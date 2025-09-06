Новини
Съдът задържа под стража трима от обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе (ОБНОВЕНА)

6 Септември, 2025 13:45 3 025 90

  • задържане под стража-
  • побой-
  • полицейски шеф-
  • русе-
  • съд

Това са Жулиен Кязимов , Виктор Иванов и Станислав Александров

Съдът задържа под стража трима от обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе (ОБНОВЕНА) - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Русе постанови мярка „задържане под стража“ за двама от задържаните за побоя над полицейския началник Николай Кожухаров, съобщават от bTV.

Първо беше определена мярката на 18-годишния студент Жулиен Кязимов.

Според съда има опасност той да се укрие и да извърши престъпление.

Според адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.

Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.

Най-тежката мярка „задържане под стража“ даде съдът и на Виктор Иванов. Той е обвинен за хулиганство за побоя над полицейския началник.

От приложената справка е ясно, че обвиняемият е с чисто съдебно минало. Решението подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново.

Мярка „задържане под стража“ получи и 15-годишният Станислав Александров. Той е вторият обвинен в нанасянето на тежка телесна повреда на директора на полицията в Русе.

Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров.

Апелативен съд Велико Търново ще заседава във вторник


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 0 Отговор
    под стража да се чете под охрана

    13:48 06.09.2025

  • 2 Хмм

    20 5 Отговор
    хайде, още едно дете по нощите по улиците и не какво да е, а на друг полицейски началник и задържан е този без родители, който работи и учи

    13:48 06.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 6 Отговор
    то да си полицейски началник означава и да имаш нещо в главата си , да избегнеш такива ситуации..пиянски истории според мен

    Коментиран от #83

    13:50 06.09.2025

  • 4 МНОГО

    30 6 Отговор
    ВОНИ ТАЗИ ИСТОРИЯ...5 И ПОЛОВИНА...ДВЕ ДЕЦА, .ШЕФА НА ПОЛИЦИЯТА, ПРЕБИТ ДО СМЪРТ...ТУКА ИМА НЕЩО ГНИЛО....

    Коментиран от #13, #52

    13:52 06.09.2025

  • 5 Лост

    29 4 Отговор
    А някоя майка с пеленаче в количка няма ли да намерите?

    13:52 06.09.2025

  • 6 Сега

    26 4 Отговор
    към всевъзможните версии , се появи и детето на комшията , застанал моля ти се , пред колата на хлапетата !

    13:52 06.09.2025

  • 7 12340

    26 0 Отговор
    15 годишния бияч са го пуснали да гледа "Сънчо" в личното си пространство.....

    Коментиран от #11

    13:52 06.09.2025

  • 8 Лост

    24 5 Отговор
    Сега началника ще го уредят и с ТЕЛК.

    13:53 06.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    38 4 Отговор
    Когато ромите бият старци по селата няма проблеми а сега реват за човека на Шиши.

    13:53 06.09.2025

  • 10 РУСИТУ

    21 6 Отговор
    МАЛКО СА ГО БИЛИ ТОЯ СМЕШКО

    Коментиран от #19, #23

    13:54 06.09.2025

  • 11 Хмм

    23 3 Отговор

    До коментар #7 от "12340":

    и за това версията се промени, в началото го беше казал Кирил, после най-малкият, а задържат този, който е беззащитен, лишават го от работа, с която се издържа и учи, няма родители

    13:55 06.09.2025

  • 12 Комшията ,

    23 4 Отговор
    който застанал "умно" пред колата , и той ли е милиционер ?

    13:55 06.09.2025

  • 13 Стенли

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "МНОГО":

    Много точно казано и какво е правил този съсед посред нощ с лапето си навън

    Коментиран от #34

    13:56 06.09.2025

  • 14 ХиХи

    29 3 Отговор
    А шефа на милицията какво и къде е дирил в 0:40, взеха ли му кръвна проба?

    Коментиран от #16

    13:56 06.09.2025

  • 15 Факт

    25 3 Отговор
    Нещо проби за алкохол и наркотици

    14:02 06.09.2025

  • 16 Коня Солтуклиева

    22 1 Отговор

    До коментар #14 от "ХиХи":

    Ами, взели са му--щом са му прелели 1,5 литра кръв...

