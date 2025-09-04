6-годишна е в болница след скандал между бащи в Софийско

Дете е в болница след скандал между бащи в Софийско, съобщиха от полицията.
На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало дете.
След скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата.
6-годишното момиче е настанено в столична болница - с комоцио.
Извършителят е задържан. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мърсула
къртите с имената
💋🐕🦺👍
11:25 04.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хорейшо
11:36 04.09.2025
4 Офанзивен дефанзиф
11:39 04.09.2025
5 В.В.П.
Коментиран от #7
11:55 04.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Обзалагам се
До коментар #5 от "В.В.П.":"Нрави"
11:59 04.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Киро Шамарът
12:09 04.09.2025
10 Без име
12:16 04.09.2025
11 Природата си знае
12:26 04.09.2025