Летен туризъм в България? Мутри пребиха мъж в препълнен супермаркет в Слънчев бряг ВИДЕО 18+

4 Септември, 2025 12:08

Към момента няма информация нападателите и жертвата им да са идентифицирани и задържани от полицията

Летен туризъм в България? Мутри пребиха мъж в препълнен супермаркет в Слънчев бряг ВИДЕО 18+ - 1
Снимка: Shutterstock
Флагман Флагман

Брутално нападение, в препълнения с хора супермаркет Janet, стресира всички клиенти и персонала на магазина. Грозните сцени се разиграват на 3-ти септември, около 20.00 ч., в супермаркета разположен в центъра на Слънчев бряг.

Това разкри flagman.bg.

Непознат мъж влиза сам в магазина и опитвайки се да се скрие зад един от щендерите наблюдава входа. Малко по-късно след него пристигат други двама мъже. След като ги вижда първият се придвижва към най-крайната каса. Там новопристигналите му се нахвърлят и го събарят на земята.

Започват да го влачат и ритат. След намесата на охраната на магазина, в създалата се суматоха, и тримата замесени успяват да напуснат обекта в рамките на няколко минути.

Служителите на касите са в шок, десетки клиенти също са станали свидетели на агресията.

От Janet своевременно подават сигнал в полицията и случаят е поет от органите на реда. Към момента няма информация нападателите и жертвата им да са идентифицирани и задържани.

От ръководството на Janet очакват бърза развръзка на неприятния инцидент, който е прецедент в 30-годишната история на компанията и уронва името на целия курорт.


България
  мърсула

    31 0 Отговор
    БОЙко, БОЙко !!
    ❤️💋

    12:11 04.09.2025

  Сталин

    38 15 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #11, #18, #20, #22, #27, #31, #37, #51

    12:12 04.09.2025

  Простьо

    22 0 Отговор
    Я някое непослушно дилърче, я сводниче, я се е изрепчил нещо по улиците и са решили, че не може неговата п.тка да е по-тънка от техните.
    Иначе си личи, че са интелигентни и възпитани момчета, нищо че има камери и свидетели.

    12:13 04.09.2025

  3333

    22 0 Отговор
    какви са тия назобени химизирани боклуци с пихтия вместо мозък, пак ли изпълзяха от подмолите

    12:14 04.09.2025

  Сталин

    37 0 Отговор
    В България само мутри, кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    Коментиран от #13

    12:14 04.09.2025

  к0к0р40

    9 0 Отговор
    тва е мъжка лю6оф
    💋❤️🌈🏳️‍🌈👍

    12:14 04.09.2025

  Много лесно се шокирате

    10 4 Отговор
    Навремето събаряха цели заведения. И боя даже вече е станал европейски.

    12:16 04.09.2025

  Сталин

    13 1 Отговор
    Крайно време е и в България да се приеме втората поправка на конституцията както при нашия господар от САЩ и такива мутри да се въргалят в канавката с изваден мозък

    12:17 04.09.2025

  гост

    12 18 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Я пак, какво ни оставиха комунистите?
    Прочети доклада за състоянието на държавата от декември 1989г, дадено от вашият другар Петър Младенов и публикувано във вашият вестник Работническо дело. Или и те лъжат като комунисти?

    Коментиран от #35

    12:17 04.09.2025

  бай Шиле

    22 0 Отговор
    Ама вие луди ли сте? Няма да ги открият, защото не ги търсят. Това са " хора " с чадър.

    12:17 04.09.2025

  гост

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ти от чужбина ли пишеш?

    Коментиран от #14

    12:18 04.09.2025

  Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    В София съм

    12:21 04.09.2025

  Гост

    11 3 Отговор
    На кафявото море е така...

    12:22 04.09.2025

  Приличат на

    6 7 Отговор
    роми или на мутри от бившите съветски азиатски републики

    12:22 04.09.2025

  Имитация

    10 0 Отговор
    Дедо пенсионер едвам стои на крака и реди кошници мете но се води охрана. Трябва да е отвън в дъжд и пек и да контролира какви субекти влизат - пияни ,голи, клошари ,с кучета. По 10 тийнейджъри за една двулитрова бира. Камерата помага само при кражби.

    12:23 04.09.2025

  Факти

    17 20 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    За 45 години Русия съсипа България и я изхвърли на боклука с режим на тока, празни магазини, държавен фалит и мораториум на плащанията по външния дълг. Още не можем да се оправим от руското робство.