    14:02 06.09.2025

  • 18 А задържане под стража на

    17 3 Отговор
    шефа на полицията в Русе кога? А?

    14:05 06.09.2025

  • 19 Хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "РУСИТУ":

    Следващият който ще бият си ти !!

    Коментиран от #56

    14:08 06.09.2025

  • 20 Ъхъъъъъ....

    21 2 Отговор
    И детето на съседа на старши комисар Кожухаров, и то ли посред нощ се е разхождало ? И кой е съседа а? И впрочем законна ли им е кооперацията и защо граничи с уличното платно и няма тротоар а? Кой я узакони? А МВР и КАТ да не са спаси? Или отново за корупция трябва да си говорим май

    14:09 06.09.2025

  • 21 Съд за полицаят

    13 2 Отговор
    Подофил ...Съд

    14:11 06.09.2025

  • 22 виктория

    22 2 Отговор
    пак питам!! тестван ли е за наркотици полицая!!!

    14:11 06.09.2025

  • 24 Има свидетели че полицаят извратеняк

    11 3 Отговор
    На висок тон е искал секс със майките на децата и анален секс с тях да прави. Те са се уплашили и са се самоотбранявали

    14:16 06.09.2025

  • 25 мръсниченг есари

    15 6 Отговор
    Жената на пи ян дурника от МВР е замярала децата с домати - СМЯТАЙТЕ ЗА КАКВИ ДОЛНИ УТРЕ ПКИ СЕЛ ЯН ДУРИ И ПИ ЯНИЦИ СТАВА ВЪПРОС ! ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ БУДНИ ГРАЖДАНИ В БГ КЪДЕТО ВИДЯТ ЧЕНГ Е ДА ГО ПРЕБ ИВАТ КАТО КУЧЕ ! ! !
    Т.НАР ПОЛИЦАИ, ЧЕН ГЕТА, ЧЕ НГ ЕСАРИ В БГ СА ВСЪЩОНС ПРЕСТЪПНИЦИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА, ПОД ЛОГИ И СЛУГИ ЗАЩИТАВАЩИ МАФИОТИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НАТИКАНИ В ПОЛИТИКАТА !

    14:17 06.09.2025

  • 26 хаха пред закона всички са равни

    9 1 Отговор
    независимо дали пострадалите са заптиета или граждани

    щом не бръснат за слива и тез дето им докарват в съда престъпниците
    е ясно колко са могъщи

    ще е интеересно когато от тез гребави политици станат жертва
    дали пак ще пуснат айдуците

    сега ако заптиетата не протестират за своето шефче
    ясно що за стока са освен за увеличение на заплати

    14:19 06.09.2025

  • 27 Никой

    14 1 Отговор
    Полицаят е с татуировки - но това стана нормално. Както и да е - някого това ще свърши - но - при предвид - ниската ни раждаемост - ще има все по странни случаи.

    Момчетата е трябвало да си отидат спокойно. Не си струва за един меко казано - особняк - да си правят филмиране. Този има и някакви психо-профили - дето ще се прави сега на мъж.

    Дано да го кротнат - ама едва ли.

    Полицейски началник - такова детинско поведение.

    14:20 06.09.2025

  • 28 Ако ги накажат по тежко от

    14 2 Отговор
    Тези многото които пребиват по селата обикновени български граждани , трябва всички да отидем и да ги питаме каква е разликата между пребит старец от някое село и пребит полицай в Русе , като полицая предизвиква боя , а старците освен че ги пребиват в дома им и ги ограбват

    14:20 06.09.2025

  • 29 И къде по дяволите

    14 1 Отговор
    Е тротоара и как тази полицейска кооперация се узакони?

    Коментиран от #42, #44, #45, #49, #69, #75, #79

    14:20 06.09.2025

  • 30 Даа...

