, че Паскал не познава тези хора и че те са споменавани от Димитров. Това е типичен пример за мнение или слух, който не е подкрепен с факти, което намалява тежестта и обективността на статията.

    20:59 30.08.2025

  • 18 Спекулации и слухове, а няма факти

    1 1 Отговор
    Има елементи, които звучат повече като спекулации, отколкото като проверени факти. Това не са показания, а манипулации.

    Коментиран от #22

    21:01 30.08.2025

  • 19 Няма различни гледни точки

    1 0 Отговор
    Статията разчита почти изцяло на мнения от адвоката на Паскал и на прокуратурата. Липсват въпроси, зададени на други заинтересовани страни или на независими експерти. Например, ако става въпрос за обвинения за контрабанда, би било полезно да се чуят и становища от хора, които могат да коментират тези дейности от юридическа или икономическа гледна точка. Отсъствието на алтернативни перспективи прави статията едностранчива и не дава на читателя пълната картина.

    21:02 30.08.2025

  • 20 Манипулативна статия

    1 0 Отговор
    Съдебният процес и съдебните решения са представени частично, като се изтъкват само аргументи в полза на защитата на Паскал и прокуратурата. Статията не споменава подробно мотивите на съда за определяне на паричната гаранция или за избора на мярка за неотклонение. Това оставя впечатление, че информацията не е напълно изчерпана и че читателят не получава цялостна и детайлна представа за решението на съда.

    21:03 30.08.2025

  • 21 Неясни обвинения

    1 0 Отговор
    не е напълно ясно какви точно обвинения се повдигат срещу Николов-Паскал. Споменават се контрабандни канали и логистична помощ, но детайлите относно обвързаността с престъпна група или доказателствата за действията му не са напълно разкрити. Това затруднява читателя в разбирането на степента на сериозност на обвиненията и възможните последствия.

    21:04 30.08.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Спекулации и слухове, а няма факти":

    Стефан Димитров и синът му пеят отдавна. Паскал бетонира показанията им.

    21:04 30.08.2025

  • 23 Радул

    0 0 Отговор
    Има детайлно разглеждане на част от съдебния процес и мнението на адвоката, но същевременно има недостатъци в представянето на фактите и в начина на обработка на чувствителни теми, като политическата корупция и манипулациите в медийната среда. Тя би могла да бъде по-балансирана и да предоставя повече контекст и разнообразие от гледни точки, за да се избегнат пристрастия и спекулации.

    21:05 30.08.2025

  • 24 Гост

    0 0 Отговор
    По принцип българското "правосъдие" винаги е било посредствено, а с този пенсионер съвсем излезна от всякаква възможна правова рамка...:), хубавото е, че никой вече не дава и пукната пара за тази Измет в тоги😂

    21:06 30.08.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Киро Умния, Кокор и Рашков ще ги сваряват бавно, на принципа на жабата.

    21:08 30.08.2025