Атака с брадва: Мъж нападна инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград

5 Септември, 2025 14:25 1 350 30

  • мъж-
  • брадва-
  • нападение-
  • инспектори по труда-
  • заведение-
  • димитровград

"Колегите са се легитимирали, поискали са да извършат проверка на трудови договори. Били са нападнати с брадва от мъж, които се представил за съпруг на собственичката на заведението", съобщи директорът на инспекцията по труда в Хасково Кирчо Кирев.

Атака с брадва: Мъж нападна инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип на дирекция "Инспекция по труда" - Хасково е бил нападнат с брадва по време на проверка в заведение в Димитровград. Проверката е извършена в четвъртък вечерта около 19.30 ч., съобщават от БНТ.

"Колегите са се легитимирали, поискали са да извършат проверка на трудови договори. Били са нападнати с брадва от мъж, които се представил за съпруг на собственичката на заведението", съобщи директорът на ГИТ- Хасково Кирчо Кирев.

Мъжът започнал да къса попълнените от работниците декларации, да чупи посуда, разказа още Кирев. Наложила се намесата на полиция, за да бъде довършена проверката. Междувременно заварените там работници били изгонени от собствениците.

От Инспекцията допълниха, че и преди са имали сигнали за работа без трудови договори в обекти, стопанисвани от тази собственичка. Проверяваме всички сигнали, казаха още ГИТ.

От полицията съобщиха, че мъжът, държал брадва, е задържан за 24 часа. Той е на 48 години от димитровградското село Черногорово.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
  • 1 Браво на човека

    32 7 Отговор
    Рекетьорите тръгнали на проверка.

    Коментиран от #17, #23, #27

    14:37 05.09.2025

  • 2 Ще побъркат хората

    22 8 Отговор
    С тези проверки на заведения

    14:37 05.09.2025

  • 3 Мисира

    21 0 Отговор
    Докато правилата за всички не станат еднакви в тази страна ще е така че и по зле.

    14:40 05.09.2025

  • 4 тез навлеци що идват след раб. време

    14 6 Отговор
    Проверката е извършена в четвъртък вечерта около 19.30 ч

    Коментиран от #20

    14:40 05.09.2025

  • 5 Анибал Лектър

    9 3 Отговор
    Да ги включи в менюто .

    14:41 05.09.2025

  • 6 В Испания

    18 4 Отговор
    Проверките са средно един път на 3 години. В Италия на 4 ...ако няма някакви сериозни оплаквания. Това което се случва в България е някакъв абсурд

    Коментиран от #15

    14:42 05.09.2025

  • 7 бай чекмеджан: не ги е срам тез кръчмари

    9 1 Отговор
    мен пък що не проверят
    счетоводните документи по приходи
    в чекмеджарницата

    14:43 05.09.2025

  • 8 Всс

    16 1 Отговор
    Добре дошли в република Ццциганария

    14:43 05.09.2025

  • 9 Хайде бе

    19 3 Отговор
    Май наред ще ги бият вече от всякакви инстанции, институции ... На хората им писна да им съдират по 3 кожи и все пари няма в държавата

    Коментиран от #14

    14:44 05.09.2025

  • 10 И ние сме германци

    3 1 Отговор
    Съвсем като мигрант в Германия.

    14:48 05.09.2025

  • 11 Ами Сандокана

    3 0 Отговор
    кога?

    14:48 05.09.2025

  • 12 Тома

    12 1 Отговор
    Тези защо са влезли в заведение на индианци.Вожда е излязъл веднага с томаховката да им вземе скалпа

    14:50 05.09.2025

  • 13 без трудови договори...

    9 1 Отговор
    И в затвора също работят впрочем. И тези дето сега са ги изкарали в Плевен заради кризата пак са без трудови договори

    14:50 05.09.2025

  • 14 Това заведение

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хайде бе":

    е циганско. В него касова бележка няма да получите, нито трудов договор. Данъци не плаща.

    14:50 05.09.2025

  • 15 Еми

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "В Испания":

    Тука якомсе укрива от данъци, печалби, осигуровки, заплати. И паричките отиват за лична изгода, в чекмеджета, по банкови сметки, по апартаменти по света и у нас, за хотели, джипове и яхти. Ама все лични и далеко от погледа на ограбените. Че там в исканията също отиват и парички по къщи за любовниците.

    14:51 05.09.2025

  • 16 САААМО ЗА 24 ЧАСА?!?!!!!