    15 2 Отговор
    Снимка от мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе. Вижда се колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица. Тримата младежи очевидно не са в отлична бойна форма и ако умеят да се бият са в категория "Муха". Четвъртият снима. Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му. Жената на Кожухаров преди това е хвърляла домати, които явно е носела със себе си. Детето (което сме заличили) гледа отстрани.
    Отново поставяме въпроса защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани. Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден. По информация на BIRD BG те са били сериозно малтретирани в ареста снощи, а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа днес в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник. Властта е омазана до уши в лъжи, крие записите от камерите и обвинява обществото, че нямало вяра на институциите. Медиите, които трябва да проверят фактите, тиражират като папагали версията на властимащите.

    14:23 06.09.2025

  • 31 Помияри

    7 10 Отговор
    Нали се сещате, че 18 годишен студент няма, те завършват на 18 или 19 години. Учебната година не е почнала, а родителите му са платили да бъде студент, но още не е. И смятай къв боклук е.

    Коментиран от #40

    14:24 06.09.2025

  • 32 Разкрития

    11 1 Отговор
    Снимка от мястото на инцидента с полицейския шеф Кожухаров в Русе. Вижда се колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица. Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му.
    Пита се - защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани. Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден. Къде са записите от камерите и защо Митов обвинява обществото, че нямало вяра на институциите?

    Коментиран от #61

    14:26 06.09.2025

  • 33 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Сега пък не бил милиционера, а бил комшията. Боже, слез и си прибери вересиите. Отърви ни поне от Къдравата Сю.

    14:27 06.09.2025

  • 34 00014

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Ами излезли са да видят, кои са еедиотите, вдигащи гюрултия. Защото им е писнало. И не само от тях, а и от тези, които през деня тролят, а вечер дрифтят. А в момента на мен ми иде да сляза долу и да счупя главата на един еедиот, който от половин час думка на тъпан на бул."Рожен".

    14:27 06.09.2025

  • 35 искаме

    13 5 Отговор
    да видим видеозаписите от охранителните камери на сградите на мястото на инцидента. На снимка в Дунав мост се вижда, че момчетата са доста слабички и никак не приличат на нацепени биячи. Там пише, че жената на полицейския шеф ги замеряла с домати, които носила в торба. Пише също, че има данни момчетата да са малтретирани в районното управление. Искаме да чуем адвокатът на задържаното момче и какво е му е разказал той. Не става ясно и защо в бюлетина на полицията инцидентът не е намерил място. Хлапетата са бедни, едното без родители, били със стара кола, нямат пари за добри адвокати, и май ще го отнесат без да има кой да ги защити и чуе от тях какво точно се е случило.

    Коментиран от #41, #54

    14:27 06.09.2025

  • 36 1356

    4 2 Отговор
    Стига с тая кука бе

    14:28 06.09.2025

  • 37 побоя над шефа

    7 2 Отговор
    Защо пък да е побой? А?

    14:28 06.09.2025

  • 38 Тоя извратеняк

    9 3 Отговор
    старши комисар Кожухаров, много ли често дебне деца в тъмното? А?

    14:30 06.09.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    10 3 Отговор
    Задържат сирака, понеже е без родители, беззащитен е, и е най лесно. Изроди.

    14:31 06.09.2025

  • 40 Долни пеевски подлоги !

    10 2 Отговор

    До коментар #31 от "Помияри":

    Хайде милиционери и neдpaZи да не ръсят мозък с нacpaните си Zaдници, че им е в тотална липса !!!

    14:31 06.09.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "искаме":

    От къде в сирак пари за адвокат? Тиквеното правителство трябва да си ходи. Колкото по скоро, толкова по добре.

    14:34 06.09.2025

  • 42 Абсолютно незаконна кооперация по ЗУТ

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Подлежаща на събаряне....

    14:35 06.09.2025

  • 43 Гост

    19 1 Отговор
    Бъзикате се нещо..... на снимките жулиенчо е около 60 кила с мокри гащи и е успял да набие двама 90 килограмови около 50 годишни мъже, от които единия полицай ходещ редовно на фитнес... според медиите? Я дайте някоя друга по правдоподобна версия....

    14:35 06.09.2025

  • 44 Всички май в Русе

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Са за съд. И Областната също. Това е просто уникално

    14:37 06.09.2025

  • 45 За хората на Толупа

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Няма невъзможни неща. Очевидно, в тази пробита от всякъде държава

    14:38 06.09.2025

  • 46 БББ

    3 5 Отговор
    ИЗРОДСКИ КОМЕНТАРИ.

