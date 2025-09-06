Съдът задържа под стража трима от обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе (ОБНОВЕНА)

Окръжният съд в Русе постанови мярка „задържане под стража“ за двама от задържаните за побоя над полицейския началник Николай Кожухаров, съобщават от bTV.

Първо беше определена мярката на 18-годишния студент Жулиен Кязимов.

Според съда има опасност той да се укрие и да извърши престъпление.

Според адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.

Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.

Най-тежката мярка „задържане под стража“ даде съдът и на Виктор Иванов. Той е обвинен за хулиганство за побоя над полицейския началник.

От приложената справка е ясно, че обвиняемият е с чисто съдебно минало. Решението подлежи на обжалване пред апелативния съд във Велико Търново.

Мярка „задържане под стража“ получи и 15-годишният Станислав Александров. Той е вторият обвинен в нанасянето на тежка телесна повреда на директора на полицията в Русе.

Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров.

Апелативен съд Велико Търново ще заседава във вторник