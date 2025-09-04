Летен туризъм в България? Мутри пребиха мъж в препълнен супермаркет в Слънчев бряг ВИДЕО 18+

Брутално нападение, в препълнения с хора супермаркет Janet, стресира всички клиенти и персонала на магазина. Грозните сцени се разиграват на 3-ти септември, около 20.00 ч., в супермаркета разположен в центъра на Слънчев бряг.
Това разкри flagman.bg.
Непознат мъж влиза сам в магазина и опитвайки се да се скрие зад един от щендерите наблюдава входа. Малко по-късно след него пристигат други двама мъже. След като ги вижда първият се придвижва към най-крайната каса. Там новопристигналите му се нахвърлят и го събарят на земята.
Започват да го влачат и ритат. След намесата на охраната на магазина, в създалата се суматоха, и тримата замесени успяват да напуснат обекта в рамките на няколко минути.
Служителите на касите са в шок, десетки клиенти също са станали свидетели на агресията.
От Janet своевременно подават сигнал в полицията и случаят е поет от органите на реда. Към момента няма информация нападателите и жертвата им да са идентифицирани и задържани.
От ръководството на Janet очакват бърза развръзка на неприятния инцидент, който е прецедент в 30-годишната история на компанията и уронва името на целия курорт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мърсула
❤️💋
12:11 04.09.2025
2 Сталин
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
Коментиран от #11, #18, #20, #22, #27, #31, #37, #51
12:12 04.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Простьо
Иначе си личи, че са интелигентни и възпитани момчета, нищо че има камери и свидетели.
12:13 04.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 3333
12:14 04.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #13
12:14 04.09.2025
8 к0к0р40
💋❤️🌈🏳️🌈👍
12:14 04.09.2025
9 Много лесно се шокирате
12:16 04.09.2025
10 Сталин
12:17 04.09.2025
11 гост
До коментар #2 от "Сталин":Я пак, какво ни оставиха комунистите?
Прочети доклада за състоянието на държавата от декември 1989г, дадено от вашият другар Петър Младенов и публикувано във вашият вестник Работническо дело. Или и те лъжат като комунисти?
Коментиран от #35
12:17 04.09.2025
12 бай Шиле
12:17 04.09.2025
13 гост
До коментар #7 от "Сталин":Ти от чужбина ли пишеш?
Коментиран от #14
12:18 04.09.2025
14 Сталин
До коментар #13 от "гост":В София съм
12:21 04.09.2025
15 Гост
12:22 04.09.2025
16 Приличат на
12:22 04.09.2025
17 Имитация
12:23 04.09.2025
18 Факти
До коментар #2 от "Сталин":За 45 години Русия съсипа България и я изхвърли на боклука с режим на тока, празни магазини, държавен фалит и мораториум на плащанията по външния дълг. Още не можем да се оправим от руското робство.
Коментиран от #23, #24, #25, #26, #30, #33, #38
12:23 04.09.2025
19 Факти
12:29 04.09.2025
20 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #2 от "Сталин":Колко пъти да те каня в посоль ?
Взимаш деца и внуци, оформяме набързо документите и ще заживеете щастливо в родината на душата и сърцето си.
Аз пък ще се отчета на ръководството в първите емигрирали русофили от България към РФ.
Очаквам ви.
12:30 04.09.2025
21 Герберизми
12:31 04.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Лопата Орешник
До коментар #18 от "Факти":Още не може да разрушите всичко, което Русия ни причини! Даже още не сме успели да спрем всички реактори на АЕЦ!
12:33 04.09.2025
24 604
До коментар #18 от "Факти":Ай спирай съ ве изтрескъл жендър де гу сейш то пак путин раша ...мамъ ти изтрескалъ...заминавай за фронтъ...и мирясвай.
.тъпън не до клатен!
12:33 04.09.2025
25 Фекален
До коментар #18 от "Факти":Скрий се с простотиите си.
12:33 04.09.2025
26 Сталин
До коментар #18 от "Факти":Абе клошар махни торбата от главата си и излез от пещерата
Коментиран от #47
12:34 04.09.2025
27 Неподписан
До коментар #2 от "Сталин":Имената не знаят на ръчениците,ти за какви неща пишеш!?В предприятие,бяхме около 60 човека 40 от които българи.За година и половина не чух да слушат нещо различно от чалга.Нито веднъж не пуснаха народна песен.Когато започнат да играят кючеци ще съборят бетонната плоча и ще паднат долу в ремонтната част.Докато се прегръщат и изведнъж се сбиват помежду си.Пияни до безпаметно състояние,падащи в собствените си изпр.аж.н.ен.ия(ла.й.на.та се изтичаха през крачолите им
в стаята и коридора) Турците(бяха двама) гледаха и не вярваха че колегите им са българи.Само преди изборите се засилиха по Слави Трифонов,все пак за него щяха да гласуват
12:34 04.09.2025
28 Герберски крадец
12:39 04.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тракиец 🇺🇦
До коментар #18 от "Факти":Факт
12:39 04.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дик диверсанта
До коментар #18 от "Факти":И създаде бг глупаците, които са най- голямата заплаха за България.