    14:39 06.09.2025

  • 47 Тома

    4 3 Отговор
    Този Жулиен защо ми се струва че не е българин

    Коментиран от #81

    14:40 06.09.2025

  • 48 Мдаа

    5 3 Отговор
    Значи комшията застава пред колата, което е предпоставка за ПТП. Веднага комшията в ареста! Малко са му тупали дрехите, още е трябвало.

    Коментиран от #60

    14:40 06.09.2025

  • 49 Ама то верно

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Трябва по цяла нощ там да дрифтят като се замисля ....

    14:41 06.09.2025

  • 50 Кажи честно ... 🤣

    10 2 Отговор
    На снимката от "побоя" виждам 3 момченца по 50 - 55 кг., една трошка на 25-30 г. , две милиционерски коли, 3-ма милиционери разговаря с жена и мъж, има и 5 домата на асфалта - вероятно хвърлени по момченцата.
    4-тия не се вижда, може би той снима или е в патрулката.
    Дани Митов-Ново начало, трябва ли да си подаде оставката за всичките лъжи, които избълва ?

    14:41 06.09.2025

  • 51 стига бе

    12 4 Отговор
    Задържаният под стража Жулиен е под 60 кг., абсурдно е да се справи с трениран мъж, освен, ако вторият не е бил доста пиян. Има данни, че полицаят е пил до късно в някаква кръчма, вероятно пиянството му не е от най-кротките. Да не се окаже, че хлапетата са се отбранявали от самозабравилия се полицай. Повдигнали са обвинение с квалификация нанасяне на тежка телесна повреда на длъжностно лице. Егати прокуратурата! Посред нощ, без униформа и в извън работно време Кожухаров е гражданин, не длъжностно лице. Трябва да се публикуват видеозаписите, ако ги скрият, значи пострадалият е бил пиян на кирка и е налетял на хлапетата.

    14:42 06.09.2025

  • 52 Петрич

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "МНОГО":

    Наистина ВОНИ,в тъмната част на денонощието,по улиците трябва да са само НАРКОМАНИ, ВСЯКАКВИ ПРЕСТЪПНИЦИ,но не и други.Хора на ВСИЧКИ които подкрепят такива действия, наистина обърнете си внимание от компетентен психиатър.

    14:42 06.09.2025

  • 53 Пловдив

    5 3 Отговор
    И четиримата са за Бай Ставри

    14:43 06.09.2025

  • 55 Тошко

    5 4 Отговор
    Пиеш 2 бири и шофираш хайде в затвора а пребиваш полицай и си ходиш вкъщи на това се вика българска работа

    14:46 06.09.2025

  • 56 Драго

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи":

    А теб ще те ебн@т😄

    14:47 06.09.2025

  • 58 Пенсионер

    2 2 Отговор
    Щом ги пускат вкъщи означава че толерират насилието

    14:50 06.09.2025

  • 59 а бе

    8 2 Отговор

    До коментар #54 от "Моряка":

    къде се раждат идиоти като т.нар. "Моряк"? Каквото му кажат и то вярва като говедо. Грам критична мисъл не се навърта в главата му. Хайде, като много знаеш, разкажи по минути какво точно се е случило, по кое време на денонощие, къде е бил преди това началникът, защо жена му е хвърляла домати по момчетата, защо другият полицай е застанал пред колата на хлапетата и не ги е пускал да си тръгнат преди да ескалира ситуацията, как се е държал началникът, агресивен ли е бил, показал ли е полицейската си карта, за да са сигурни момчетата, че не лъже, че е полицай, удрял ли е някое от тях. Хайде, разкажи де, нали ти твърдиш, че момчетата са убийци, а началникът е невинно херувимче. Слушам.

    Коментиран от #64, #66

    14:51 06.09.2025

  • 60 Моряка

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Мдаа":

    Ами комшията е имал смелостта и спрял колата с риск на живота си, да не продължат да дрифтират тези невинни момчета с погледи на биволи.Не всички са шушумиги като тебе,да се крият при подобен случай.

