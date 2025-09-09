Новини
Крими »
Повдигат по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев, причинил катастрофата в "Слънчев бряг"

Повдигат по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев, причинил катастрофата в "Слънчев бряг"

9 Септември, 2025 07:51 560 5

  • по-тежко обвинение-
  • никола бургазлиев-
  • катастрофа-
  • слънчев бряг

То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл

Повдигат по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев, причинил катастрофата в "Слънчев бряг" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас най-вероятно днес или утре ще повдигне по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който миналия месец причини катастрофа, докато управлява АТВ в „Слънчев бряг”. Това научи NOVA от близки до разследването. То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл.

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в „Пирогов“.

Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.

Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    3 1 Отговор
    Е така е, синчето на полицаи го третираме внимателно. А момчетиите, ошамарили пияният полицейски шеф в Русе, жална им майка.

    08:02 09.09.2025

  • 2 Съдията Дед

    1 0 Отговор
    Няма главен прокурор в държавата ни който да не заслужава сто г. затвор.

    08:02 09.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Има запис от камера.Кара бясно в насрещното и за да не се удари челно прави рязък завой и помита хората на тротоара.И е дрогиран.

    08:04 09.09.2025

  • 4 1488

    2 1 Отговор
    най тежкото обвинение у рускотурскиякл0звт е да държат престъпника под постоянна охрана

    08:06 09.09.2025

  • 5 Верно ли бе

    2 0 Отговор
    Да изгние в затвора наркомана мръсен
    .

    08:08 09.09.2025