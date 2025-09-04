Новини
6-годишна е в болница след скандал между бащи в Софийско

4 Септември, 2025 11:16 1 996 11

  • пострадало-
  • дете-
  • злокучене

Извършителят е задържан

Мария Атанасова

Дете е в болница след скандал между бащи в Софийско, съобщиха от полицията.

На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало дете.

След скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата.

6-годишното момиче е настанено в столична болница - с комоцио.

Извършителят е задържан. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.


България
  • 1 мърсула

    15 1 Отговор
    село Злокучене
    къртите с имената
    💋🐕‍🦺👍

    11:25 04.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хорейшо

    10 1 Отговор
    Това е... местен фолклор.

    11:36 04.09.2025

  • 4 Офанзивен дефанзиф

    17 1 Отговор
    Е, в Доброкотене не стават такива неща!...

    11:39 04.09.2025

  • 5 В.В.П.

    14 1 Отговор
    Тъмнозелени римляни

    Коментиран от #7

    11:55 04.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Обзалагам се

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "В.В.П.":

    "Нрави"

    11:59 04.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Киро Шамарът

    4 2 Отговор
    А извършителят защо още е жив? Явно "бащата" е от новото поколение, прекланящо се пред цветовете на дъгата.

    12:09 04.09.2025

  • 10 Без име

    6 0 Отговор
    Примати!Простотия и агресия цари в България!

    12:16 04.09.2025

  • 11 Природата си знае

    4 0 Отговор
    Каквито родителите, такива децата.

    12:26 04.09.2025