    Коментиран от #67, #74

    14:51 06.09.2025

  • 61 И как точно да питам

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Разкрития":

    Там дрифт са правили? Или Митов ще ни обясни че са сложили багера там че да дрифтят около него? А той пък каква работа има на уличното платно да нощува а? След като на частен терен работи през деня ? Въобще пълни идиоти са явно всички от администрацията в Русе. За поголовно уволнение са

    14:51 06.09.2025

  • 62 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Пиянски милицонерски произвол. За това има 300 версии на случилото се. Милицията се оплете в собствените си лъжи.

    14:54 06.09.2025

  • 63 Анонимен

    2 1 Отговор
    Млади момчета пребили този господин защо не ВИЖТЕ каква е надпревара с коли по улиците вижте какви заплахи викове от няколко групички постоянни по жълтите павета вижте под всяка статия колко грубост колко омраза колко заплахи Вижте по студиата едни и същи има смятащи се за недосегаемикакво лъжат наглеят Защо не и тези млади здрави момчета да пребият този господин ТУК дали изобщо законите се спазват прилагат от 5 години насам

    14:55 06.09.2025

  • 64 Моряка

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "а бе":

    В влучая е спорно,кой е идиот.Ако ти беше на живоспасяваща операция с разкъсан бъбрек и счупено ребро,забито в белия дроб,друга песен щеше да запееш.Ако изобщо оживееш.Нека колегите да се произнесат,кой е в случая идиота.

    Коментиран от #65

    14:56 06.09.2025

  • 65 Полицаят е за разследване

    8 2 Отговор

    До коментар #64 от "Моряка":

    Мушмул! Въобще не е чист. И други неща за него ще излязат

    Коментиран от #68

    14:57 06.09.2025

  • 66 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #59 от "а бе":

    Хлапета ли Пребили жестоко един човек Много добри хлапета Откъде толкова жестокост при тези хлапета

    14:57 06.09.2025

  • 67 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Моряка":

    Кви дрифтове те гонят със стара недъгава таратайка на уличка покрай кея широка метър и половина? От къде ви намират такива?

    Коментиран от #70

    14:58 06.09.2025

  • 68 Промяна

    2 8 Отговор

    До коментар #65 от "Полицаят е за разследване":

    65 Вие защо ожесточено защитавате жестокостта на тези младежи Утре вас да ви срещнат и пребият така ли ще пишете Вие защо сте лъжете за един пребит човек Това как се нарича

    Коментиран от #73

    15:00 06.09.2025

  • 69 Ами знака в дясно

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Що е във строителен парцел зад оградата да питам?

    15:01 06.09.2025

  • 70 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    И като е стара таратайка защо така осакатиха човекът тези хлапетаВие знаете ли колко таратайки префучават по улиците

    Коментиран от #76

    15:02 06.09.2025

  • 71 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Опитват се да накиснат дечурлигата, за да отърват "Ланеца". Цяло Русе го знае и за това говори. И ще успеят. Всичката бандитска сган е впрегната.

    15:03 06.09.2025

  • 72 Май май нещо

    8 1 Отговор
    Полицаите взеха и строителни предприемачи да го играят ми се струва

    15:03 06.09.2025

  • 73 УжасТ

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    Човече, стига си се излагал с това неграмотно писане !
    Помоли се на Пеевски и Борисов да те запишат в някое вечерно училище, поне до 5-ти клас да изкласиш !

    Коментиран от #80

    15:03 06.09.2025

  • 74 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Моряка":

    Не е имал смелостта, а глупостта, точно като тебе и такива които си мислят, че са не КОЙ друг, а НЯКОЙ. Е и Динко за такова мислене си го пердашат по кръчмите.

    Коментиран от #89

    15:06 06.09.2025

  • 75 Ами а ми кажете

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Кой в България може да си построи нова кооперация по границите на уличното платно? А? Как се случва според вас тази магия

    15:06 06.09.2025

  • 76 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор

    До коментар #70 от "Промяна":

    То не е съвсем сигурно дали са те и как... Оскатен човек вика бърза помощ и слагат белезници веднага. Не ходи на фитнес в полунощ, после се появяват изневиделица комшии, после деца, жени и чак в 5 часа се сетил да отиде на лекар.... Куките крият много неща и понеже са тъпи ги разбра целия град.