    Коментиран от #23, #24, #25, #26, #30, #33, #38

    12:23 04.09.2025

  Факти

    10 4 Отговор
    Къде е пребиването? Къде е бруталната агресия? Нито му се нахвърлят, нито го събарят на земята, нито го влачат, нито го ритат. Той се криеше от тях в магазина и като посеганаха да го извадят той легна на земята. Касиерите дори не им обръщат внимание и продължават да си маркират. Поредната измислена новина.

    12:29 04.09.2025

  Tётя Мyтpaфановна

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Колко пъти да те каня в посоль ?
    Взимаш деца и внуци, оформяме набързо документите и ще заживеете щастливо в родината на душата и сърцето си.
    Аз пък ще се отчета на ръководството в първите емигрирали русофили от България към РФ.
    Очаквам ви.

    12:30 04.09.2025

  Герберизми

    11 1 Отговор
    Защо ни занимавате с разправиите на някакво дилърче и мутри с тях да се занимава Къдравата Сю, а не само да се лигави по телевизиите!

    12:31 04.09.2025

  Лопата Орешник

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Още не може да разрушите всичко, което Русия ни причини! Даже още не сме успели да спрем всички реактори на АЕЦ!

    12:33 04.09.2025

  604

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Ай спирай съ ве изтрескъл жендър де гу сейш то пак путин раша ...мамъ ти изтрескалъ...заминавай за фронтъ...и мирясвай.
    .тъпън не до клатен!

    12:33 04.09.2025

  Фекален

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Скрий се с простотиите си.

    12:33 04.09.2025

  Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Абе клошар махни торбата от главата си и излез от пещерата

    Коментиран от #47

    12:34 04.09.2025

  Неподписан

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Имената не знаят на ръчениците,ти за какви неща пишеш!?В предприятие,бяхме около 60 човека 40 от които българи.За година и половина не чух да слушат нещо различно от чалга.Нито веднъж не пуснаха народна песен.Когато започнат да играят кючеци ще съборят бетонната плоча и ще паднат долу в ремонтната част.Докато се прегръщат и изведнъж се сбиват помежду си.Пияни до безпаметно състояние,падащи в собствените си изпр.аж.н.ен.ия(ла.й.на.та се изтичаха през крачолите им
    в стаята и коридора) Турците(бяха двама) гледаха и не вярваха че колегите им са българи.Само преди изборите се засилиха по Слави Трифонов,все пак за него щяха да гласуват

    12:34 04.09.2025

  Герберски крадец

    9 2 Отговор
    В Испания за един шамар може да бъдеш глобен 1000Е. За побой си в затвора дори и да има причина да го набиеш. А в България те бият на паркинг, в магазина, застрелват те за лошо гледане. Абе за хората на Боко няма закони.

    12:39 04.09.2025

  Тракиец 🇺🇦

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Факт

    12:39 04.09.2025

  Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    И създаде бг глупаците, които са най- голямата заплаха за България.
    Копейки ги преброи - 610 000.

    12:42 04.09.2025

  Ооо чудо

    5 0 Отговор
    Неможем да ги идентифицираме
    Верно ли
    Група селски терикати и наркодилъри
    Иначе разкриваме за минути чужди шпиони
    Жалки нищожества

    12:43 04.09.2025

  Тато

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Това което съм оставил не може 35 години да го боядишете, ха ха

    12:43 04.09.2025

  Възpожденец 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Алоооо, рософилчета клети, може ли да ми обясни защо минималната пенсия в Русия е само 13 270 рубли, което прави 270 лв.
    В България - най-бедната държава в ЕС е 630 лв.
    Два и половина пъти повече.
    А България няма залежи от газ, петрол, злато и диаманти.
    Защо, рософилчета ckanани, минималната заплата в Русия е само 22 000 рубли - 440 лв. ?
    В България е 930 лв. Над два пъти по-голяма!
    Знаете ли, че почти руснаци работят на минимална работна заплата?
    Средната заплата в Русия е 51 000 рубли - 1000 лв. За толкова работят работниците във военно-промишления комплекс.
    В България средната заплата е 2440 лв.
    Близо два и половина пъти повече.
    Защо, бе, майкопродавци, искате да ни наврете в тази кочина?
    Това ли е великата ви Русия и великия Путин, ммм?!
    Какви имате в съветските си кратуни, не мога да проумея.
    И всички нормални хора също.
    Да не споменавам, че болните от СПИН в Русия вече са 2 милиона, алкохолиците са над 7 милиона , наркоманите са най-много на глава от населението.