Копейки ги преброи - 610 000.
12:42 04.09.2025
34 Ооо чудо
Верно ли
Група селски терикати и наркодилъри
Иначе разкриваме за минути чужди шпиони
Жалки нищожества
12:43 04.09.2025
35 Тато
До коментар #11 от "гост":Това което съм оставил не може 35 години да го боядишете, ха ха
12:43 04.09.2025
36 Възpожденец 🇧🇬
В България - най-бедната държава в ЕС е 630 лв.
Два и половина пъти повече.
А България няма залежи от газ, петрол, злато и диаманти.
Защо, рософилчета ckanани, минималната заплата в Русия е само 22 000 рубли - 440 лв. ?
В България е 930 лв. Над два пъти по-голяма!
Знаете ли, че почти руснаци работят на минимална работна заплата?
Средната заплата в Русия е 51 000 рубли - 1000 лв. За толкова работят работниците във военно-промишления комплекс.
В България средната заплата е 2440 лв.
Близо два и половина пъти повече.
Защо, бе, майкопродавци, искате да ни наврете в тази кочина?
Това ли е великата ви Русия и великия Путин, ммм?!
Какви имате в съветските си кратуни, не мога да проумея.
И всички нормални хора също.
Да не споменавам, че болните от СПИН в Русия вече са 2 милиона, алкохолиците са над 7 милиона , наркоманите са най-много на глава от населението.
Коментиран от #42, #49
12:43 04.09.2025
37 да си знаеш
До коментар #2 от "Сталин":Тая разруха която ни причини комунизма в България ,надали ще може да се оправи така лесно.Най-малкото няма как за 30 години да оправиш нещо което е рушено 45 години..
Коментиран от #46
12:43 04.09.2025
38 Как да не можем, само
До коментар #18 от "Факти":Царя ни оправи за 800 дни, а след това Бойко три мандата ни оправя, всичко е оправено много отдавна, сега е демокрация, свобода, членство в НАТО, Шенген, ЕС, скоро и в еврозоната, какво искаш още да се оправя?Закъде повече оправяне, всичко е ток и жица, оправено е много отдавна.
12:44 04.09.2025
39 Дооред подзаглавието
12:44 04.09.2025
40 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
12:44 04.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Важното е, че Контраступа и плана за
До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":Перемогата вървят яко, Украйна побеждава и просперира и аз всичките пари съм ги обърнал в украински гривни, акции на украински предприятия и украински държавни ценни книжа и съм напълно спокоен за бъдещето.
12:46 04.09.2025
43 Димо
12:46 04.09.2025
44 Още Царя ни оправи
До коментар #31 от "коми терористи":само за 800 дни.
12:47 04.09.2025
45 Герги
12:47 04.09.2025
46 Сталин
До коментар #37 от "да си знаеш":Разрухата я причиниха такива цървули като тебе които скачаха за банани
Коментиран от #50
12:48 04.09.2025
47 Ами да
До коментар #26 от "Сталин":Боклук си сталин и ленин!
12:51 04.09.2025
48 Данко Харсъзина
Знае се кои са, и за какво са се разправяли. Тук на Слънчака всичко се знае.
Коментиран от #52, #53
12:53 04.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дългият
До коментар #46 от "Сталин":и да скачаш и да не скачаш,когато нищо не става от теб...те това се получава в супермаркета...Когато главата те боли неправилно,без значение е дали си в развитият социализъм или си в Демокрация...
12:54 04.09.2025
51 дгхтдддгдс
До коментар #2 от "Сталин":Роднинщината бе приета като важно правило в живота на висшето ръководство. Нека ми бъде спестено времето да изброявам на какви постове се намират децата, зетьо-вете, снахите, братовчедите и братовчедките, баджанаците, етървите и зълвите на членовете на Политбюро. В едно нещо може да сте сигурни, че в държавата на работниците те не са миньори, тъкачки, стругари, зидари или каквито и да е производители на блага. Всички те са на служби, една от друга по-високо платени, една от друга по-привилегировани. И след като ония, които трябва да дават пример за спазване законността и обществения морал в страната, са фактически най-големите закононарушители и вършат най-неморалните деяния, ясно става какъв пример следват ония отдолу. ( Георги Марков)
12:55 04.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
До коментар #48 от "Данко Харсъзина":Възможно е и да не са Българистанци да. Като изелзе човек в Морската Градина във Варна, все едно е в Съветскя Съюз.
12:56 04.09.2025
54 търговище
12:58 04.09.2025
55 Не е искал да става зет
Етнически характеристики на мешерето.
12:58 04.09.2025
56 Тома
12:59 04.09.2025