    15:08 06.09.2025

  • 77 Попов

    7 2 Отговор
    От тези момченца няма нито един, който да нанесе удар, който да строши ребро на 90 кг. трениран мъж. Това е изключено.
    Това пиано мyтpo-милиционерско шевче се е пребило като куче по някои стълби и сега се чудят как да набедят хлапетата.

    15:08 06.09.2025

  • 78 Петрова

    4 3 Отговор
    От всякъде смърди на полицейска постановка и че тези момчета нямат нищо общо с счупените ребра на пияния полицейски шеф.

    Коментиран от #82

    15:10 06.09.2025

  • 79 Абе Факти

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "И къде по дяволите":

    Я пратете снимката на ДНСК и ги питайте онея там как това се случва ? И подлежи ли въобще на узаконяване или е директно за събаряне

    15:11 06.09.2025

  • 80 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "УжасТ":

    73 Нищо ново от Вас Пеевски какво общо има с тези жестоки хлапета ВИЖТЕ се вие 73 каква обща култура имате 73 днес вали дъжд Пеевски е виновен Как искаш държавата ни да се развива щом тук 73 едно си знае едно си бае хахахахахахафа

    15:12 06.09.2025

  • 81 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тома":

    в училище имахме няколко с име Жулиен, имахме и Питър, и Стивън, на Ирена Мирянова децата се казват Уилям, Мери Роуз, Мелани

    15:14 06.09.2025

  • 82 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #78 от "Петрова":

    78 а вие на какво смърдите Как може да се изпишат такива гадости за един пребит човек 78 а вие смърдите на античовешко

    15:14 06.09.2025

  • 83 М даа

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз лично ако бях бих ги застрелял пък после ше потулим случая

    15:23 06.09.2025

  • 84 Аааааа

    4 1 Отговор
    Да не излезе накрая, че тия ,,шефове" са яли бой някъде другаде, а сега топят децата!
    Както спомена някой по-рано, няма данни за инцидент в сводката на МВР. Що ли? Не са задържали младежите тогава? Значи нищо не се е случило.
    Може ли тия да са се били помежду си, а сега за пред обществото петнят другиго?
    Иначе били с ,,тежки телесни повреди" - ало, линейка дойде ли? От реанимацията в болницата какво казаха, чували ли са за тези пациенти по това време?

    15:24 06.09.2025

  • 85 браво

    4 1 Отговор
    на справедливия български съд и строгата българска прокуратура - Борисов и Пеевски на свобода в парламента, а Жулиен задържан под стража като истински престъпник. Това да е за урок - държавните м.утри не могат да се бият, само те могат да бият нас.

    Коментиран от #86

    15:28 06.09.2025

  • 86 Полюцай

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "браво":

    Не трябва да се бият, да. Направо да се стрелят. Никаква загуба няма да е, напротив, слугите, пазещи бандитите във властта, ще намалеят.

    15:49 06.09.2025

  • 87 Ти си

    1 0 Отговор
    Ако команчи бяха пребили шерифа случая щеше да се заменен под чергата и нямаше да я има тая истерия от страна на пуйките (мисирките) ......

    15:50 06.09.2025

  • 88 Али Гатор

    1 0 Отговор
    Откъде пък сега кола !?!?!? Нали бяха младежи с тротонетки които са шарани пи улицата ?
    Хайде уточним етер се и си синхронизирайте информационната манипулация или напишете , че са видели черната пантера около Солун за да има някаква интрига в статията !

    15:54 06.09.2025

  • 89 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мдаа":

    Добре бе Мдаа,ако никой не ги спре тия дрифтаджии,дали мене глупавия или тебе,умника,все някой ще бъде размазан от тези изроди.Личи си,че си интелигентен,знаеш,какво е казал Ларошфуко за равнодушните,нали.

    Коментиран от #90

    15:55 06.09.2025

  • 90 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Моряка":

    Има си органи на реда в такива ситуации, а не комшията и шефчето да си мислят, че са хванали Господ за шлифера.

    16:05 06.09.2025