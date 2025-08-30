Димитър Марковски: Паскал не познава Василев и Рашков, Стефан Димитров му е разказвал за тях

Никола Николов-Паскал не познава Асен Василев и Бойко Рашков, а е получил информация за тях от Стефан Димитров, който му разказвал за контактите си с тези лица. Това заяви пред медиите адвокат Димитър Марковски, след като Софийският градски съд определи парична гаранция в размер на 50 000 лева на Паскал.

"Имената на Бойко Рашков, Асен Василев, Живко Коцев и Петя Банкова са споменавани на Паскал от Стефан Димитров. Паскал не познава тези хора, Стефан Димитров му е разказвал за неговите контакти с тях", обясни адвокат Марковски след съдебното заседание.

Защитникът допълни, че клиентът му е признал своята вина, но само за отделни деяния, а не за участие в организирана престъпна група заедно с останалите обвиняеми по делото. Марковски определи решението на съда като "напълно нормално, правилно и законосъобразно" и заяви, че защитата най-вероятно няма да обжалва.

Прокурор Марина Ненкова коментира от своя страна, че не всички участници в престъпна група трябва да се познават лично, тъй като извършват различни дейности. Според държавното обвинение, ролята на Паскал е била да изгради контрабанден канал, да намери превозни средства и шофьори за превоз на акцизните стоки, както и да съдейства за преминаването им през границата.

По време на заседанието стана ясно, че в обясненията си пред Комисията за противодействие на корупцията, Паскал е заявил, че е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност. Съдът е приел, че това се потвърждава от показанията на трима други свидетели, един от които анонимен.

Софийският градски съд прие, че няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление, която обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от "задържане под стража". Съдът постанови, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов, а в показанията им има бегли данни за него.

"Искам по-лека мярка за неотклонение, за да си направя операция в Германия", заяви пред съда Никола Николов-Паскал, който представи документи за влошеното си здравословно състояние, включително данни за мозъчен тумор, заради който се е лекувал в Сърбия.

Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция в тридневен срок.