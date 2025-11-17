Откриха раница с детска глава в московско езеро

Работници откриха останките на дете в езерото Голяновски.
Градският отдел на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че в езерото е открита лилава училищна раница с детска глава вътре. Според разследването детето е било на възраст от около 7 до 10 години. Водолазите са инспектирали вече дъното на резервоара, а местопрестъплението е изследвано от следователи и криминолози, пише TACC.
Установено е, че не са изминали повече от два дни от смъртта. Самоличността на детето все още се установява. Тялото на детето е открито по-късно в апартамент в жилищна сграда в Балашиха. На врата му са открити следи от насилствено удушаване.
Образувано е наказателно дело. Полицията издирва извършителя за бруталното убийство. Правоприлагащите органи съобщиха, че родителите на момчето са заподозрени в убийство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руский
Коментиран от #4
03:49 17.11.2025
2 🇺🇦🇧🇬
В рашия такива неща не стават!
03:54 17.11.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
03:56 17.11.2025
4 Петър
До коментар #1 от "Руский":България, окупатор ли е в периода 1941-1944 година?
04:15 17.11.2025
5 Хи хи
04:20 17.11.2025