    7 1 Отговор
    АКУ БЕ БЪЛГАРИН ПОСТОЯННИЯ АРЕСТ МУЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРИДРУЖЕНО С ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННИЯ РЕД ЗАПЛАХА ЗАЖИВОТА С ХЛАДНО ОРЪЖИЕ

    14:51 05.09.2025

  • 17 Данъкоплатец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на човека":

    Този с брадвата е циганин, не е човек.

    14:52 05.09.2025

  • 18 Трол

    5 3 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    Коментиран от #19

    14:53 05.09.2025

  • 19 ЛорТ

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    Не. Да си плаща данъците.

    Коментиран от #30

    14:56 05.09.2025

  • 20 За да могат да вечерят

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "тез навлеци що идват след раб. време":

    Така правят и по-цял ден плюскат на корем и им пълнят торби с какво ли не..Поръчват си и започват седейки да гледат документи намират нещо нередно и се почва олеееее много лошо.После се почва сега ще направим компромис нооооо един вид няма да плащаме така и двете страни са доволни.

    Коментиран от #22

    15:00 05.09.2025

  • 21 Фермата 1984 🐷🐷

    8 2 Отговор
    Полицията е извикана на мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе. Извършено е и претърсване на колата на младежите. Никой не е бил задържан и Кожухаров не е имал претенции.
    Това твърдят източници, приближени до задържаните младежи, които са възприели тяхната версия. До момента имахме само версията на властите.
    ⁉ Какво се е случило? Шефът е идвал почерпен от заведението "Алиби" заедно с жена си и негов познат. Около полунощ е имало спречкване с младежите заради отнето предимство на пешеходна пътека. Но то е било вербално и на ниво шамари, а не тежък побой. Инцидентът е малко след полунощ. Кожухаров е бил в болницата около 1:00 ч. и след преглед си е тръгнал. Върнал се е отново около 5 ч. сутринта за да постъпи в болницата. Кой е посегнал пръв? Какво се е случило с Кожухаров? Защо полицейската проверка не е отразена в сводката на МВР? Какво се вижда на камерите? Много са въпросите, на които МВР дължи отговори.

    15:04 05.09.2025

  • 22 Стига

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "За да могат да вечерят":

    си лъгал. Дошли са когато има клиенти, т.е. в работното време на заведението. И си плащай данъците.

    15:04 05.09.2025

  • 23 Карлос Друсар

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на човека":

    Браво на човека. И аз ще инструктирам бадките да ги гонят така от магазина ми в чарвен бряг за хранителни добавки и пудри за весели нослета - "друсар спортс"

    Коментиран от #26

    15:15 05.09.2025

  • 24 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Всъщност атаката е била от страна на инспекторите,а собственикът се е отбранявал.Няма как да искаш трудови договори от хора,които са вътре в заведението зада направят оглед на кухнята.

    Коментиран от #28

    15:16 05.09.2025

  • 25 Румен

    1 2 Отговор
    Само така. Бой на тия инспектори

    15:17 05.09.2025

  • 26 Уффф,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Карлос Друсар":

    пак си друсан, циганино червенобрежки, ще получиш инфаркт от зоб, злоба и завист. Е, него го знае целия свят, теб не те знае никой и като скочиш в трапа пак ще е същото.

    15:24 05.09.2025

  • 27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на човека":

    DOKATO НЕ ГИ НАСЕЧАТ ТЕЗИ СЛУГИ НА МУТРОКОМУНИСТА БОРИСОВ НЯМА ДА МИРЯСАТ ...ПРЕЗ ТУ РСКО НЕ Е ИМАЛО ТАКЪВ РЕКЕТ ....ИМАЛО ДЕСЯТЪК ТОЕСТ 10% А СЕГА 80% ДАНЪЦИ ЗА МУТРИТЕ И УКРАЙНА ....НАРОДЕ ГРАБВАЙТЕ БРАДВИТЕ

    15:26 05.09.2025

  • 28 Стига

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    глупости. Плащам си данъците и няма да ти се налага да ходиш с брадва на рамо.

    Коментиран от #29

    15:26 05.09.2025

  • 29 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стига":

    ПлащаЙ си данъците

    15:29 05.09.2025

  • 30 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЛорТ":

    АЛОО ДА ПЛАЩА 80% ЗА ПАЧКИТЕ НА МУТРАТА ЛИ ??ИЗР00Д СМ0ТАН

    15:30 05.09.2025