    Коментиран от #42, #49

    12:43 04.09.2025

  • 37 да си знаеш

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Тая разруха която ни причини комунизма в България ,надали ще може да се оправи така лесно.Най-малкото няма как за 30 години да оправиш нещо което е рушено 45 години..

    Коментиран от #46

    12:43 04.09.2025

  • 38 Как да не можем, само

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Царя ни оправи за 800 дни, а след това Бойко три мандата ни оправя, всичко е оправено много отдавна, сега е демокрация, свобода, членство в НАТО, Шенген, ЕС, скоро и в еврозоната, какво искаш още да се оправя?Закъде повече оправяне, всичко е ток и жица, оправено е много отдавна.

    12:44 04.09.2025

  • 39 Дооред подзаглавието

    1 0 Отговор
    Жертвата също ще бъде задържана от полицията.

    12:44 04.09.2025

  • 40 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    4 1 Отговор
    Аз не виждам никакъв бой. Виждам един паднал на земята и двама безмозъчни Българистанци които тук там го натискат, но няма и един удар нанесен. Преувеличавате нещата и изопачавате фактите. Не ги защитавам тези празноглавци, а просто констатирам. Вие бой не сте виждали.

    12:44 04.09.2025

  • 42 Важното е, че Контраступа и плана за

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Перемогата вървят яко, Украйна побеждава и просперира и аз всичките пари съм ги обърнал в украински гривни, акции на украински предприятия и украински държавни ценни книжа и съм напълно спокоен за бъдещето.

    12:46 04.09.2025

  • 43 Димо

    5 1 Отговор
    То Слънчака винаги е бил гнездо на мутри, олигофрени и сбирщина от всякаква българска и европейска измет. Иначе плажа им е уникален, но всичко останало е дъно.

    12:46 04.09.2025

  • 44 Още Царя ни оправи

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "коми терористи":

    само за 800 дни.

    12:47 04.09.2025

  • 45 Герги

    3 0 Отговор
    Къде са МВР и ДАНС...носталгия по 90те....безнаказаност...

    12:47 04.09.2025

  • 46 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "да си знаеш":

    Разрухата я причиниха такива цървули като тебе които скачаха за банани

    Коментиран от #50

    12:48 04.09.2025

  • 47 Ами да

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сталин":

    Боклук си сталин и ленин!

    12:51 04.09.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тези не са българи и това е тяхна си разправия.
    Знае се кои са, и за какво са се разправяли. Тук на Слънчака всичко се знае.

    Коментиран от #52, #53

    12:53 04.09.2025

  • 50 Дългият

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Сталин":

    и да скачаш и да не скачаш,когато нищо не става от теб...те това се получава в супермаркета...Когато главата те боли неправилно,без значение е дали си в развитият социализъм или си в Демокрация...

    12:54 04.09.2025

  • 51 дгхтдддгдс

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Роднинщината бе приета като важно правило в живота на висшето ръководство. Нека ми бъде спестено времето да изброявам на какви постове се намират децата, зетьо-вете, снахите, братовчедите и братовчедките, баджанаците, етървите и зълвите на членовете на Политбюро. В едно нещо може да сте сигурни, че в държавата на работниците те не са миньори, тъкачки, стругари, зидари или каквито и да е производители на блага. Всички те са на служби, една от друга по-високо платени, една от друга по-привилегировани. И след като ония, които трябва да дават пример за спазване законността и обществения морал в страната, са фактически най-големите закононарушители и вършат най-неморалните деяния, ясно става какъв пример следват ония отдолу. ( Георги Марков)

    12:55 04.09.2025

  • 53 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Данко Харсъзина":

    Възможно е и да не са Българистанци да. Като изелзе човек в Морската Градина във Варна, все едно е в Съветскя Съюз.

    12:56 04.09.2025

  • 54 търговище

    2 0 Отговор
    мутрите във търговище които си построиха огромни ПАЛАТИ крадат вода със поставени тръби които влизат във домоветеим директно от улуцата без дасе отчита от водомера .,сред тях е и бившия директор на обласна мвр ПАРАШКЕВОВ

    12:58 04.09.2025

  • 55 Не е искал да става зет

    0 0 Отговор
    защото булката не е била честна.
    Етнически характеристики на мешерето.

    12:58 04.09.2025

  • 56 Тома

    0 0 Отговор
    Това е най хубавата реклама чужденците да идват по черноморието.Министъра на туризма трябва да плати хонорар на тези български юнаци.А къде са куките които охраняват курорта

    12:59 04.09.2025