Атака с брадва: Мъж нападна инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград

Екип на дирекция "Инспекция по труда" - Хасково е бил нападнат с брадва по време на проверка в заведение в Димитровград. Проверката е извършена в четвъртък вечерта около 19.30 ч., съобщават от БНТ.
"Колегите са се легитимирали, поискали са да извършат проверка на трудови договори. Били са нападнати с брадва от мъж, които се представил за съпруг на собственичката на заведението", съобщи директорът на ГИТ- Хасково Кирчо Кирев.
Мъжът започнал да къса попълнените от работниците декларации, да чупи посуда, разказа още Кирев. Наложила се намесата на полиция, за да бъде довършена проверката. Междувременно заварените там работници били изгонени от собствениците.
От Инспекцията допълниха, че и преди са имали сигнали за работа без трудови договори в обекти, стопанисвани от тази собственичка. Проверяваме всички сигнали, казаха още ГИТ.
От полицията съобщиха, че мъжът, държал брадва, е задържан за 24 часа. Той е на 48 години от димитровградското село Черногорово.
1 Браво на човека
Коментиран от #17, #23, #27
14:37 05.09.2025
2 Ще побъркат хората
14:37 05.09.2025
3 Мисира
14:40 05.09.2025
4 тез навлеци що идват след раб. време
Коментиран от #20
14:40 05.09.2025
5 Анибал Лектър
14:41 05.09.2025
6 В Испания
Коментиран от #15
14:42 05.09.2025
7 бай чекмеджан: не ги е срам тез кръчмари
счетоводните документи по приходи
в чекмеджарницата
14:43 05.09.2025
8 Всс
14:43 05.09.2025
9 Хайде бе
Коментиран от #14
14:44 05.09.2025
10 И ние сме германци
14:48 05.09.2025
11 Ами Сандокана
14:48 05.09.2025
12 Тома
14:50 05.09.2025
13 без трудови договори...
14:50 05.09.2025
14 Това заведение
До коментар #9 от "Хайде бе":е циганско. В него касова бележка няма да получите, нито трудов договор. Данъци не плаща.
14:50 05.09.2025
15 Еми
До коментар #6 от "В Испания":Тука якомсе укрива от данъци, печалби, осигуровки, заплати. И паричките отиват за лична изгода, в чекмеджета, по банкови сметки, по апартаменти по света и у нас, за хотели, джипове и яхти. Ама все лични и далеко от погледа на ограбените. Че там в исканията също отиват и парички по къщи за любовниците.
14:51 05.09.2025
16 САААМО ЗА 24 ЧАСА?!?!!!!
14:51 05.09.2025
17 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Браво на човека":Този с брадвата е циганин, не е човек.
14:52 05.09.2025
18 Трол
Коментиран от #19
14:53 05.09.2025
19 ЛорТ
До коментар #18 от "Трол":Не. Да си плаща данъците.
Коментиран от #30
14:56 05.09.2025
20 За да могат да вечерят
До коментар #4 от "тез навлеци що идват след раб. време":Така правят и по-цял ден плюскат на корем и им пълнят торби с какво ли не..Поръчват си и започват седейки да гледат документи намират нещо нередно и се почва олеееее много лошо.После се почва сега ще направим компромис нооооо един вид няма да плащаме така и двете страни са доволни.
Коментиран от #22
15:00 05.09.2025
21 Фермата 1984 🐷🐷
Това твърдят източници, приближени до задържаните младежи, които са възприели тяхната версия. До момента имахме само версията на властите.
⁉ Какво се е случило? Шефът е идвал почерпен от заведението "Алиби" заедно с жена си и негов познат. Около полунощ е имало спречкване с младежите заради отнето предимство на пешеходна пътека. Но то е било вербално и на ниво шамари, а не тежък побой. Инцидентът е малко след полунощ. Кожухаров е бил в болницата около 1:00 ч. и след преглед си е тръгнал. Върнал се е отново около 5 ч. сутринта за да постъпи в болницата. Кой е посегнал пръв? Какво се е случило с Кожухаров? Защо полицейската проверка не е отразена в сводката на МВР? Какво се вижда на камерите? Много са въпросите, на които МВР дължи отговори.
15:04 05.09.2025
22 Стига
До коментар #20 от "За да могат да вечерят":си лъгал. Дошли са когато има клиенти, т.е. в работното време на заведението. И си плащай данъците.
15:04 05.09.2025
23 Карлос Друсар
До коментар #1 от "Браво на човека":Браво на човека. И аз ще инструктирам бадките да ги гонят така от магазина ми в чарвен бряг за хранителни добавки и пудри за весели нослета - "друсар спортс"
Коментиран от #26
15:15 05.09.2025
24 Сатана Z
Коментиран от #28
15:16 05.09.2025
25 Румен
15:17 05.09.2025
26 Уффф,
До коментар #23 от "Карлос Друсар":пак си друсан, циганино червенобрежки, ще получиш инфаркт от зоб, злоба и завист. Е, него го знае целия свят, теб не те знае никой и като скочиш в трапа пак ще е същото.
15:24 05.09.2025
27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Браво на човека":DOKATO НЕ ГИ НАСЕЧАТ ТЕЗИ СЛУГИ НА МУТРОКОМУНИСТА БОРИСОВ НЯМА ДА МИРЯСАТ ...ПРЕЗ ТУ РСКО НЕ Е ИМАЛО ТАКЪВ РЕКЕТ ....ИМАЛО ДЕСЯТЪК ТОЕСТ 10% А СЕГА 80% ДАНЪЦИ ЗА МУТРИТЕ И УКРАЙНА ....НАРОДЕ ГРАБВАЙТЕ БРАДВИТЕ
15:26 05.09.2025
28 Стига
До коментар #24 от "Сатана Z":глупости. Плащам си данъците и няма да ти се налага да ходиш с брадва на рамо.
Коментиран от #29
15:26 05.09.2025
29 Поправка
До коментар #28 от "Стига":ПлащаЙ си данъците
15:29 05.09.2025
30 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #19 от "ЛорТ":АЛОО ДА ПЛАЩА 80% ЗА ПАЧКИТЕ НА МУТРАТА ЛИ ??ИЗР00Д СМ0ТАН
15:30 05.09.2025