Димитър Марковски: Паскал не познава Василев и Рашков, Стефан Димитров му е разказвал за тях

Никола Николов-Паскал не познава Асен Василев и Бойко Рашков, а е получил информация за тях от Стефан Димитров, който му разказвал за контактите си с тези лица. Това заяви пред медиите адвокат Димитър Марковски, след като Софийският градски съд определи парична гаранция в размер на 50 000 лева на Паскал.
"Имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров. Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тях", обясни адвокат Марковски след съдебното заседание.
Защитникът допълни, че клиентът му е признал своята вина, но само за отделни деяния, а не за участие в организирана престъпна група заедно с останалите обвиняеми по делото. Марковски определи решението на съда като "напълно нормално, правилно и законосъобразно" и заяви, че защитата най-вероятно няма да обжалва.
Прокурор Марина Ненкова коментира от своя страна, че не всички участници в престъпна група трябва да се познават лично, тъй като извършват различни дейности. Според държавното обвинение, ролята на Паскал е била да изгради контрабанден канал, да намери превозни средства и шофьори за превоз на акцизните стоки, както и да съдейства за преминаването им през границата.
По време на заседанието стана ясно, че в обясненията си пред Комисията за противодействие на корупцията, Паскал е заявил, че е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност. Съдът е приел, че това се потвърждава от показанията на трима други свидетели, един от които анонимен.
Софийският градски съд прие, че няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление, която обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от "задържане под стража". Съдът постанови, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов, а в показанията им има бегли данни за него.
"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия", заяви пред съда Никола Николов-Паскал, който представи документи за влошеното си здравословно състояние, включително данни за мозъчен тумор, заради който се е лекувал в Сърбия.
Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция в тридневен срок.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #8
20:24 30.08.2025
2 този циганин
20:25 30.08.2025
3 Сталин
20:27 30.08.2025
4 Помак
20:28 30.08.2025
5 БЕЗ МАЙТАП
20:28 30.08.2025
6 Сатана Z
20:34 30.08.2025
7 Опааа
20:35 30.08.2025
8 Истинският ТОМА
До коментар #1 от "Тома":А чии са чекмеджетата с кюлчетата знае ли? Аза дискета как някой се тъпче с кюфтета знае ли. А за някоя жена която не иска да и направят деца знае ли.
20:36 30.08.2025
9 Джак Спароу
20:37 30.08.2025
10 гражданин
Коментиран от #14
20:46 30.08.2025
11 Данко Харсъзина
20:49 30.08.2025
12 Данко Харсъзина
20:51 30.08.2025
13 оня с големия
20:53 30.08.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #10 от "гражданин":В Бойко и Шишко са и ножът, и хлябът и ключа от килията.
20:53 30.08.2025
15 Една жена на пазара каза...
Една жена на пазара каза, че Паскал познавал и Бойко Борисов и Делян Пеевски!
Много корумпирани съдии има в Софийски градски съд, че и изнасят фалшива информация.
Пък Пеевските медии пак започнаха със свободните съчинения и с клеветите и омаскаряването на Асен Василев и Бойко Рашков.
В сезона на отпуските се умълчаха, ама идва новия политически сезон и пак започват с помията и мръсотията.
20:54 30.08.2025
16 очевидец
Благо Коцев в ареста 2 месеца, щото Пламенка каза.
Съдебната система в тази държава трябва да бъде унищожена!
20:58 30.08.2025
17 Видна е липса на ясни доказателства!!
20:59 30.08.2025
18 Спекулации и слухове, а няма факти
Коментиран от #22
21:01 30.08.2025
19 Няма различни гледни точки
21:02 30.08.2025
20 Манипулативна статия
21:03 30.08.2025
21 Неясни обвинения
21:04 30.08.2025
22 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Спекулации и слухове, а няма факти":Стефан Димитров и синът му пеят отдавна. Паскал бетонира показанията им.
21:04 30.08.2025
23 Радул
21:05 30.08.2025
24 Гост
21:06 30.08.2025
25 Данко Харсъзина
21:08 30.08.2025