Откриха раница с детска глава в московско езеро

17 Ноември, 2025 03:40, обновена 17 Ноември, 2025 03:43

Тялото е намерено по-късно в апартамент в жилищна сграда в Балашиха

Снимка: YouTube
Работници откриха останките на дете в езерото Голяновски.

Градският отдел на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че в езерото е открита лилава училищна раница с детска глава вътре. Според разследването детето е било на възраст от около 7 до 10 години. Водолазите са инспектирали вече дъното на резервоара, а местопрестъплението е изследвано от следователи и криминолози, пише TACC.

Установено е, че не са изминали повече от два дни от смъртта. Самоличността на детето все още се установява. Тялото на детето е открито по-късно в апартамент в жилищна сграда в Балашиха. На врата му са открити следи от насилствено удушаване.

Образувано е наказателно дело. Полицията издирва извършителя за бруталното убийство. Правоприлагащите органи съобщиха, че родителите на момчето са заподозрени в убийство.


Русия
  • 1 Руский

    1 1 Отговор
    мир. Наташката е разбрала че няма да изплащат пенсиите на загиналите окупатори в Украйна и си е изляла гнева на детето...

    Коментиран от #4

    03:49 17.11.2025

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    0 1 Отговор
    Доплавало е от Украйна... Те там ако не ги продадат за органи,ги к0лят,като станат на 7-8.
    В рашия такива неща не стават!

    03:54 17.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    ами много ясно, путин е изял тялото и главата е метнал във езерото

    03:56 17.11.2025

  • 4 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руский":

    България, окупатор ли е в периода 1941-1944 година?

    04:15 17.11.2025

  • 5 Хи хи

    1 0 Отговор
    Да се готвят наште тагаренковци, че Путин идва с много раници и мешки за главите им , така казаха от нато !!!

    04:20 17.11.2025